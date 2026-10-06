Gisela ha experimentado un cambio de vida radical desde que decidió romper con su marido después de toda una vida juntos. Su hijo solo tenía 1 año cuando separaron sus caminos por sorpresa y esto, evidentemente, la ha forzado a dar un giro a su día a día. Ahora, un año después, ha roto su silencio y ha terminado hablando abiertamente del momento personal que atraviesa desde entonces. La cantante catalana ha tenido que reorganizarse en cuanto a la crianza de su hijo, un pequeño muy deseado que habían estado intentando tener en un camino muy largo de problemas de fertilidad y fecundaciones in vitro.

«Esa idea de familia que yo tenía no ha podido ser… todo es un proceso y continuará siendo un proceso«, ha explicado en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. En este momento, asegura que tiene muy claro qué es lo más importante: «Indiana tiene dos años y nos queda mucho camino por delante… mi prioridad es su bienestar». La maternidad también ha hecho que la cantante cambie sus prioridades. Si antes su carrera profesional ocupaba buena parte de su tiempo y energía, ahora reconoce que intenta seleccionar mucho más los proyectos en los que participa: «A nivel profesional somos más selectivos. Mi trabajo antes era mi máxima prioridad y ahora no lo es«, ha admitido.

Aunque sigue considerando la música y su profesión una vocación, también deja claro que hay algo que ahora pasa por delante: «Ahora prefiero estar con Indiana que hacer cualquier otra cosa en el mundo». Gisela no oculta que está atravesando una etapa intensa emocionalmente porque «no venimos con un manual de instrucciones». «De los golpes es de lo que más se aprende y de las caídas también«, añade.

Gisela i el marit s’han separat per sorpresa | Antena 3

Gisela da detalles de su cambio de vida

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando Gisela ha hablado de su madre, quien se ha convertido en una figura fundamental en esta nueva etapa: «Mi madre es mi pilar, mi fuerza y mi luz. Está pasando conmigo una etapa complicada«, ha reconocido visiblemente emocionada. La artista ha admitido que uno de los aspectos que más le está costando gestionar es precisamente el autocuidado, tanto físico como mental: «Quiero estar tan presente y ser tan gallina, que me cuesta verme a mí», ha confesado entre lágrimas.

En cuanto a la organización familiar después de la separación, Gisela ha explicado que ambos decidieron establecer un sistema progresivo, teniendo en cuenta que Indiana todavía era muy pequeño cuando se separaron: «Soy yo quien pasa más tiempo con mi hijo, ya que decidimos hacerlo de manera progresiva para que el padre tuviera poco a poco más presencia«, ha explicado. La decisión se tomó porque el niño era aún muy pequeño y, según ha detallado la cantante, en ese momento «se entiende que la madre es un pilar». En cualquier caso, Gisela deja claro que no tienen un esquema cerrado y que la situación se irá adaptando a las necesidades del niño: «Lo iremos viendo poco a poco, en el día a día».

Gisela confessa com viu la separació amb un nen petit | Antena 3

Las palabras que Gisela ha pronunciado ahora también dan un nuevo significado a una confesión que ya había hecho durante la final de la duodécima edición de Tu cara me suena. En ese momento, la cantante ya había dejado entrever que estaba atravesando una etapa personal complicada: «Para mí este programa ha sido un salvavidas en este momento de mi vida porque me ha ayudado a superar cosas personales. Me ha ayudado a pasar una etapa personal intensa«, reconoció ante el jurado.