El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciado que volverá a Cataluña el sábado 12 de diciembre, en un vuelo directo al aeropuerto del Prat, que lo llevará desde el aeropuerto hasta el Parlamento de Cataluña: «Volveré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlamento de Cataluña». El 130º presidente de la Generalitat ha asegurado que el Estado español «ha fracasado» y que su regreso se producirá «sin haber renunciado a nada y sin tener que pedir permiso ni perdón». Así, dentro de diecisiete días, Carles Puigdemont pondrá fin a casi diez años en el exilio después de marcharse a Bélgica tras la suspensión de la autonomía de Cataluña.

«La décima Navidad la celebraremos en casa», ha sentenciado el presidente en el exilio, confirmando que la misma semana del 12 de diciembre ya retomará la actividad y el 17 de diciembre ofrecerá una conferencia y que tiene intención de participar en el pleno del Parlamento, pero no ha concretado su futuro en la cámara catalana más allá de estas primeras intenciones. La organización de su recibimiento, que tendrá un marcado componente simbólico con la llegada a la cámara catalana, corre a cargo de las entidades soberanistas. Antes del regreso oficial, el 9 de diciembre, el dirigente independentista celebrará un acto de despedida en Waterloo (Bélgica) dirigido a la comunidad catalana y a las personas que le han apoyado durante estos años. «De manera indefectible han estado a nuestro lado y se lo quiero agradecer», ha subrayado.

A pesar de la trascendencia institucional de su reaparición en el atril del Parlamento, Puigdemont ha enfriado las especulaciones sobre el cargo o la función concreta que asumirá a partir de ahora. De momento, operará a través de su oficina de expresidente y ha dejado claro que continuará vinculado a la política y a la causa independentista, pero sin precisar bajo qué fórmula. Antes de concretar cualquier escenario, el líder independentista quiere tomar el pulso a la ciudadanía del país de manera directa: «Escuchar a la gente, pisar la calle, contacto humano». Este será el paso previo para decidir su papel y actualizar la estrategia del independentismo con un énfasis especial en «la unidad», y también ha dicho que quiere escuchar a aquellos que se oponen. «Tengo muchas ganas de hablar con toda la gente», ha sentenciado.

En el plano institucional, Puigdemont ha revelado que el Gobierno de Salvador Illa ya ha establecido contacto con su equipo para coordinar el regreso. Según ha explicado, ya hay previsto un dispositivo de seguridad para que reciba el tratamiento protocolario que corresponde a los expresidentes de la Generalitat. Aunque aún no ha conversado personalmente con el jefe del ejecutivo catalán, Puigdemont se ha mostrado convencido de que habrá una reunión con Illa, confiado en que el presidente de la Generalitat mantendrá el sentido institucional como ha hecho con el resto de expresidentes. «Es bueno que ocurra», ha valorado, defendiendo la necesidad de «hablar con propiedad» en un encuentro que tendrá «una carga simbólica importante».

Reivindicación de la amnistía y críticas a PP, Vox y el PSOE

El 130º presidente catalán ha sacado pecho de la aplicación de la ley de amnistía, reivindicándola como una victoria política frente a quienes sostenían que era «imposible, inconstitucional y que iba contra el derecho europeo». En este sentido, ha cargado contra las responsabilidades que, a su parecer, «tienen todos», señalando en primer lugar al PP y a Vox por haber liderado la ofensiva judicial contra el movimiento independentista. También ha recordado que el presidente español, Pedro Sánchez, al igual que Salvador Illa, se oponían frontalmente a la amnistía hasta que, hace tres años, el independentismo la situó como condición indispensable a cambio del apoyo a la investidura. En un tono más personal, ha justificado el poema en tono irónico que publicó el día que le aplicaron definitivamente la amnistía para dejar patente su actitud de «no rendición» en este regreso, reivindicando su condición de gran amante de la poesía.

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