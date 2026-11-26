El portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha registrat al Parlament de Catalunya una pregunta escrita per demanar explicacions al Govern sobre un contracte d’assessorament tècnic i consultoria per valor de 215.174,20 euros al gabinet del conseller i a la secretaria general del Departament de la Presidència. A més, aquest moviment arriba mesos després que el Departament del conseller Albert Dalmau ampliés les places de personal eventual, que van passar de 53 a 63 persones. Fonts de Junts es mostren crítics amb aquesta licitació i assenyalen a El Món que el govern de Salvador Illa “pretén resoldre la seva incompetència a cop de talonari”.
A banda de demanar explicacions pel contracte, Junts lamenta que “com més assessors necessita, més en evidència queda la seva mala gestió”. “Els catalans paguem el seu desgovern per partida doble. Primer, perquè està empitjorant els problemes del país; i després, perquè destina més diners públics a contractar assessors per intentar compensar la seva incapacitat per governar”, afegeixen des de la formació de Carles Puigdemont. De fet, Salvador Vergés, portaveu de la formació a la cambra catalana, denuncia l'”objecte inconcret” de la licitació del contracte, que només explicita que és per garantir el compliment dels compromisos institucionals i l’execució del Pla de Govern i del Pla Departamental.
Davant d’aquesta formulació, el diputat exigeix al Govern que detalli “quines funcions i tasques concretes d’assessorament, i respecte a quins projectes i/o mesures, es duran a terme a través d’aquest contracte”. Així mateix, interpel·la l’executiu socialista sobre si els alts càrrecs, el personal eventual i els funcionaris del Departament de Presidència no tenen capacitat per assolir aquests objectius sense recórrer a assessors externs, sobretot tenint en compte que fa uns mesos es van incorporar 10 persones com a personal eventual.
L’ampliació del personal eventual, sota la lupa
De fet, un dels eixos de la pregunta formulada pel grup de l’oposició és la combinació entre la contractació externa i l’estructura interna ja existent a Presidència. Junts recorda que fa uns mesos es va aprovar incrementar en deu persones el sostre màxim de personal eventual del Departament de la Presidència. “Com es justifica l’increment de la xifra màxima de personal eventual del Departament de la Presidència en 10 persones més (de 53 a 63), aprovat fa uns mesos, i que ara també calgui un assessorament extern per valor de 215.000 euros?”, demana el número dos dels juntaires a la cambra catalana.