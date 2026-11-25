La cabeza de lista de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras (Dosrius, 1980), atiende a El Món minutos después de que Carles Puigdemont haya anunciado su regreso del exilio para el próximo 12 de diciembre, un hito que la dirigente de Junts celebra como una victoria contra los partidos del 155 a pesar de que el presidente ha tenido que pasar casi una década fuera del país. En campaña no hay tiempo que perder y, después de seguir la comparecencia del líder del partido, la «capitana» –como la llaman en Junts– está en la sala de máquinas preparando el debate electoral de esta noche en TV3. En esta entrevista, Nogueras reivindica que su formación es la única que sitúa a Cataluña en el centro del debate y que ha demostrado la utilidad de su voto cobrando por adelantado los acuerdos en Madrid. La dirigente de Junts cierra la puerta a volver a investir a Pedro Sánchez por sus incumplimientos reiterados, descarta cualquier acuerdo con el PP y Vox, y carga con dureza contra Esquerra Republicana y Gabriel Rufián por, a su parecer, haber priorizado los pactos con las izquierdas españolas por encima de los intereses del país.

Hoy el presidente Carles Puigdemont ha anunciado que vuelve el 12 de diciembre después de nueve años de exilio. ¿Satisfacción?

Absolutamente. Nosotros, por ejemplo, ayer que teníamos el acto de fin de campaña en Girona, lo dijimos: son muchos los que nos han querido hacer callar durante muchos años, sobre todo al presidente Puigdemont; muchos que nos han querido arrodillados y muchos que han querido pasar página. Y en medio de todo este ruido y de toda esta represión, ayer celebramos una gran victoria. Y estamos felices. Además, el presidente ha anunciado el día que regresa. Todavía lo estamos procesando todos. Después de nueve años, pensar que en un par de semanas estará aquí es muy emotivo, y al mismo tiempo es muy esperanzador, porque algunos querían que todo terminara, y todo continúa.

¿Y es compatible hablar de victoria después de nueve años de exilio?

Por supuesto. De hecho, para mí uno de los grandes valores del presidente Puigdemont es esta voluntad que ha tenido de preservar la figura del presidente en el exilio. Se le ha ofrecido de todo para abandonar esto, y no lo ha hecho. Y, obviamente, es una victoria que toda esta resiliencia, resistencia y compromiso absoluto con el país haya terminado con una derrota de esta represión, porque hoy han perdido los del 155. Y en el origen de esta represión estaba también el PSOE. Es decir, el 155 lo pone el PP, Vox hace de acusación popular y, como decía hoy el presidente, están hasta el último segundo estas personas. Pero el PSOE también está, y podemos ir recordando todo lo que han ido diciendo PP, Vox y PSOE. Y todos estos hoy han perdido. Y hemos ganado nosotros, pero la victoria principalmente tiene un nombre y es el del presidente Puigdemont, porque si él no se hubiera aferrado a este punto de esperanza, todo habría terminado. Todos los demás han ido abandonando un poco toda esta lucha más feroz, y él la ha mantenido y el resultado es espectacular.

Miriam Nogueras, cabeza de lista de Junts en las elecciones generales. 25.11.2026 | Mireia Comas

¿Y en esta estrategia también se incluye no participar presencialmente de la campaña?

Correcto, sí. Él ya lo dijo en el momento en que se convocaron las elecciones, que no volvería presencialmente antes del 29-N, porque no quiere que todo este esfuerzo de preservar la figura del presidente en el exilio quede tapado por una campaña. Él regresa como presidente de Cataluña en el exilio, y no como presidente de un partido. Si regresara en medio de una campaña electoral volvería el presidente de Junts –que también lo es–. Hoy ha dejado muy claro que es el presidente de Junts, pero regresa como presidente.

Y regresa donde se destituyen y eligen presidentes.

Correcto, en el Parlamento.

Uno de los reproches que les han hecho durante esta campaña es que ustedes son equidistantes.

En absoluto. Es decir, defender Cataluña por encima de todo no es ser equidistante, y yo creo que nosotros hemos demostrado mejor que nadie que somos capaces de frenar a la extrema derecha. De hecho, los que dicen que ellos frenan a la extrema derecha llevan ocho años gobernando con los otros partidos, haciendo de muleta, y no solo no la han frenado, sino que ha aumentado. Y con esta victoria demostramos que a la extrema derecha se la puede frenar, y no hacen falta discursitos, sermones o hacer de telepredicador para hacerlo. No sirve de nada hacer todo esto, lo que sirve es actuar, plantar cara y tomarse muy en serio la lucha contra la represión y contra el fascismo. Y nosotros lo hemos hecho. Unos lo dicen, otros lo hacemos. Y además, tenemos y hemos demostrado la capacidad de frenar esta decadencia a la que el Partido Socialista, muy arrastrado por la extrema izquierda, está llevando nuestro país, Cataluña. Tenemos maestros y profesores en la calle, tenemos a los autónomos, los campesinos, los pescadores… Todo el mundo está harto y todo el mundo está denunciando que el país no funciona y parece que tenemos un Partido Socialista que hace ver que todo esto no pasa, pero pasa. Y nosotros hemos sido capaces de frenar a unos y frenar a los otros. Para mí eso no es equidistancia, para mí eso es ser útil. Y somos los únicos que hemos demostrado ser útiles para frenar una cosa y la otra. A partir de aquí, entiendo que el hecho de que seamos el único partido que puede afrontar una campaña electoral explicando los resultados de la última legislatura –es decir, somos los únicos que podemos explicar que nuestro voto ha servido para hacer cosas–, algunos decidan mentir sobre nosotros para que no podamos hablar o para que no se hable de lo que realmente hemos hecho y, por tanto, de la utilidad de la política en este caso.

«Con esta victoria demostramos que a la extrema derecha se la puede frenar, y no hacen falta discursitos, sermones o hacer de telepredicador para hacerlo»

Usted comenzó haciendo una campaña de tradición convergente, situando el dinero de los catalanes como un requisito indispensable para llegar a acuerdos, pero la entrevista de Puigdemont en ‘El Mundo’, de alguna manera, alteró los planes…

En ningún caso. A mí ahora me sorprende mucho que todo el mundo tenga tanto interés en la estrategia de comunicación de Junts per Catalunya. Yo no veo que nadie le pregunte a ningún partido sobre qué tienen planeado y qué no. Nosotros somos un partido, somos un equipo que desde hace mucho tiempo estamos trabajando conjuntamente para unas eventuales elecciones anticipadas y todo esto lo tenemos previsto, y todo esto obviamente lo hacemos juntos. Creo que precisamente lo que conseguimos con esto fue situar a Cataluña en el centro. Hasta ese día todos se habían esforzado mucho en hacer ver que Cataluña no está, que Junts per Catalunya, desde vetarnos en programas de televisión pública donde sí han ido los otros con los mismos diputados que nosotros hasta todo eso que los mismos portavoces de los partidos han intentado infiltrar en la gente con el objetivo de anular a Cataluña de estas elecciones. Yo creo que hacer esto en el corazón de la prensa más españolista que hay, poder decir «estamos aquí, todavía estamos y seguiremos», sabiendo que es seguramente uno de los altavoces más potentes que hay, nos ha permitido lo que queríamos, que era poner a Cataluña en el centro.

¿Y está costando poner a Cataluña en el centro en esta campaña?

Está costando, está costando porque cuando tú eres el único de los ocho que hablas de Cataluña es evidente que es porque a los demás o no les interesa Cataluña o no quieren que Cataluña siga determinando qué pasa en Madrid, que es lo que ha pasado esta legislatura. Todos y cada uno se han esforzado mucho. A mí me parecen las dos cosas graves: no querer hablar de Cataluña cuando te presentas en Cataluña y no querer que Cataluña sea determinante en la próxima legislatura, me parece muy irresponsable, pero es verdad que también es muy español todo esto. Son unas elecciones muy españolas donde nosotros nos hemos quedado solos defendiendo a Cataluña, y cuesta. Cuesta cuando eres el único que rema hacia un lado si todos los demás están remando hacia el otro, cuesta, pero a pesar de todo creo que lo estamos logrando y que lo estamos logrando, como siempre. Al final, todos nos dan siempre por muertos, y no.

¿A Gabriel Rufián no le interesa Cataluña?

Le interesa más España. Es que ha intentado hacer una coalición de izquierdas españolas. Es obvio que tiene mucho más interés en España que en Cataluña. A mí me interesaría más hacer una coalición por Cataluña de los partidos catalanes, catalanistas, soberanistas de corazón e independentistas. Esta es la coalición que yo defendería, que hemos defendido de hecho y que, incluso, hemos llegado a hacer. No por completo, pero lo hicimos con Junts pel Sí. Es obvio que hay mucho más interés en España que en Cataluña cuando tu prioridad es hacer coaliciones españolistas y no catalanistas.

Miriam Nogueras, cabeza de lista de Junts en las elecciones generales. 25.11.2026 | Mireia Comas

¿Le duele el tono que tiene contra usted y su formación?

Sí, claro que me duele. Más que el tono son las mentiras que dice.

¿Como cuáles?

Me parece muy irresponsable que se cruce esta línea roja y se nos ponga en el mismo saco que esta gentuza [PP y Vox], precisamente la semana que nuestro partido celebra la aplicación de la amnistía. Lo digo pensando en los miles de catalanes y catalanas que nos han votado y que forman parte del partido, gente que lleva toda la vida luchando contra el fascismo español. Me parece muy irresponsable. Y no sé hasta qué punto es su objetivo, pero me entristece que el portavoz de Esquerra Republicana mienta sobre una formación que lo que hace es defender a Cataluña. Nosotros en dos años y medio hemos conseguido aprobar muchas leyes para los catalanes; él, en ocho años, lo único que ha conseguido es ser un voto más del PSOE en las propuestas que ha hecho el PSOE.

¿Cree que les ataca para hacerse espacio hacia la izquierda y captar electores de PSC y Frente Amplio?

Entiendo que debe haber una estrategia electoralista en mentir sobre nosotros. Entiendo que sí, no sé cuál, supongo que eso él lo podría responder.

Más allá de eso, ¿esta confrontación permanente con Esquerra no puede llegar a desmovilizar aún más el voto independentista?

Por supuesto, sí. Es verdad que nosotros no acostumbramos a contestar, porque esto que hace ahora en campaña lo ha hecho durante toda la legislatura. Pero hay momentos que lo haces por dignidad también, desde cuando se meten con mi físico o cuando nos ponen en sacos españoles de los que no formamos parte. Es obvio que tenemos que poder decir que no es cierto. Quizás no nos quejamos, pero tampoco callamos. Pero sí que medimos mucho no entrar aquí porque no toca. Y, efectivamente, yo creo que no ayuda a la unidad. Y como decía hoy también el presidente, la independencia la haremos si vamos juntos. Y si hay unidad, y es una unidad sincera, y aspiro a que lleguemos a esta unidad, a que volvamos.

«Me parece muy irresponsable que se cruce esta línea roja y se nos ponga en el mismo saco que esta gentuza –PP y Vox–, precisamente la semana que nuestro partido celebra la aplicación de la amnistía»

¿Esta apuesta de Esquerra por Rufián, el acuerdo con Podemos, priorizar el eje ideológico al nacional, cree que esto a Esquerra le puede dar rédito inmediato, pero le puede pasar factura en el futuro?

Pues no tengo ni idea. A mí sí me entristece que hayan elegido las izquierdas españolas antes que Cataluña, pero eso lo tiene que contestar Esquerra. Por qué ha hecho esto, por qué lo está haciendo y los objetivos o si debe haber un rédito electoral o no y si debe ser a corto plazo. Eso supongo que lo sabrán ellos.

Usted planteó un acuerdo sobre la lengua a todos los cabezas de lista catalanes. ¿Ha obtenido alguna respuesta?

Que no lo hará ninguno. Ninguno de ellos se ha comprometido con nuestra lengua. Ninguno de los otros candidatos se ha comprometido a hablar catalán siempre en el Congreso, ninguno. Seremos nosotros, una vez más, los que lo haremos. Lo seguiremos haciendo.

Y al día siguiente de las elecciones, si son decisivos, como pasó en 2023, ¿volverían a investir a Pedro Sánchez?

Nosotros antes de 2023 decíamos que no investiríamos a Pedro Sánchez antes de las elecciones, porque a todo lo que nosotros poníamos sobre la mesa decían que no. Es verdad que después este señor cambió de chaqueta, supongo, y todo lo que era ‘no’ pasó a ser ‘sí’. Pero sí que es verdad que nosotros ya hemos dicho, y por eso también pusimos sobre la mesa el tema de la vía Starmer, que Sánchez ha tenido nuestros votos durante un tiempo. Nosotros les dimos esta oportunidad, estuvimos dos años yendo cada mes dos días a Suiza con mediación internacional, con verificación… Nos tomamos muy en serio esta oportunidad, que nos la dimos todos, ¿eh? Con un acuerdo de Bruselas donde dejábamos muy claro que ciertamente no había confianza entre nosotros, pero sí que con unos objetivos claros como el reconocimiento de este conflicto político, que era la primera vez que un gobierno español lo hacía. Es decir, había todos los ingredientes para que esta gente aprovechara la oportunidad y…

Miriam Nogueras, cabeza de lista de Junts en las elecciones generales. 25.11.2026 | Mireia Comas

¿Se lo tomaron en serio ellos?

Yo creo que no. Al principio pareció un poco que sí, pero es verdad que solo pasada la investidura, con las primeras votaciones, ya vimos que no. Y cuando hicimos los primeros ‘no’, que tumbamos por primera vez en la historia un real decreto, esta gente creo que empezó a ver que no íbamos de farol. Les ha costado, porque han intentado muchas veces que votáramos pensando que en el último minuto acabaríamos cambiando el voto. En cualquier caso, han sido tres años muy intensos donde esta gente no ha aprovechado la oportunidad. Por tanto, nosotros lo que no haremos será volver a dar nuestros votos para que pase lo mismo.

Al principio daba la sensación de que cuando ustedes iban a Ginebra salían satisfechos, pero esta satisfacción decaía cuando se trasladaba el contenido a Madrid.

Es verdad que en muchas de las cosas que acordamos… De hecho, el ejemplo es Esquerra. Por ejemplo, Esquerra en la legislatura anterior sus votos eran determinantes y no consiguieron nada, cero. Bueno, unos indultos que es algo que ya le venía bien al gobierno español, porque el indulto es punto final. Pero no consiguieron nada en esta legislatura. En cambio, el hecho de estar en una mesa internacional forzó al gobierno español a hacer muchas cosas que no habrían hecho. Sí que hubo muchas cosas que se consiguieron. Es que la misma mesa de negociación para mí me parece un hito brutal. Antes de la investidura el tema del catalán… Allí, esta gente prometió muchas cosas que no se han terminado haciendo, también es cierto. También es cierto que ellos han quedado muy retratados.

¿Y esto de cobrar por adelantado les ha pesado?

No, porque es verdad que hemos cobrado por adelantado muchas veces. De hecho, con el tema del catalán, Francina Armengol no tuvo nuestro voto hasta que no recibimos la solicitud de la oficialidad en las instituciones europeas. O incluso ahora, se acaba la legislatura y decae la ley del cine. La ley del cine estaba a punto. Quedaban un par de semanas para que se hubiera acabado aprobando. Uno de los motivos por los que retiramos nuestra enmienda a la totalidad a la ley del cine fue porque negociamos con ellos. Más allá del contenido legislativo de la ley, negociamos que se pudiera invertir dinero en Cataluña para rehabilitar espacios culturales, desde teatros hasta entidades, asociaciones vinculadas al mundo de la cultura, desde el ballet, etcétera. Es decir, 20 millones de euros repartidos por muchos municipios catalanes. Esto es algo que nosotros habíamos negociado y nosotros dijimos que no habría votos a la ley si todo esto no se hacía efectivo y no se pagaba. Todo esto se ha pagado y la ley ha decaído. Es decir, nosotros hemos cobrado por adelantado. Todo lo que habíamos pactado para Cataluña, para los municipios, se ha cobrado y ellos la ley no la han terminado teniendo, porque han convocado ellos elecciones, ¿eh?

«Han sido tres años muy intensos donde esta gente no ha aprovechado la oportunidad. Por tanto, nosotros lo que no haremos será volver a dar nuestros votos para que pase lo mismo»

Pero sí, el tema de cobrar por adelantado nosotros nos lo tomamos muy en serio. Es verdad que, por ejemplo, la amnistía es un proceso largo que tardamos muchos meses en poder redactar la ley y en poder ponernos de acuerdo, porque, al final, estás negociando con una gente que no quería la amnistía, y la primera propuesta que se vota es el ejemplo de que no la querían. Por tanto, hay cosas que son un poco más complicadas, pero creo que, en general, nosotros hemos ido cobrando mucho por adelantado. Las cosas que hemos conseguido: multirreincidencia, bajar impuestos de pequeñas y medianas empresas o cooperativas, evitar que se ponga un impuesto del 8% en los que tienen mutua sanitaria en Cataluña, que son casi tres millones de personas. Hay muchas cosas que hemos conseguido por adelantado.

¿Esta desconfianza con los socialistas y con Pedro Sánchez es lo que les lleva a abrir la vía Starmer? Entiendo que tienen un nombre…

No. Nosotros esto lo hacemos porque rompemos con el PSOE y porque Pedro Sánchez es incapaz de cumplir los acuerdos que cerramos. Y durante casi un año continúa la legislatura, y Sánchez no puede aprobar casi nada. Y no solo no aprueba nada, sino que es incapaz de generar consensos en las cosas que quiere aprobar. Es incapaz de cumplir los acuerdos, no solo con nosotros, sino con el resto de socios que tiene. Nosotros no somos socios porque solo hicimos acuerdo de investidura, pero con sus socios tampoco cumple. Nosotros lo que decimos es que, en Europa, cuando un presidente queda atascado y bloquea leyes porque es incapaz de generar consensos, su propio partido le dice que dé un paso al lado y pone a alguien más que sí sepa decidir y sacar adelante.

¿Aceptarían cualquier nombre que no fuera Pedro Sánchez?

Es que yo no estoy aquí para decidir quién debe ser… Tampoco les digo que lo hagan, pero yo simplemente digo: nosotros ya hemos visto que Pedro Sánchez no puede resolver los problemas, ni tiene palabra ni cumple. No estoy aquí para poner y quitar presidentes españoles ni para garantizar estabilidad en ningún lugar, pero quiero que mis votos sirvan para Cataluña, mis votos se apartan. Y ustedes búsquense la vida. Como no tiene mayoría, lo que digo es: «Ey, señores, no me pongan la culpa a mí, es usted quien no cumple. Sabe que hay otras opciones». En la vida hay muchas más opciones y hay muchas más alternativas, y todos los partidos nos hemos buscado la vida cuando las cosas se han bloqueado o cuando las cosas no han ido bien. Y esta gente parece que quiera perpetuar a Pedro Sánchez en el sillón. Lo están haciendo todo. Se lo están inventando todo para que este señor se mantenga en el sillón, pero a mí lo que me interesa es: ¿quién está en el sillón es capaz de hacer política? ¿Es capaz de solucionar los problemas de la gente? No, no lo es. Es muy influencer, sí, pero ¿está solucionando la vida? No. Pues no tendrá nuestros votos, ya está.

Miriam Nogueras, cabeza de lista de Junts en las elecciones generales. 25.11.2026 | Mireia Comas

Y si el PP necesita sus votos, han dejado claro que con Vox…

Ni con Vox ni con PP. Es que eso ya lo decidimos en la pasada legislatura, ni Vox, ni PP. Me frustra que muchos medios compren esta falacia de Junts-PP-Vox. Me revienta tener que aguantar preguntas como esta, y en todas las entrevistas nos lo han preguntado. Y, perdona, pero ¿alguien le ha preguntado al señor Rufián si dará sus votos al PP? Pues que no me lo pregunten a mí. Yo ya he dicho que no. No es que lo diga ahora, es que ya lo hicimos en 2023, ya dijimos que no y lo seguiremos haciendo, y ya está. Y por mucho que me vengan esta gente… Esta gente son los que quieren destruir nuestras instituciones, que quieren cargarse nuestra lengua, que quieren cargarse nuestra identidad, que lo han intentado, que incluso han dicho «nos hemos cargado la sanidad de Catalunya». Basta ya.

Las encuestas dibujan una mayoría absoluta PP y Vox. ¿Cuál será el papel de su grupo dentro de este escenario?

Yo sinceramente no creo que haya mayoría de PP y Vox. Yo creo que todavía tenemos opciones, y alucino con los que ya lo han dado por perdido. Los que nos están en una posición de defenderse… Quedan días todavía para las elecciones…

Eso es el lema de Esquerra…

Los carteles… Más allá de defendernos, creo que toca que los catalanes pasemos a la acción. ¿Y qué quiere decir que ganará PP y Vox? Porque si en Cataluña nos jugamos 48 diputados y en Cataluña somos los únicos que hemos demostrado que podemos frenar a la extrema derecha, yo no lo doy por perdido. Aún más, lo que más dolería a la extrema derecha es que Junts volviera a ser determinante en esta legislatura. Eso es lo que más les dolería. No solo los frenaría, sino que es lo que más les dolería. Y hasta el último segundo iré a buscar que así sea y que Cataluña el día 29 demuestre a España que está, que está fuerte y que está dispuesta a frenar a la extrema derecha, a frenar la precariedad y la decadencia y la dejadez de los demás.

Si son decisivos, entiendo que el concierto tendrá un papel similar al que ha tenido la amnistía en esta legislatura?

Sí, nosotros la pasada legislatura ya dijimos: la amnistía es innegociable. Y nos decían que no, y acabó siendo. Y al igual que volvimos con la amnistía, la próxima legislatura el dinero de los catalanes debe estar en Cataluña. Y si no, no hace falta que se sienten con Junts. Nadie.