Esquerra Republicana i Junts per Catalunya afronten la cita electoral del 29-N amb propostes electorals que busquen blindar l’autogovern i guanyar espais de sobirania davant el risc d’un govern format per PP Vox. Ambdós programes coincideixen en l’horitzó de l’autodeterminació, la defensa del català i la condonació del FLA, però xoquen en la recepta econòmica i la seguretat: els republicans aposten per més fiscalitat redistributiva, regulació del lloguer i polítiques socials, mentre que els juntaires prioritzaven l’estricta obediència catalana fora de l’executiu espanyol, la rebaixa d’impostos i un gir més dur en seguretat i immigració. Aquest contrast dibuixa dues estratègies diferenciades per a la negociació a Madrid, tot i compartir el repte de fer valer el pes de Catalunya davant l’Estat.
Esquerra Republicana planteja el seu projecte per a les eleccions al Congrés articulat entorn de tres grans prioritats lligades amb el lema de campanya: defensar el país, defensar la gent i defensar els serveis públics. Els republicans situen com a eix central de la seva proposta econòmica la materialització d’un nou model de finançament singular basat en la recaptació de tots els impostos generats a Catalunya. Ho fan després que la finalització abrupta de la legislatura impedís culminar l’acord de finançament assolit amb els socialistes, que ha quedat en un calaix del Consell de Política Fiscal I Financera. En l’àmbit nacional, el programa de la formació d’Oriol Junqueras manté fermament l’aposta per negociar la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya amb acompanyament internacional, comptant amb la Unió Europea i el Consell d’Europa com a facilitadors. Així mateix, exigeixen la derogació de la Llei mordassa i la supressió dels delictes d’ofensa als sentiments religiosos i d’injúries contra la Corona.
Per la seva banda, Junts per Catalunya centra la seva proposta en el lema “Catalunya al centre”, rebutjant reformar Espanya per centrar la seva acció política en allò que consideren profitós per als interessos catalans. El partit subratlla la importància de guanyar sobirania mentre no s’assoleixi la independència, exigint el concert econòmic, el control absolut dels impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya i també reclamen el traspàs de competències de la Seguretat Social a la Generalitat. Junts advoca per una lògica de confrontació democràtica i no-violenta amb l’Estat espanyol, reclamant el desplegament del Consell de Justícia de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a “òrgan judicial suprem” al país. En matèria de seguretat i immigració, la formació insisteix a assumir competències integrals en control fronterer –mesura tombada per Podemos en aquesta legislatura–, ports i aeroports, a més d’aplicar amb rigor la legislació contra la multireincidència.
La defensa del català, un dels pilars de les dues formacions
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya situen la defensa de la llengua com un dels pilars de les seves propostes programàtiques. Mentre ERC aposta per una llei estatal del plurilingüisme, quotes audiovisuals –com un mínim del 25% d’obres europees a TVE en llengües diferents del castellà– i la derogació de l’article 145 de la Constitució per facilitar la cooperació territorial, Junts posa l’èmfasi a declarar el català “llengua preferent”, recuperar l’edició en català del BOE, endurir sancions en l’àmbit comercial i digital i vincular el coneixement de la llengua als processos d’arrelament i renovació de permisos d’immigració.
Totes dues formacions coincideixen a reclamar l’oficialitat a la Unió Europea, el blindatge de l’escola i l’exigència del català a l’Administració de l’Estat, però discrepen en el grau d’intensitat i el focus de les mesures. Així, els republicans plantegen plans lingüístics a les empreses, més recursos per a l’Institut Ramon Llull i l’Erasmus+ i més presència del català a la xarxa, mentre que el partit de Carles Puigdemont reclama una nova llei de funció pública estatal amb requisits estrictes a Catalunya, un nou mandat marc per a RTVE –amb mesures com consolidar 2Cat, passar Clan al català i quadruplicar el pressupost de Sant Cugat– i l’impuls de la llengua en la intel·ligència artificial.
Junts i ERC xoquen amb Rodalies
Les infraestructures i la crisi de Rodalies tornen a posar a prova l’estratègia d’ERC i Junts de cara a les eleccions al Congrés del 2026. Mentre que ERC defensa culminar el traspàs integral de Rodalies a través de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya i descentralitzar progressivament la infraestructura i el manteniment, garantint l’execució del Pla de Rodalies 2026-2030 i traspassar progressivament a Catalunya les funcions de conservació, manteniment i gestió de les infraestructures ferroviàries vinculades a Rodalies. Així mateix, l’agenda ferroviària inclou desdoblaments, la Línia Orbital, l’acceleració del corredor mediterrani i la connexió d’AVE als aeroports de Girona i Reus.
Junts per Catalunya reclama el “traspàs immediat i incondicional” del 100% de les Rodalies i Mitjana Distància –incloent-hi vies, trens, estacions i recursos de Renfe i Adif–, que el servei passi a mans de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el pagament del deute per inversions no executades i un corredor mediterrani en ample europeu i via independent fora dels nuclis urbans, rebutjant el tercer fil sobre la línia convencional. A més, en matèria d’infraestructures, reclama el traspàs de l’aeroport del Prat i els ports.
Pols del finançament
La sobirania fiscal i la gestió de l’economia també enfronta ERC i Junts. Mentre que els de Junqueras defensen que Catalunya recapti tots els seus impostos, rebaixar l’IRPF a les rendes per sota dels 35.000 euros, situar les plusvàlues del capital en el 35% i impulsar una llei per abaratir la fiscalitat del primer habitatge i apujar-la a qui n’acumuli, Junts situa la recaptació del 100% dels impostos i el concert econòmic com a condició per pactar, a més d’apostar per eximir d’IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros, deflactar tarifes segons la inflació i alleujar la càrrega de les rendes del treball i les classes mitjanes.
A banda de la disputa per la clau de la caixa i l’orientació fiscal, ambdues formacions busquen diferenciar-se en la manera de fer valer la seva força a Madrid i d’abordar el cost de la vida. Els republicans combinen la reivindicació de la sobirania fiscal amb una fiscalitat considerada més justa, la reindustrialització, la reducció del cost de la vida i el blindatge de l’estat del benestar, mentre que Junts retreu a ERC i al PSC la seva posició sobre el concert econòmic i adverteix que, sense una posició decisiva del partit a les Corts, la recaptació continuarà centralitzada a Madrid.
L’habitatge: dos models diferents
La crisi de l’habitatge és un dels temes centrals de la campanya i evidencia dues visions contraposades entre ERC i Junts per Catalunya, que ja es van poder constatar en el debat parlamentari sobre els decrets Maricarmen, previ a la convocatòria d’eleccions anticipades. Mentre que ERC defensa intervenir el mercat, prohibir l’especulació i l’acumulació, impulsar una llei catalana de lloguer delegada per l’Estat, destinar l’1,5% del PIB a habitatge, cedir els pisos de la Sareb i Casa 47 a la Generalitat, elevar l’IVA i l’ITP en usos diferents de la residència habitual i evitar desnonaments de persones vulnerables, Junts aposta per abordar el problema mitjançant la competència exclusiva de la Generalitat, la defensa de la propietat privada i la reclamació d’un marc propi que ja la va portar a rebutjar els decrets d’habitatge de l’executiu espanyol al Congrés.
La seguretat i la immigració marquen la distància entre Junts i ERC al 29-N
El control de fronteres, el traspàs de les competències en immigració i la lluita contra la multireincidència situen en posicions clarament diferenciades Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de cara a les eleccions generals del 29 de novembre del 2026. La formació encapçalada per Míriam Nogueras fa bandera de l’assumpció de competències integrals en matèria d’immigració per a la Generalitat, incloent-hi el control de fronteres, ports i aeroports amb presència dels Mossos d’Esquadra, a més d’endurir el marc penal i legal contra la multireincidència, mentre que els republicans no inclouen aquests eixos de manera destacada dins d’un bloc específic de seguretat fronterera.
El programa d’ERC també reclama la presència “plenes competències en seguretat” a ports i aeroports, però no diu res concret sobre la multireincidència. Malgrat això, Rufián no amaga públicament que la multireincidència és “un problema” que l’esquerra ha d’afrontar per “regalar” el relat a “Albiol, a Abascal, a Ayuso, a Orriols i, fins i tot, a Nogueras”. Malgrat que no figura en el programa electoral d’ERC, el cap de llista republicà aposta per “obrir aquests debats”, però plantejant “solucions diferents de les de la dreta i la ultradreta” perquè “jo no confrontaré el pobre amb el més pobre”. En aquest sentit, manifesta que cal solucionar amb la manca d’oportunitats” amb més integració social, immersió lingüística i atenció a aquests barris que pateixen “una enorme desigualtat”. “Dir que la multireincidència és un problema no em fa més racista, em fa més realista”, defensa Rufián, que reclama a les esquerres tenir “un discurs vers això”. “Potser em resta vots, però crec que no perquè tinc la sensació que represento a més gent”, conclou.