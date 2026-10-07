Sofia de Borbón protagoniza hoy un montón de titulares de la prensa rosa por la fotografía que está circulando sobre su vida en París. La hija pequeña de Felipe y Letizia ha escogido la capital francesa como la sede de su segundo curso universitario y, al parecer, no ha tardado en hacer amigos… o en encontrar pareja. La vida personal de la infanta española vuelve a despertar interés ahora que se ha filtrado en grupos privados una imagen de ella abrazada a un chico misterioso en los jardines frente a la Torre Eiffel, que han sido escenario de una cita que hace pensar que está enamorada.

En esta foto privada no se les ve solos, sino que estarían acompañados de otra pareja que estudia con ella. Y es esto lo que llama la atención, que esta compañera que ha publicado la instantánea romántica la ha acompañado del siguiente mensaje: «Francia en pareja«. Rápidamente, se han activado todas las alertas. ¿Era una cena de parejitas? Esto implica que Sofia tiene una relación sentimental con este chico, claro. ¿Quién es? ¿Estudia con ella? ¿O lo acaba de conocer en este primer mes en París?

La fotografía que ha podido ver El Món permite identificar al chico que aparece al lado de Sofia, aunque para proteger su identidad han tapado la cara con un icono. De acuerdo con las fuentes consultadas por Monarquía Confidencial y con los indicios que circulan en su entorno, se trataría de un «amigo especial» con quien la joven mantendría una relación de «mucha complicidad«. La proximidad entre ambos y la actitud distendida que muestran en la imagen han sido suficientes para que la fotografía genere comentarios sobre la vida privada de la infanta.

Sofia de Borbón podría estar enamorada de su primer amor | Europa Press

De momento, sin embargo, no hay ninguna confirmación oficial que permita afirmar que se trata de una relación sentimental… pero tampoco la esperábamos. En este sentido, fuentes vinculadas a la Casa Real apelan a la prudencia y recuerdan que expresiones como «en pareja» pueden utilizarse de manera «informal» entre grupos de amigos. ¿Es esta una manera de desmentirlo? ¿Y qué problema hay si la chica, de 19 años, se ha enamorado?

La situación también pone de manifiesto la diferencia entre la exposición pública de las dos hijas de los reyes españoles. Mientras que Leonor está sometida a un seguimiento mediático mucho más constante, la hermana pequeña ha mantenido hasta ahora un perfil más discreto en cuanto a su vida privada. Ahora, sin embargo, las redes sociales han hecho que una escena aparentemente cotidiana entre estudiantes trascienda el ámbito personal. Ahora la expectación es máxima por conocer más detalles sobre el tema y, sobre todo, sobre este acompañante misterioso.

La conversación de Felipe de Borbón y Macron sobre Sofia

El interés por la nueva etapa de Sofia en París también conecta con una conversación que, según Monarquía Confidencial, habrían mantenido Felipe y Emmanuel Macron durante la visita de Estado del presidente francés a España. Según fuentes cercanas a la Zarzuela citadas por el medio, en un momento distendido del encuentro institucional el rey habría hablado con él sobre sus hijas y, especialmente, sobre la evolución de Sofia. Felipe habría compartido con el presidente francés «el orgullo» que siente por los avances y la madurez de su hija pequeña en esta etapa de formación.

Macron habría respondido con naturalidad al comentario del monarca español: «En París, Sofia estará bien«. Pues sí que parece que está disfrutando de esta etapa en territorio francés, sí.