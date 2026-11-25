La cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions generals del 29 de novembre, Míriam Nogueras (Dosrius, 1980), atén El Món minuts després que Carles Puigdemont hagi anunciat el seu retorn de l’exili per al pròxim 12 de desembre, una fita que la dirigent juntaire celebra com una victòria contra els partits del 155 malgrat que el president ha hagut de passar gairebé una dècada fora del país. En campanya no hi ha temps per perdre i, després de seguir la compareixença del líder del partit, la “capitana” –així en diuen a Junts– és a la sala de màquines preparant el debat electoral d’aquesta nit a TV3. En aquesta entrevista, Nogueras reivindica que la seva formació és l’única que situa Catalunya al centre del debat i que ha demostrat la utilitat del seu vot cobrant per avançat els acords a Madrid. La dirigent de Junts tanca la porta a tornar a investir Pedro Sánchez pels seus incompliments reiterats, descarta cap entesa amb el PP i Vox, i carrega amb duresa contra Esquerra Republicana i Gabriel Rufián per, a parer seu, haver prioritzat els pactes amb les esquerres espanyoles per sobre dels interessos del país.
Avui el president Carles Puigdemont ha anunciat que torna el 12 de desembre després de nou anys d’exili. Satisfacció?
Absolutament. Nosaltres, per exemple, ahir que teníem l’acte de final de campanya de Girona, ho vam dir: són molts els que ens han volgut fer callar durant molts anys, sobretot al president Puigdemont; molts que ens han volgut agenollats i molts que han volgut fer girar full. I enmig de tot aquest soroll i de tota aquesta repressió, ahir vam celebrar una gran victòria. I estem feliços. A més el president ha anunciat el dia que torna. Encara ho estem processant tots. Després de nou anys, pensar que d’aquí un parell de setmanes estarà aquí és molt emotiu, i alhora és molt esperançador, perquè alguns volien que s’acabés tot, i tot continua.
I és compatible parlar de victòria després de nou anys d’exili?
I tant. De fet, per a mi un dels grans valors del president Puigdemont és aquesta voluntat que ha tingut de preservar la figura del president a l’exili. Se li ha ofert de tot per abandonar això, i no ho ha fet. I, òbviament, és una victòria que tota aquesta resiliència, resistència i compromís absolut amb el país hagi acabat amb una derrota d’aquesta repressió, perquè avui han perdut els del 155. I en l’origen d’aquesta repressió hi era també el PSOE. És a dir, el 155 el posa el PP, Vox fa d’acusació popular i, com deia avui el president, hi és fins al darrer segon aquesta gent. Però el PSOE també hi és, i podem anar recordant tot el que han anat dient PP, Vox i PSOE. I tots aquests avui han perdut. I hem guanyat nosaltres, però la victòria principalment té un nom i és el del president Puigdemont, perquè si ell no s’hagués agafat a aquest punt d’esperança, s’hauria acabat tot. Tota la resta han anat abandonant una mica tota aquesta lluita més ferotge, i ell l’ha mantingut i el resultat és espectacular.
I en aquesta estratègia també s’inclou no participar presencialment de la campanya?
Correcte, sí. Ell ja ho va dir en el moment que es van convocar les eleccions, que no tornaria presencialment abans del 29-N, perquè ell no vol que tot aquest esforç de preservar la figura del president a l’exili quedi tapat per una campanya. Ell torna com a president de Catalunya a l’exili, i no com a president d’un partit. Si tornés enmig d’una campanya electoral tornaria el president de Junts –que també ho és–. Ell avui ha deixat molt clar que és el president de Junts, però torna com a president.
I torna on es destitueixen i s’elegeixen presidents.
Correcte, al Parlament.
Un dels retrets que els han fet durant aquesta campanya és que vostès són equidistants.
En absolut. És a dir, defensar Catalunya per sobre de tot no és ser equidistant, i jo crec que nosaltres hem demostrat millor que ningú que som capaços de frenar l’extrema dreta. De fet, els qui diuen que ells frenen l’extrema dreta fa vuit anys que governen amb els altres partits, fent de crossa, i no només no l’han frenat, sinó que ha augmentat. I amb aquesta victòria demostrem que a l’extrema dreta se la pot frenar, i no fan falta discursets, sermons o fer de telepredicador per fer-ho. No serveix de res fer tot això, el que serveix és actuar, plantar cara i prendre’s molt seriosament la lluita contra la repressió i contra el feixisme. I nosaltres ho hem fet. Uns ho diuen, altres ho fem. I a part, tenim i hem demostrat la capacitat de frenar aquesta decadència a la qual el Partit Socialista, molt arrossegat per l’extrema esquerra, està portant el nostre país, Catalunya. Tenim mestres i professors al carrer, tenim els autònoms, els pagesos, els pescadors… Tothom està fart i tothom està denunciant que el país no funciona i sembla que tenim un Partit Socialista que fa veure que tot això no passa, però passa. I nosaltres hem estat capaços de frenar uns i frenar els altres. Per a mi això no és equidistància, per mi això és ser útil. I som els únics que hem demostrat ser útils a frenar una cosa i l’altra. A partir d’aquí, entenc que el fet que siguem l’únic partit que pot afrontar una campanya electoral explicant els resultats de la darrera legislatura –és a dir, som els únics que podem explicar que el nostre vot ha servit per fer coses–, alguns decideixin mentir sobre nosaltres perquè no puguem parlar o perquè no es parli del que realment hem fet i, per tant, de la utilitat de la política en aquest cas.
Vostè va començar fent una campanya de tradició convergent, situant els diners dels catalans com un requisit indispensable per arribar a acords, però l’entrevista de Puigdemont a ‘El Mundo’, d’alguna manera, va alterar els plans…
En cap cas. A mi ara em sorprèn molt que tothom tingui tant interès en l’estratègia de comunicació de Junts per Catalunya. Jo no veig que ningú li pregunti a cap partit sobre què tenen planejat i què no. Nosaltres som un partit, som un equip que des de fa molt temps estem treballant conjuntament per a unes eventuals eleccions anticipades i tot això ho tenim previst, i tot això òbviament ho fem junts. Crec que precisament el que vam aconseguir amb això va ser situar Catalunya al centre. Fins aquell dia tots s’havien esforçat molt a fer veure que Catalunya no hi és, que Junts per Catalunya, des de vetar-nos en programes de televisió pública on sí que hi han anat els altres amb els mateixos diputats que nosaltres fins a tot això que els mateixos portaveus dels partits han intentat infiltrar en la gent amb l’objectiu d’anul·lar Catalunya d’aquestes eleccions. Jo crec que fer això al cor de la premsa més espanyolista que hi ha, poder dir “som aquí, encara hi som i seguirem”, sabent que és segurament un dels altaveus més bèsties que hi ha, ens ha permès el que volíem, que era posar Catalunya al centre.
I està costant posar Catalunya al centre en aquesta campanya?
Està costant, està costant perquè quan tu ets l’únic dels vuit que parles de Catalunya és evident que és perquè als altres o no els interessa Catalunya o no volen que Catalunya segueixi determinant què passa a Madrid, que és el que ha passat aquesta legislatura. Tots i cada un s’han esforçat molt. A mi em semblen les dues coses greus: no voler parlar de Catalunya quan et presentes Catalunya i no voler que Catalunya sigui determinant en la pròxima legislatura, em sembla molt irresponsable, però és veritat que també és molt espanyol tot això. Són unes eleccions molt espanyoles on nosaltres ens hem quedat sols defensant Catalunya, i costa. Costa quan ets l’únic que rema cap a un costat si tots els altres estan remant cap a l’altre, costa, però malgrat tot crec que ens en sortim i que ens n’estem sortint, com sempre. Al final, tothom ens dona sempre per morts, i no.
A Gabriel Rufián no li interessa Catalunya?
Li interessa més Espanya. És que ha intentat fer una coalició d’esquerres espanyoles. És obvi que té molt més interès en Espanya que en Catalunya. A mi m’interessaria més fer una coalició per Catalunya dels partits catalans, catalanistes, sobiranistes de cor i independentistes. Aquesta és la coalició que jo defensaria, que hem defensat de fet i que, fins i tot, hem arribat a fer. No per complet, però ho vam fer amb Junts pel Sí. És obvi que hi ha molt més interès en Espanya que en Catalunya quan la teva prioritat és fer coalicions espanyolistes i no catalanistes.
Li dol el to que té contra vostè i la seva formació?
Sí, clar que em dol. Més que el to és les mentides que diu.
Com quines?
Em sembla molt irresponsable que es travessi aquesta línia vermella i se’ns posi al mateix sac que aquesta gentussa [PP i Vox], precisament la setmana que el nostre partit celebra l’aplicació de l’amnistia. Ho dic pensant en els milers de catalans i catalanes que ens han votat i que formen part del partit, gent que fa tota la vida que es trenca la cara lluitant contra el feixisme espanyol. Em sembla molt irresponsable. I no sé fins a quin punt és el seu objectiu, però m’entristeix que el portaveu d’Esquerra Republicana menteixi sobre una formació que el que fa és defensar Catalunya. Nosaltres en dos anys i mig hem aconseguit aprovar moltes lleis per als catalans; ell, en vuit anys, l’única cosa que ha aconseguit és ser un vot més del PSOE a les propostes que ha fet el PSOE.
Creu que els ataca per fer-se espai cap a l’esquerra i captar electors de PSC i Frente Amplio?
Entenc que hi ha d’haver una estratègia electoralista en mentir sobre nosaltres. Entenc que sí, no sé quina, suposo que això ell ho podria respondre.
Més enllà d’això, aquesta confrontació permanent amb Esquerra no pot arribar a desmobilitzar encara més el vot independentista?
I tant, sí. És veritat que nosaltres no acostumem a contestar, perquè això que fa ara en campanya ho ha fet durant tota la legislatura. Però hi ha moments que ho fas per dignitat també, des de quan es posen amb el meu físic o quan ens posen en sacs espanyols dels quals no formem part. És obvi que hem de poder dir que no és cert. Potser no ens queixem, però tampoc callem. Però sí que mesurem molt no entrar aquí perquè no toca. I, efectivament, jo crec que no ajuda a la unitat. I com deia avui també el president, la independència la farem si anem junts. I si hi ha unitat, i és una unitat sincera, i aspiro al fet que arribem a aquesta unitat, que hi tornem.
Aquesta aposta d’Esquerra per Rufián, l’acord amb Podemos, prioritzar l’eix ideològic al nacional, creu que això a Esquerra li pot donar rèdit imminent, però li pot passar factura al futur?
Doncs no en tinc ni idea. A mi sí que m’entristeix que hagin escollit les esquerres espanyoles abans que Catalunya, però això ho ha de contestar Esquerra. Per què ha fet això, perquè ho està fent i els objectius o si hi ha d’haver un rèdit electoral o no i si ha de ser a curt termini. Això suposo que ho sabran ells.
Vostè va plantejar un acord sobre la llengua a tots els caps de llista catalans. Ha obtingut alguna resposta?
Que no ho farà cap. Cap d’ells s’ha compromès amb la nostra llengua. Cap dels altres candidats s’ha compromès a parlar català sempre al Congrés, cap. Serem nosaltres, un cop més, els que ho farem. Ho continuarem fent.
I l’endemà de les eleccions, si són decisius, com va passar el 2023, tornarien a investir Pedro Sánchez?
Nosaltres abans del 2023 dèiem que no investiríem a Pedro Sánchez abans de les eleccions, perquè a tot allò que nosaltres posàvem sobre la taula deien que no. És veritat que després aquest senyor es va canviar de jaqueta, suposo, i tot el que era ‘no’ va passar a ser ‘sí’. Però sí que és veritat que nosaltres ja hem dit, i per això vam també posar sobre la taula el tema de la via Starmer, que Sánchez ha tingut els nostres vots durant un temps. Nosaltres vam donar-los aquesta oportunitat, vam estar dos anys anant cada mes dos dies a Suïssa amb mediació internacional, amb verificació… Ens vam prendre molt seriosament aquesta oportunitat, que ens la vam donar tots, eh? Amb un acord de Brussel·les on deixàvem molt clar que certament no hi havia confiança entre nosaltres, però sí que amb uns objectius clars com el reconeixement d’aquest conflicte polític, que era el primer cop que un govern espanyol ho feia. És a dir, hi havia tots els ingredients perquè aquesta gent aprofités l’oportunitat i…
S’ho van prendre seriosament ells?
Jo crec que no. Al principi va semblar una mica que sí, però és veritat que només passada la investidura, amb les primeres votacions, ja vam veure que no. I quan vam fer els primers ‘no’, que vam tombar per primer cop a la història un reial decret, aquesta gent crec que va començar a veure que no anàvem de catxa. Els ha costat, perquè han intentat moltes vegades que votéssim pensant-se que a l’últim minut acabaríem canviant el vot. En qualsevol cas, han estat tres anys molt intensos on aquesta gent no ha aprofitat l’oportunitat. Per tant, nosaltres el que no farem serà tornar a donar els nostres vots perquè passi el mateix.
En un inici feia la sensació que quan vostès anaven a Ginebra en sortien satisfets, però aquesta satisfacció dequeia quan es traslladava el contingut a Madrid.
És veritat que en moltes de les coses que vam acordar… De fet, l’exemple és Esquerra. Per exemple, Esquerra en la legislatura anterior els seus vots eren determinants i no van aconseguir res, zero. Bé, uns indults que és una cosa que ja li anava bé al govern espanyol, perquè l’indult és punt final. Però no van aconseguir res en aquesta legislatura. En canvi, el fet d’estar en una mesa internacional va forçar el govern espanyol a fer moltes coses que no haurien fet. Sí que hi va haver moltes coses que es van aconseguir. És que la mateixa mesa de negociació per mi em sembla una fita brutal. Abans de la investidura el tema del català… Allà, aquesta gent va prometre moltes coses que no s’han acabat fent, també és cert. També és cert que ells han quedat molt retratats.
I aquest cobrar per avançat els ha pesat?
No, perquè és veritat que hem cobrat per avançat moltes vegades. De fet, amb el tema del català, Francina Armengol no va tenir el nostre vot fins que no vam rebre la sol·licitud de l’oficialitat a les institucions europees. O fins i tot ara, s’acaba la legislatura i decau la llei del cinema. La llei del cinema estava a punt. Quedaven un parell de setmanes perquè s’hagués acabat aprovant. Un dels motius pels quals vam retirar la nostra esmena a la totalitat a la llei del cinema va ser perquè vam negociar amb ells. Més enllà del contingut legislatiu de la llei, vam negociar que es pogués invertir diners a Catalunya per rehabilitar espais culturals, des de teatres fins a entitats, associacions vinculades al món de la cultura, des del ballet, etcètera. És a dir, 20 milions d’euros repartits per molts municipis catalans. Això és una cosa que nosaltres havíem negociat i nosaltres vam dir que no hi hauria vots a la llei si tot això no es feia efectiu i no es pagava. Tot això s’ha pagat i la llei ha decaigut. És a dir, nosaltres hem cobrat per avançat. Tot el que havíem pactat per a Catalunya, per als municipis, s’ha cobrat i ells la llei no l’han acabada tenint, perquè han convocat ells eleccions, eh?
Però sí, el tema de cobrar per avançat nosaltres ens el prenem molt seriosament. És veritat que, per exemple, l’amnistia és un procés llarg que vam tardar molts mesos a poder redactar la llei i a poder posar-nos d’acord, perquè, al final, estàs negociant amb una gent que no volia l’amnistia, i la primera proposta que es vota és l’exemple que no la volien. Per tant, hi ha coses que són una mica més complicades, però crec que, en general, nosaltres hem anat cobrant molt per avançat. Les coses que hem aconseguit: multireincidència, abaixar impostos de petites i mitjanes empreses o cooperatives, evitar es posi un impost del 8% en els que tenen mútua sanitària a Catalunya, que són gairebé tres milions de persones. Hi ha moltes coses que hem aconseguit per avançat.
Aquesta desconfiança amb els socialistes i amb Pedro Sánchez és el que els porta a obrir la via Starmer? Entenc que tenen un nom…
No. Nosaltres això ho fem perquè trenquem amb el PSOE i perquè Pedro Sánchez és incapaç de complir els acords que tanquem. I durant gairebé un any continua la legislatura, i Sánchez no pot aprovar gairebé res. I no només no aprova res, sinó que és incapaç de generar consensos en les coses que vol aprovar. És incapaç de complir els acords, no només amb nosaltres, sinó amb la resta de socis que té. Nosaltres no som socis perquè només vam fer acord d’investidura, però amb els seus socis tampoc compleix. Nosaltres el que diem és que, a Europa, quan un president queda encallat i bloqueja lleis perquè és incapaç de generar consensos, el seu propi partit li diu que faci un pas al costat i hi posa algú altre que sí que sàpiga decidir i tirar endavant.
Acceptarien qualsevol nom que no fos Pedro Sánchez?
És que jo no estic aquí per decidir qui ha de ser… Tampoc els dic que ho facin, però jo simplement dic: nosaltres ja hem vist que Pedro Sánchez no pot resoldre els problemes, ni té paraula ni compleix. No estic aquí per posar i treure presidents espanyols ni per garantir estabilitat enlloc, però vull que els meus vots serveixin per a Catalunya, els meus vots s’aparten. I vostès busquin-se la vida. Com que no té majoria, jo el que dic és: “Ei, senyors, no em posin la culpa a mi, és vostè que no compleix. Sap que hi ha altres opcions”. A la vida hi ha moltes més opcions i hi ha moltes més alternatives, i tots els partits ens hem buscat la vida quan les coses s’han bloquejat o quan les coses no han anat bé. I aquesta gent sembla que vulguin perpetuar Pedro Sánchez a la poltrona. Ho estan fent tot. S’ho estan inventant tot perquè aquest senyor es mantingui a la poltrona, però a mi el que m’interessa és: qui hi ha a la poltrona sigui capaç de fer política? És capaç de solucionar els problemes de la gent? No, no ho és. És molt influencer, sí, però està solucionant la vida? No. Doncs no tindrà els nostres vots, ja està.
I si el PP necessita els seus vots, han deixat clar que amb Vox…
Ni amb Vox ni amb PP. És que això ja ho vam decidir en la passada legislatura, ni Vox, ni PP. Em frustra que molts mitjans comprin aquesta fal·làcia de Junts-PP-Vox. Em rebenta haver d’aguantar preguntes com aquesta, i en totes les entrevistes ens ho han preguntat. I, perdona, però algú li ha preguntat al senyor Rufián si donarà els seus vots al PP? Doncs que no m’ho preguntin a mi. Jo ja he dit que no. No és que ho digui ara, és que ja ho vam fer el 2023, ja vam dir que no i ho continuarem fent, i ja està. I per molt que a mi em vinguin aquesta gent… Aquesta gent són la gent que vol destruir les nostres institucions, que es vol carregar la nostra llengua, que es vol carregar la nostra identitat, que ho ha intentat, que fins i tot ha dit “nos hemos cargado la sanidad de Catalunya”. Prou ja.
Les enquestes dibuixen una majoria absoluta PP i Vox. Quin serà el paper del seu grup dins d’aquest escenari?
Jo sincerament no crec que hi hagi majoria de PP i Vox. Jo crec que encara tenim opcions, i al·lucino amb els que ja ho han donat per perdut. Els que ens estan en una posició de defensar-se… Queden dies encara per a les eleccions…
Això és el lema d’Esquerra…
Els cartells… Més enllà de defensar-nos, crec que toca que els catalans passem a l’acció. I què vol dir que guanyarà PP i Vox? Perquè si a Catalunya ens hi juguem 48 diputats i a Catalunya som els únics que hem demostrat que podem frenar l’extrema dreta, jo no ho dono per perdut. Encara més, el que més mal fotria a l’extrema dreta és que Junts tornés a ser determinant en aquesta legislatura. Això és el que més els fotria. No només els frenaria, sinó que és el que més els fotria. I fins al darrer segon aniré a buscar que així sigui i que Catalunya el dia 29 demostri a Espanya que hi és, que hi és forta i que està disposada a frenar l’extrema dreta, a frenar la precarietat i la decadència i la deixadesa dels altres.
Si són decisius, entenc que el concert tindrà un paper similar al que ha tingut l’amnistia en aquesta legislatura?
Sí, nosaltres la passada legislatura ja vam dir: l’amnistia és innegociable. I ens deien que no, i va acabar sent. I igual que vam tornar amb l’amnistia, la pròxima legislatura els diners dels catalans han d’estar a Catalunya. I si no, no cal que seguin amb Junts. Ningú.