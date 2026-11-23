Ha sido más largo que un día sin pan, pero después de varios giros e interpretaciones, la sala penal del Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a los procesados por malversación en la causa del Supremo que no han llegado a ser juzgados. De esta manera, los magistrados han aplicado la ley del olvido penal para el independentismo al presidente Carles Puigdemont, y a los consejeros Lluís Puig y Toni Comín. La sala ha seguido las huellas de la resolución que dictó el magistrado Manuel Marchena amnistiando a los condenados e inhabilitados por malversación -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y cierra la causa con el sobreseimiento libre por aplicación de la amnistía.

La sala recibió hace tres semanas la resolución por la cual el magistrado instructor del Proceso, Pablo Llarena, cerraba el sumario y lo enviaba al tribunal sentenciador para que aplicara la ley. De hecho, es la vía procesal definida legalmente para que sea la sala que ha juzgado el caso y que genera doctrina la que archive la causa. Hay que tener presente que Llarena había rechazado los recursos interpuestos por Vox, que pedía mantener el procedimiento, y los de las defensas, que, aunque proponían el camino elegido finalmente por el magistrado para cerrar el caso, también le recordaban que podía hacerlo él mismo. En un auto de seis páginas, al que ha tenido acceso El Món, la sala penal ha decidido aplicar sin más dilaciones la amnistía.

El juez Manuel Marchena llega al Tribunal, el expresidente de la sala penal, forma parte del tribunal que juzgará a García Ortiz/Eduardo Parra/EP

Una resolución que permite el regreso del exilio

La decisión de la sala penal, aunque reivindica el trabajo realizado hasta ahora -como expuso el mismo Llarena– permite el regreso completo del exilio. Es decir, de Puigdemont después de nueve años instalado en Waterloo. Cabe decir que Puig y Comín ya han regresado a Cataluña después de que Llarena retirara las órdenes de detención a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de avalar definitivamente la ley de amnistía.

El camino de la aplicación de la amnistía ha sido largo pero aún no está completo. Desde su aprobación, en mayo de 2024, pasó por el aval general del TC el 25 de junio de 2025, pero una serie de cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) detuvo su aplicación en casos donde se encontraban afectadas decenas de personas como el Tribunal de Cuentas o la operación Judas. El TJUE avaló la ley el 16 de julio de 2026, y el TC de manera definitiva, dejando claro que la malversación debía ser amnistiada, el 6 de octubre pasado.

Desde entonces se ha ido aplicando la amnistía en casi todos los casos pendientes, salvo el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó que tienen la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El tribunal alega para mantener el caso abierto que tiene pendiente de respuesta las cuestiones prejudiciales presentadas al TJUE, lo que cuestiona la fiscalía. La defensa de Jové y de Salvadó ha presentado sendos escritos reclamando la aplicación de la ley y apuntando una posible malversación del tribunal teniendo en cuenta las decisiones del Supremo y del Tribunal Constitucional.