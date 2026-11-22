No hace muchos años, pero en términos políticos sería el cretácico, el presidente José Montilla insistía en el peligro de lo que llamó «desafección». Un concepto que quería significar la desconexión de la ciudadanía con la política. Sus virtudes de quienes lo calificaban como «increíblemente normal» no era precisamente la de vidente. Montilla esgrimía la desafección y se iniciaba uno de los movimientos políticos más mayoritarios y fuertes de la Europa contemporánea, el Procés. Cuando parecía que Montilla podía haber tenido razón, se inició la revuelta conservadora en toda Europa y en España, el franquismo político y sociológico se desacomplejó y demostró que manejaba los resortes del poder del Estado. Una circunstancia que ha disparado el fenómeno de la polarización. Es decir, una movilización política de altísima intensidad de contraposición ideológica, cargando la política de discursos agresivos, directos y personales.

Uno de los productos de este paradigma político es el fenómeno Gabriel Rufián, el candidato de ERC el 29-N, que se ha convertido ahora por ahora -los tiempos en política no son el sistema métrico- en una auténtica rock-star de la campaña electoral. El acto central de campaña de los republicanos ha sido la prueba de algodón. En un campus de la UPF de Ciutadella, lleno como un huevo, sobre todo de gente joven, ha entronizado de nuevo su figura, que ha marcado de manera clara la agenda de campaña, hasta el punto, de inquietar al PSC. Ha sido una especie de misa concelebrada con las primeras espadas de la formación, como artista invitada, Irene Montero, los cabezas de lista de demarcación, los segundos de lista, el presidente del partido, Oriol Junqueras, y de la secretaria general Elisenda Alamany, que ha servido para reclamar movilización a los votantes de los Comuns y de la CUP que confíen en ERC, y han explicado los números. Pero Rufián ha pisado el acelerador a la pesca de arrastre del voto soberanista y, sobre todo del PSC, con la figura de Pasqual Maragall incluida.

Rufián, a por el PSC

En un primer término, Rufián embistió a Junts, para marcar perfil y erigirse como el espacio que combate a la derecha política, dejando en un segundo término al PSC que ha comprado el marco mental del PSOE. De hecho, los socialistas acaban sus mítines con Mi querida España, la canción de Cecilia, en versión remasterizada. En segundo lugar, Rufián y ERC han dirigido la artillería hacia el PSC y los Comuns. Además, se ha encontrado que después de la guerra interna, como los goles entran y los números salen. Por lo tanto, todos calladitos, y a hacer lado al nuevo líder, con excentricidades incluidas. Este domingo, el PSC se ha llevado los golpes.

Rufián ha jugado sobre seguro y con destreza con los dados que le dan suerte, la cita de Lluís Companys animando la ayuda catalana a Madrid durante la Guerra de los Tres años; la opción de «someter al PSOE» con las llamadas izquierdas periféricas; o el recuerdo y reivindicación de la política de cohesión de Jordi Pujol, Josep-Lluís Carod-Rovira y Julio Anguita. «O ERC o PSC», ha animado para añadir que es la dicotomía del 29-N. Rufián no ha escondido que espera un gobierno del PSOE tutelado y presionado por las izquierdas soberanistas. «¡Votad con memoria!», ha argumentado apuntando que «si ERC o Bildu no se hubieran plantado semana a semana, Albert Rivera sería vicepresidente del gobierno!». Así ha recordado que se ha reconocido ahora la memoria de Guillem Agulló o ahora que «antes de ayer el PSOE, Vox, PP y Junts votaron contra que los fondos buitres no puedan comprar vivienda pública».

De hecho, ha terminado reivindicando el voto más allá del independentismo y haciéndose suyo el «progresismo de Pasqual Maragall» componiendo unas frases con conceptos de su discurso de investidura del año 2003. «¡Yo quiero una Cataluña desacomplejada, diversa, menos sagrada, menos sacralizada, quiero una Cataluña a ras de tierra!», ha exclamado. «¡Yo quiero representar eso, este socialismo catalanista, progresista!», ha concluido para terminar de pedir el voto de los desencantados del PSC.

Gabriel Rufián, un momento antes de subir al escenario/Sara Soteras/ACN

Los números de Junqueras para pedir los votos

Junqueras se subió al estrado, como telonero, que hizo números para justificar la movilización. «Con todo el respeto hacia todos, pero el voto de los comunes en Lleida, Tarragona y Girona es un voto tirado y que solo sirve al PP y Vox». En la misma línea, también ha calificado de «voto tirado» el de Junts en Lleida y Tarragona que también servirían para la derecha extrema y extrema derecha. También ha pedido el voto de los indecisos y de gente del PSC porque los «votos deben ser útiles durante 4 años». «Votar PSOE es votar Adif, Renfe, Rodalies… van arrastrando los pies y nunca tienen para resolver como el caso de la financiación». «Por culpa del PSOE los millones del nuevo financiamiento pueden acabar en manos de un ministro de Hacienda del PP o de Vox», ha razonado. Y Junqueras ha ofrecido un argumentario para combatir el discurso de la extrema derecha y que no es otro que con ellos en el poder todo se traduce en «ruina y miseria».