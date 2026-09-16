TV3 ha creat una fornada de presentadors que triomfen a televisió des de fa molts anys, amb cares que van començar a ser conegudes fa unes quantes dècades. És el cas d’Helena García Melero, Ramon Pellicer, Jordi González… Com eren a finals dels anys 90 quan tot just començaven les seves carreres? Des de la cadena han fet un exercici de nostàlgia i han compartit fotos d’alguns dels seus presentadors estrella del moment quan eren molt més joves. Costa reconèixer algunes de les cares, encara que d’altres pràcticament no han canviat i fa molta gràcia veure l’abans i el després.
Helena García Melero, al capdavant del Tot es mou, encapçala un recull de fotos antigues que la mostren guapíssima i molt més jove. Patrimoni de la televisió, també fa molta gràcia veure un Jordi González amb cara de nen o una Raquel Sans que ha canviat moltíssim des de llavors.
Una de les fotos que més ha encuriosit té l’Àngel Llàcer com a protagonista. I és que, més enllà de la innocència de la mirada que aporta la joventut, molts s’han fitxat en el tint pèl-roig que duia als seus cabells en aquella època.
I segur que hi ha teleespectadors de TV3 que recorden aquelles primeres connexions de Carles Porta a la televisió pública. En aquesta imatge que han recuperat, de fa gairebé trenta anys, se’l veu des del camp amb el micròfon de la casa i la formalitat que s’hi exigia. I d’ell, a una de les primeres entrevistes que va fer Xavier Graset a la televisió. El presentador forma part de la història de la cadena, tal com demostra aquesta instantània, la que també fa que recordem com era l’estil de roba de llavors. Les ulleres que estaven de moda, la corbata estampada i un vestit marró a joc amb la camisa.
Un altre presentador que també té un passat? Ramon Pellicer, que ja destacava com un dels presentadors estrella que molts veien que podia arribar a triomfar en un futur com el temps ha demostrat.
Què diu la gent de les fotos dels presentadors de TV3 de joves?
Aquesta publicació que ha fet TV3 en el seu perfil d’Instagram s’ha omplert d’un munt d’icones de riure i aplaudiments, amb molts teleespectadors rient i mostrant-se sorpresos en adonar-se de com ha passat el temps des de llavors. La iniciativa ha agradat molt i han destacat que troben que és una idea molt divertida fer aquest exercici de mirar al passat: “Bona aquesta“, “Woooooow“, “Que súper joves i tendres“, “Que guapos i que joves tots!!!“, “Que joves!!!!! Jo també ho era“, “Tots molt bons periodistes, que joves” o “Abans guapos i ara encara més!” són només dels exemples en aquest estil.
Qui més elogis ha rebut és Raquel Sans, a qui consideren que ha envellit molt bé i que ha aconseguit estar “igual” que a finals dels 90: “Lo de la Raquel Sans és increïble, està igual!!!”, “Això de la Raquel Sans potser caldria que ho estudiéssim no? Està igual aquesta noia“. Molts troben que semblen més joves ara que en aquell moment, curiosament, amb la Melero i en Grasset molt aplaudits: “Estan millor ara“. L’únic a qui alguns no han sabut identificar? L’Àngel Llàcer, qui els ha descol·locat amb el seu cabell pèl-roig: “Qui és?“, es pregunten molts en aquest exercici que tanta gràcia ha fet a les xarxes socials.