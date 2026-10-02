Programar sexo en pareja puede generar presión y ansiedad

En el torbellino frenético de la vida moderna, donde las agendas desbordan y las responsabilidades se acumulan, la intimidad de pareja a menudo es la primera en sufrir las consecuencias. Muchas parejas buscan trucos y soluciones para mantener viva la llama de la pasión, intentando encajar el sexo entre reuniones de trabajo y tareas domésticas. Este contexto ha popularizado una práctica que, a priori, parece la respuesta perfecta: programar los encuentros sexuales.

Parece una estrategia eficiente para una agenda saturada, ¿verdad? Una manera de garantizar un espacio para la conexión, evitando que la sexualidad quede relegada a un segundo plano. Pero, ¿y si esta organización perfecta esconde un peligro oculto para nuestra intimidad, generando más problemas de los que resuelve?

Los expertos en sexología lanzan una advertencia crucial que nos hará replantearlo todo. Programar los momentos íntimos con la pareja, lejos de ser un bálsamo para la vida sexual, puede transformarse en una presión adicional y en una fuente de ansiedad por el rendimiento. La terapeuta familiar Elisheva Liss lo subraya con contundencia, revelando una de las grandes preocupaciones que observa constantemente en las parejas que acuden a su consulta. (Sí, nosotros también nos sorprendimos con la magnitud del problema).

La promesa de una intimidad organizada

Para entender el origen de esta práctica, hay que ponerse en la piel de muchas parejas con un ritmo de vida vertiginoso. Entre el trabajo, las obligaciones familiares y el poco tiempo libre, encontrar un espacio para la intimidad espontánea puede convertirse en una quimera. Aquí es donde la idea de «fijar una cita» para el sexo emerge como una aparente solución definitiva, una manera de proteger este espacio tan esencial.

La psicóloga y sexóloga Laura Berman es una de las voces que defiende los beneficios de agendar el sexo, especialmente para aquellas parejas con agendas apretadas. Según Berman, esta planificación puede reducir la ansiedad por la falta de tiempo y asegurar que ambos estén mentalmente preparados para el encuentro. Ella misma afirma que, aunque parezca poco romántico, «el sexo agendado tiene grandes ventajas, sobre todo cuando tienes más responsabilidades como madre de familia».

Esta estructura, a pesar de las críticas, tiene un potencial viral en su promesa de conectar. Berman destaca cómo toda la semana previa a un encuentro sexual programado puede alimentar la fantasía, haciendo que los momentos íntimos sean «más apasionados». Además, fomenta la comunicación sobre las responsabilidades de cada uno, creando una mejor comprensión mutua y solidificando la relación. Parece un truco inteligente, ¿verdad? Uno que nos promete un ahorro emocional y de tiempo.

Nuestro tiempo es oro, y a veces pensamos que incluso el amor necesita una agenda para no perderse. Pero cuidado, que aquello que buscamos optimizar no se convierta en un nuevo estrés.

El costo oculto de la planificación perfecta

Pero como toda moneda, esta práctica tiene otra cara, y es aquí donde reside el gran error que puede dinamitar nuestra vida sexual. El principal inconveniente es el riesgo de convertir el sexo en una tarea más, un casillero a marcar en la lista de cosas pendientes, restándole toda su espontaneidad y deseo intrínseco. La intimidad debería ser un deseo, no una obligación, y este es el secreto que muchas parejas descubren demasiado tarde.

La terapeuta familiar Elisheva Liss advierte con preocupación sobre la presión adicional y la ansiedad por el rendimiento sexual que puede generar esta programación. Las expectativas crecen, y la necesidad de «cumplir» con lo que se espera puede ahogar el placer y la conexión genuina. La sexualidad se transforma de un espacio de libertad en un examen constante, y eso es un error que puede costar caro a la pareja.

Además, la frustración es inevitable si, por alguna razón, el encuentro programado tiene que cancelarse. Una emergencia inesperada o una visita repentina no solo arruinan los planes de la noche, sino que afectan significativamente la dinámica sexual de la pareja. Esto no hace más que alimentar la sensación de que la intimidad, en lugar de ser una fuente de placer, es un campo minado de posibles decepciones. (Nos hace pensar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto queremos controlarlo todo?).

La comunicación, la clave de una intimidad real

Este dilema sobre agendar el sexo no es un hecho aislado, sino que se conecta con una tendencia más amplia en nuestra sociedad: la necesidad de optimizar y controlar todo, incluso en las esferas más íntimas de nuestra vida. Pero la sexualidad es, por naturaleza, fluida y requiere de un espacio de libertad para prosperar. La obsesión por la eficiencia puede convertirse en una multa emocional que pagamos con nuestra propia felicidad.

La verdadera solución, como destaca la terapeuta sexual Melinda deSeta, es la comunicación abierta y honesta. Las parejas deben discutir sus deseos, expectativas y preocupaciones sin tabúes. La planificación, si se aborda con flexibilidad y como una herramienta para abrir el diálogo, puede incluso fomentar la intimidad emocional. Pero es imprescindible que el enfoque sea adaptable, que haya espacio para el cambio y para la tan ansiada espontaneidad.

Lo que hemos aprendido hoy es imprescindible: lo más importante no es si el sexo está agendado o no, sino la actitud con la que afrontamos nuestra vida sexual. No podemos permitir que la presión del rendimiento o la tiranía de la agenda nos robe la libertad y el placer genuino. Proteger este espacio es vital para nuestra felicidad y la de nuestra pareja.

Entender los riesgos y los potenciales beneficios de esta práctica es el primer paso para una vida íntima plena y sin ansiedades. Has tomado una decisión inteligente leyéndonos. Y tú, con todo lo que ahora sabes, ¿continuarás agendando tus momentos íntimos o buscarás una mayor flexibilidad?