Cuando quedan unas horas para que el presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya dé detalles sobre cómo será su regreso a Cataluña nueve años después de irse a Waterloo (Bélgica), Carles Puigdemont ha erigido su formación en el único «voto refugio para el independentismo» de cara a las elecciones españolas de este domingo 29 de noviembre. En el acto final de campaña en Girona, celebrado en una sala del Palacio de Congresos llena a rebosar, y cuando faltan pocas horas para que dé detalles sobre cómo será su regreso a Cataluña nueve años después de irse a Waterloo, Puigdemont ha apelado directamente a los electores indecisos e incluso a los «molestos» con el partido para frenar la amenaza de ERC sobre el segundo escaño gerundense, y ha reivindicado el papel determinante de su partido en la cámara baja: «Si no fuera por el esfuerzo de Junts ni siquiera podríamos hablar en catalán en Cataluña».

Visiblemente emocionado por la perspectiva de reencontrarse «dentro de muy poco» en sus «queridas tierras gerundenses», el presidente en el exilio ha advertido que «el momento es grave» y ha lamentado que otras formaciones soberanistas hayan abandonado la confrontación. «Nos hemos quedado solos. Lo hacemos con mucho orgullo, pero seremos los únicos que pondremos» la defensa del país por delante, ha subrayado, asegurando que Cataluña «o tiene la voz de Junts o no tiene voz». La estrategia de los de Junts para este tramo final de campaña pasa por «ir a buscar a ese indeciso que todos conocemos» y evitar la abstención. El presidente en el exilio ha remarcado que para ir a Madrid a defender Cataluña «se debe tener mucho coraje» y ha reclamado no caer en el «chantaje emocional» del bipartidismo español. «Ni Feijóo ni Sánchez, porque tanto les da las comarcas gerundenses», ha sentenciado el dirigente de Junts, equiparando las consecuencias para Cataluña gobierne quien gobierne en el Estado. En esta línea, ha reivindicado el papel determinante de su partido en la cámara baja: «Si no fuera por el esfuerzo de Junts ni siquiera podríamos hablar en catalán en Cataluña», ha rematado.

Nogueras replica a Sánchez: «Os habéis equivocado de pueblo»

Por su parte, la candidata de Junts per Catalunya al Congreso, Míriam Nogueras, ha reivindicado la amnistía a Puigdemont como una victoria del independentismo. Desde Girona, Nogueras ha respondido directamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha participado en un acto electoral en Barcelona: «Os habéis equivocado de gente, os habéis equivocado de pueblo y os habéis equivocado de país. Aquí no se cierra ninguna carpeta. Aquí no se pasa ninguna página. Aquí, y hoy, celebramos una victoria». En contraposición a la idea de «cerrar el círculo» que ha atribuido a Sánchez, ha replicado: «Desde Girona, desde la casa del presidente le decimos: aquí lo único que se cierra es la causa. Y lo que se abre es el camino».

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, en el acto final de campaña en Girona / Nico Tomás / ACN

Para la cabeza de lista de Junts, la amnistía no solo abarca a los exiliados, sino que supone «la derrota del 155» y la amnistía de «todo un movimiento, todos los que hicimos posible el 1 de octubre». Nogueras ha dedicado este resultado a quienes han resistido la represión del Estado: «Es la de quienes habéis aguantado las porras, los insultos, los tribunales, el exilio y la prisión sin dar ni un paso atrás». La candidata ha contrapuesto la amnistía a los indultos que, según ha recordado, defendía el PSOE antes de las últimas elecciones como «punto y final». «Sánchez se comprometió a llevarlo a juicio. Y ha acabado firmando la amnistía», ha rematado, subrayando que hoy Puigdemont «no está en ningún banquillo» ni «en ninguna prisión», sino que «es libre».

Confrontación con ERC por el segundo escaño por Girona

Aparte de Puigdemont y Nogueras, la plana mayor del partido ha cerrado filas en Girona para exhibir músculo y confrontar directamente con los republicanos con quienes batallan el segundo escaño por Girona. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hecho un llamamiento a «pasar el rastrillo» bajo la máxima de que «cuando Girona rinde, Cataluña decide», planteando los comicios del 29-N como una disyuntiva «entre la sumisión o la libertad». Turull ha contrapuesto la estrategia de Puigdemont –de quien ha dicho que «ha ganado a todo un Estado»– con la de aquellos que «irán a Madrid a hacer de mayordomos y de apoyo de los socialistas». Asimismo, ha cargado contra el cabeza de lista de ERC en Madrid, Gabriel Rufián: «El voto de Junts es el que más daño y escuece más a la derecha y la extrema derecha; tampoco les preocupan nada los Rufián-Podemos porque no les hacen ni cosquillas», ha lanzado, advirtiendo que «el voto útil para España acaba siendo el voto más inútil para Cataluña». «Estos o son españoles o se han españolizado hasta la médula», ha sentenciado.

Finalmente, el portavoz en el Parlamento, Salvador Vergés, ha acusado a Rufián de arrodillarse ante el PSOE y de hablar en castellano a pesar de que Junts consiguió el uso del catalán en la cámara, afirmando que «estos o son españoles o se han españolizado hasta la médula». Finalmente, la candidata a la alcaldía de Girona, Gemma Geis, ha celebrado que este sea el último mitin en la ciudad con Puigdemont conectado por pantalla y ha reivindicado a Junts como «el único partido de obediencia catalana e independentista». En el acto también han intervenido la candidata al Congreso por Girona, Marta Madrenas, y el senador Joan Bagué.