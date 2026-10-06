Gisela ha experimentat un canvi de vida radical des que decidís trencar amb el seu marit després de tota una vida junts. El seu fill només tenia 1 any quan van separar els seus camins per sorpresa i això, evidentment, l’ha forçat a capgirar el seu dia a dia. Ara, un any després, ha trencat el seu silenci i ha acabat parlant obertament del moment personal que travessa des de llavors. La cantant catalana ha hagut de reorganitzar-se pel que fa a la criança del seu fill, un petit molt desitjat que havien estat intentant tenir en un camí molt llarg de problemes de fertilitat i fecundacions in vitro.
“Aquesta idea de família que jo tenia no ha pogut ser… tot és un procés i continuarà sent un procés“, ha explicat al programa de Sonsoles Ónega a Antena 3. En aquest moment, assegura que té molt clar què és el més important: “Indiana té dos anys i ens queda molt camí per a ell… la meva prioritat és el seu benestar”. La maternitat també ha fet que la cantant canviï les seves prioritats. Si abans la seva carrera professional ocupava bona part del seu temps i energia, ara reconeix que intenta seleccionar molt més els projectes en què participa: “A nivell professional som més selectius. La meva feina abans era la meva màxima prioritat i ara no ho és“, ha admès.
Tot i que continua considerant la música i la seva professió una vocació, també deixa clar que hi ha alguna cosa que ara passa per davant: “Ara prefereixo estar amb l’Indiana que fer qualsevol altra cosa al món”. Gisela no amaga que està travessant una etapa intensa emocionalment perquè “no venim amb un manual d’instruccions”. “Dels cops és del que més s’aprèn i de les caigudes també“, afegeix.
Gisela dona detalls del seu canvi de vida
Un dels moments més emotius de l’entrevista ha arribat quan Gisela ha parlat de la seva mare, que s’ha convertit en una figura fonamental en aquesta nova etapa: “La meva mare és el meu pilar, la meva força i la meva llum. Està passant amb mi una etapa complicada“, ha reconegut visiblement emocionada. L’artista ha admès que un dels aspectes que més li està costant gestionar és precisament l’autocura, tant física com mental: “Vull estar tan present i ser tan gallina, que em costa veure’m a mi”, ha confessat entre llàgrimes.
Pel que fa a l’organització familiar després de la separació, Gisela ha explicat que tots dos van decidir establir un sistema progressiu, tenint en compte que Indiana encara era molt petit quan es van separar: “Soc jo qui passa més temps amb el meu fill, ja que vam decidir fer-ho de manera progressiva perquè el pare tingués a poc a poc més presència“, ha explicat. La decisió es va prendre perquè el nen era encara molt petit i, segons ha detallat la cantant, en aquell moment “s’entén que la mare és un pilar”. En qualsevol cas, Gisela deixa clar que no tenen un esquema tancat i que la situació s’anirà adaptant a les necessitats del nen: “Ho anirem veient a poc a poc, en el dia a dia”.
Les paraules que Gisela ha pronunciat ara també donen un nou significat a una confessió que ja havia fet durant la final de la dotzena edició de Tu cara me suena. En aquell moment, la cantant ja havia deixat entreveure que estava travessant una etapa personal complicada: “Per a mi aquest programa ha estat un salvavides en aquest moment de la meva vida perquè m’ha ajudat a superar coses personals. M’ha ajudat a passar una etapa personal intensa“, va reconèixer davant del jurat.