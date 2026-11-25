El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciat que tornarà a Catalunya el dissabte 12 de desembre, en un desplaçament directe en avió a l’eroport del Prat, que el portarà des de l’aeroport fins al Parlament de Catalunya: “Tornaré allà on la democràcia catalana escull o destitueix els seus presidents, que és el Parlament de Catalunya”. El 130è president de la Generalitat ha assegurat que l’Estat espanyol “ha fracassat” i que el seu retorn es produirà “sense haver renunciat a res i sense haver de demanar permís ni perdó”. Així, d’aquí a disset dies, Carles Puigdemont posarà punt final a gairebé deu anys a l’exili després de marxar a Bèlgica arran de la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
“El desè Nadal el celebrarem a casa”, ha sentenciat el president a l’exili, tot confirmant que la setmana mateixa del 12 de desembre ja reprendrà l’activitat i el 17 de desembre oferirà una conferència i que té intenció de participar en el ple del Parlament, però no ha concretat el seu futur a la cambra catalana més enllà d’aquestes primeres intencions. L’organització de la seva rebuda, que tindrà un marcat component simbòlic amb l’arribada a la cambra catalana, va a càrrec de les entitats sobiranistes. Abans del retorn oficial, el 9 de desembre, el dirigent independentista celebrarà un acte de comiat a Waterloo (Bèlgica) adreçat a la comunitat catalana i a les persones que li han donat suport durant aquests anys. “De manera indefectible han estat al nostre costat i els ho vull agrair”, ha subratllat.
Malgrat la transcendència institucional de la seva reaparició al faristol del Parlament, Puigdemont ha refredat les especulacions sobre el càrrec o la funció concreta que assumirà a partir d’ara. De moment, operarà a través de la seva oficina d’expresident i ha deixat clar que continuarà vinculat a la política i a la causa independentista, però sense precisar sota quina fórmula. Abans de concretar cap escenari, el líder independentista vol prendre el pols a la ciutadania del país manera directa: “Escoltar la gent, trepitjar carrer, contacte humà”. Aquest serà el pas previ a decidir el seu paper i a actualitzar l’estratègia de l’independentisme amb un èmfasi especial en “la unitat”, i també ha dit que vol escoltar aquells que s’hi oposen. “Tinc moltes ganes de parlar amb tota la gent”, ha sentenciat.
Contactes amb el Govern i futura reunió amb Salvador Illa
En el pla institucional, Puigdemont ha revelat que el Govern de Salvador Illa ja ha establert contacte amb el seu equip per coordinar el retorn. Segons ha explicat, ja hi ha previst un dispositiu de seguretat perquè rebi el tractament protocol·lari que correspon als expresidents de la Generalitat. Tot i que encara no ha conversat personalment amb el cap de l’executiu català, Puigdemont s’ha mostrat convençut que hi haurà una reunió al Illa, confiat que el president de la Generalitat mantindrà el sentit institucional com ha fet amb la resta d’expresidents. “És bo que passi”, ha valorat, defensant la necessitat de “parlar en propietat” en una trobada que tindrà “una càrrega simbòlica important”.
Reivindicació de l’amnistia i dards a PP, Vox i el PSOE
El 130è president català ha tret pit de l’aplicació de la llei d’amnistia, reivindicant-la com una victòria política davant els qui sostenien que era “impossible, inconstitucional i que anava contra el dret europeu”. En aquest sentit, ha carregat contra les responsabilitats que, al seu parer, “tenen tots”, assenyalant en primer lloc PP i Vox per haver liderat l’ofensiva judicial contra el moviment independentista. També ha recordat que el president espanyol, Pedro Sánchez, com Salvador Illa s’oposaven frontalment a l’amnistia fins que, fa tres anys, l’independentisme la va situar com a condició indispensable a canvi del suport a la investidura. En clau més personal, ha justificat el poema en to irònic que va publicar el dia que li van aplicar definitivament l’amnistia per deixar palesa la seva actitud de “no rendició” en aquest retorn, tot reivindicant la seva condició de gran amant de la poesia.
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