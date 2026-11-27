Esquerra Republicana y Junts per Catalunya afrontan la cita electoral del 29-N con propuestas electorales que buscan blindar el autogobierno y ganar espacios de soberanía ante el riesgo de un gobierno formado por PP Vox. Ambos programas coinciden en el horizonte de la autodeterminación, la defensa del catalán y la condonación del FLA, pero chocan en la receta económica y la seguridad: los republicanos apuestan por más fiscalidad redistributiva, regulación del alquiler y políticas sociales, mientras que los junteros priorizan la estricta obediencia catalana fuera del ejecutivo español, la rebaja de impuestos y un giro más duro en seguridad e inmigración. Este contraste dibuja dos estrategias diferenciadas para la negociación en Madrid, a pesar de compartir el reto de hacer valer el peso de Cataluña ante el Estado.

Esquerra Republicana plantea su proyecto para las elecciones al Congreso articulado en torno a tres grandes prioridades ligadas al lema de campaña: defender el país, defender a la gente y defender los servicios públicos. Los republicanos sitúan como eje central de su propuesta económica la materialización de un nuevo modelo de financiación singular basado en la recaudación de todos los impuestos generados en Cataluña. Lo hacen después de que la finalización abrupta de la legislatura impidiera culminar el acuerdo de financiación alcanzado con los socialistas, que ha quedado en un cajón del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el ámbito nacional, el programa de la formación de Oriol Junqueras mantiene firmemente la apuesta por negociar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña con acompañamiento internacional, contando con la Unión Europea y el Consejo de Europa como facilitadores. Asimismo, exigen la derogación de la Ley mordaza y la supresión de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias contra la Corona.

Por su parte, Junts per Catalunya centra su propuesta en el lema «Catalunya al centre», rechazando reformar España para centrar su acción política en aquello que consideran provechoso para los intereses catalanes. El partido subraya la importancia de ganar soberanía mientras no se alcance la independencia, exigiendo el concierto económico, el control absoluto de los impuestos a través de la Agencia Tributaria de Cataluña y también reclaman el traspaso de competencias de la Seguridad Social a la Generalitat. Junts aboga por una lógica de confrontación democrática y no-violenta con el Estado español, reclamando el despliegue del Consell de Justícia de Catalunya y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) como «órgano judicial supremo» en el país. En materia de seguridad e inmigración, la formación insiste en asumir competencias integrales en control fronterizo –medida rechazada por Podemos en esta legislatura–, puertos y aeropuertos, además de aplicar con rigor la legislación contra la multirreincidencia.

Gabriel Rufián, un momento antes de subir al escenario/Sara Soteras/ACN

La defensa del catalán, uno de los pilares de las dos formaciones

Esquerra Republicana y Junts per Catalunya sitúan la defensa de la lengua como uno de los pilares de sus propuestas programáticas. Mientras ERC apuesta por una ley estatal del plurilingüismo, cuotas audiovisuales –como un mínimo del 25% de obras europeas en TVE en lenguas distintas al castellano– y la derogación del artículo 145 de la Constitución para facilitar la cooperación territorial, Junts pone el énfasis en declarar el catalán «lengua preferente», recuperar la edición en catalán del BOE, endurecer sanciones en el ámbito comercial y digital y vincular el conocimiento de la lengua a los procesos de arraigo y renovación de permisos de inmigración.

Ambas formaciones coinciden en reclamar la oficialidad en la Unión Europea, el blindaje de la escuela y la exigencia del catalán en la Administración del Estado, pero discrepan en el grado de intensidad y el enfoque de las medidas. Así, los republicanos plantean planes lingüísticos en las empresas, más recursos para el Institut Ramon Llull y el Erasmus+ y más presencia del catalán en la red, mientras que el partido de Carles Puigdemont reclama una nueva ley de función pública estatal con requisitos estrictos en Cataluña, un nuevo mandato marco para RTVE –con medidas como consolidar 2Cat, pasar Clan al catalán y cuadruplicar el presupuesto de Sant Cugat– y el impulso de la lengua en la inteligencia artificial.

Junts y ERC chocan con Rodalies

Las infraestructuras y la crisis de Rodalies vuelven a poner a prueba la estrategia de ERC y Junts de cara a las elecciones al Congreso del 2026. Mientras que ERC defiende culminar el traspaso integral de Rodalies a través de la empresa mixta Rodalies de Catalunya y descentralizar progresivamente la infraestructura y el mantenimiento, garantizando la ejecución del Plan de Rodalies 2026-2030 y traspasar progresivamente a Cataluña las funciones de conservación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras ferroviarias vinculadas a Rodalies. Asimismo, la agenda ferroviaria incluye desdoblamientos, la Línea Orbital, la aceleración del corredor mediterráneo y la conexión de AVE a los aeropuertos de Girona y Reus.

Míriam Nogueras y Gabriel Rufián llegan al Congreso / Europa Press

Junts per Catalunya reclama el «traspaso inmediato e incondicional» del 100% de las Rodalies y Media Distancia –incluyendo vías, trenes, estaciones y recursos de Renfe y Adif–, que el servicio pase a manos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el pago de la deuda por inversiones no ejecutadas y un corredor mediterráneo en ancho europeo y vía independiente fuera de los núcleos urbanos, rechazando el tercer hilo sobre la línea convencional. Además, en materia de infraestructuras, reclama el traspaso del aeropuerto del Prat y los puertos.

Pulso de la financiación

La soberanía fiscal y la gestión de la economía también enfrenta a ERC y Junts. Mientras que los de Junqueras defienden que Cataluña recaude todos sus impuestos, rebajar el IRPF a las rentas por debajo de los 35.000 euros, situar las plusvalías del capital en el 35% e impulsar una ley para abaratar la fiscalidad de la primera vivienda y aumentarla a quien acumule, Junts sitúa la recaudación del 100% de los impuestos y el concierto económico como condición para pactar, además de apostar por eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, deflactar tarifas según la inflación y aliviar la carga de las rentas del trabajo y las clases medias.

Aparte de la disputa por la clave de la caja y la orientación fiscal, ambas formaciones buscan diferenciarse en la manera de hacer valer su fuerza en Madrid y de abordar el costo de la vida. Los republicanos combinan la reivindicación de la soberanía fiscal con una fiscalidad considerada más justa, la reindustrialización, la reducción del costo de la vida y el blindaje del estado del bienestar, mientras que Junts reprocha a ERC y al PSC su posición sobre el concierto económico y advierte que, sin una posición decisiva del partido en las Cortes, la recaudación continuará centralizada en Madrid.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, en el acto final de campaña en Girona / Nico Tomás / ACN

La vivienda: dos modelos diferentes

La crisis de la vivienda es uno de los temas centrales de la campaña y evidencia dos visiones contrapuestas entre ERC y Junts per Catalunya, que ya se pudieron constatar en el debate parlamentario sobre los decretos Maricarmen, previo a la convocatoria de elecciones anticipadas. Mientras que ERC defiende intervenir el mercado, prohibir la especulación y la acumulación, impulsar una ley catalana de alquiler delegada por el Estado, destinar el 1,5% del PIB a vivienda, ceder los pisos de la Sareb y Casa 47 a la Generalitat, elevar el IVA y el ITP en usos diferentes de la residencia habitual y evitar desahucios de personas vulnerables, Junts apuesta por abordar el problema mediante la competencia exclusiva de la Generalitat, la defensa de la propiedad privada y la reclamación de un marco propio que ya la llevó a rechazar los decretos de vivienda del ejecutivo español en el Congreso.

La seguridad y la inmigración marcan la distancia entre Junts y ERC al 29-N

El control de fronteras, el traspaso de las competencias en inmigración y la lucha contra la multirreincidencia sitúan en posiciones claramente diferenciadas a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre del 2026. La formación encabezada por Míriam Nogueras hace bandera de la asunción de competencias integrales en materia de inmigración para la Generalitat, incluyendo el control de fronteras, puertos y aeropuertos con presencia de los Mossos d’Esquadra, además de endurecer el marco penal y legal contra la multirreincidencia, mientras que los republicanos no incluyen estos ejes de manera destacada dentro de un bloque específico de seguridad fronteriza.

El programa de ERC también reclama la presencia de «plenas competencias en seguridad» en puertos y aeropuertos, pero no dice nada concreto sobre la multirreincidencia. Sin embargo, Rufián no oculta públicamente que la multirreincidencia es «un problema» que la izquierda debe afrontar para «regalar» el relato a «Albiol, a Abascal, a Ayuso, a Orriols y, incluso, a Nogueras». Aunque no figura en el programa electoral de ERC, el cabeza de lista republicano apuesta por «abrir estos debates», pero planteando «soluciones diferentes de las de la derecha y la ultraderecha» porque «yo no confrontaré al pobre con el más pobre». En este sentido, manifiesta que hay que solucionar la falta de oportunidades» con más integración social, inmersión lingüística y atención a esos barrios que sufren «una enorme desigualdad». «Decir que la multirreincidencia es un problema no me hace más racista, me hace más realista», defiende Rufián, que reclama a las izquierdas tener «un discurso sobre esto». «Quizás me resta votos, pero creo que no porque tengo la sensación de que represento a más gente», concluye.