Mañana política e histórica este viernes en la 58ª edición de la Universidad Catalana de Verano, la UCE, que se celebra hasta el próximo 23 de septiembre en Prada, el Conflent. El Auditorio Charles Renouvier ha centrado la actividad académica de la jornada pero con un profesor peculiar. En concreto, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado para dar clase en la Universidad a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo por la organización del Primero de Octubre. Precisamente, un escenario donde ha coincidido con otro de los damnificados de la represión independentista, el exconsejero de Cultura, ahora en el exilio, Lluís Puig.

De hecho, Junqueras ya lleva tres años asistiendo como profesor invitado en el tradicional curso de Historia de la UCE. Una presencia que ha combinado con su protagonismo político durante el verano. Hace dos años, en plena convulsión interna de los republicanos por la dirección del partido y el año pasado por la negociación presupuestaria con el PSC con la mirada puesta en la negociación con Madrid. Sea como sea, este viernes Junqueras ha pronunciado una conferencia sobre la memoria histórica de la Guerra de Sucesión que comportó la llegada del yugo borbónico sobre los Países Catalanes.

Una paradoja histórica que ha determinado de manera clave la nación catalana, porque los Aliados, bando que defendía los territorios catalanes, ganaron en todas partes menos en Cataluña, el País Valenciano y las Islas. Junqueras, siguiendo su estilo que roza el jeroglífico, ha conectado el episodio de la guerra de Sucesión y, de rebote y mirando más atrás, la unión de las coronas de Castilla y Aragón, a través de Fernando e Isabel, en una cuestión «de escala», de «población» y de poder económico. Para Junqueras, las diferencias enormes entre catalanes y los adversarios inclinaron la balanza. De ahí que considere que la solución a los retos de Cataluña es «construir grandes mayorías y minimizar la oposición». Ahora bien, preguntado dónde colocaría al PSC, si en el grupo de la oposición a minimizar o en el grupo de las grandes mayorías, ha evitado calificar a los socialistas de oposición y ha argumentado que el ejemplo de la oposición en Cataluña es «Albert Rivera», el exlíder de la formación en extinción como Ciudadanos. Por otro lado, ha cargado contra Aliança con quien ha dicho que «no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad».

Oriol Junqueras para la oreja a lo que le explica Lluís Puig en Prada, el Conflent, en el marco de la UCE/Josep Maria Montaner/UCE

Discurso de la identidad

Siguiendo el hilo de la conferencia que pronunció hace dos días su secretaria general, Elisenda Alamany, en la UCE, Junqueras ha enfatizado el concepto de identidad como clave del debate político actual. En este sentido, el presidente de los republicanos ha querido definir el concepto a raíz de los comentarios que ha recibido la formación a raíz del proyecto Llavors, una especie de cónclaves con las asambleas del partido en todo el país donde la militancia de base alertaba que la gestión de la acogida de la inmigración afectaba la identidad catalana.

«La identidad no es una frontera, no es una barrera, no es un obstáculo, no es un límite», ha afirmado. «La identidad significa literalmente igualdad», ha añadido. «La identidad es aquello que nos hace iguales a otros, la identidad es aquello que queremos compartir para ser iguales, la identidad en Cataluña es también la identidad de la lengua, de la cultura, de una historia compartida y, sobre todo, de un futuro compartido y de la economía», ha expuesto en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, Junqueras ha negado que con formaciones como Aliança Catalana se pueda llevar a cabo cualquier proyecto político. «Estoy convencido de que no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad», ha argumentado. «El odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y a tu propia sociedad es incompatible con la construcción de un futuro compartido», ha contestado cuando ha sido preguntado si con la formación de Sílvia Orriols se puede lograr la independencia. También ha anunciado su participación en la manifestación de la Diada.