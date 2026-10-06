Shakira y Gerard Piqué siguen inmersos en una batalla judicial por la custodia de los hijos que parece no tener fin. Cuatro años después de fijar las bases de su nueva organización familiar postdivorcio, esta mañana se han reencontrado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para abordar una modificación del régimen de visitas. La cantante colombiana, que se ha trasladado a Miami con los pequeños Milan y Sasha, ha hecho una reclamación ante los juzgados. ¿Y qué es lo que quiere? Cambiar la manera en que se están gestionando los viajes que hacen el padre y los hijos en las semanas que él tiene su custodia. Según Shakira, siempre son los niños quienes hacen el trayecto en avión para poder estar con Gerard Piqué y no quiere que esto continúe así: «No quiere que todo el esfuerzo lo hagan los niños«.

En un comunicado al que ha tenido acceso la revista ¡Hola!, se sobreentiende que Shakira le da un tirón de orejas al exfutbolista del Barça para que no obligue a los niños a ser quienes crucen el océano siempre para poder verlo. Insiste en que su objetivo no es reducir el tiempo que pasan con él, sino que los viajes no siempre recaigan en los pequeños de 13 y 11 años.

Los menores, que tienen la residencia fijada en Miami, no terminan de acostumbrarse a tener que hacer el vuelo hasta Barcelona en muchas ocasiones con el cansancio y todo lo que eso conlleva. ¿La propuesta de Shakira? Que para las estancias cortas que hacen con él, de pocos días, los niños no tengan que ser quienes hagan este viaje sino él: «En los periodos vacacionales de pocos días, se propone que sea el padre quien viaje a Miami y no ellos a Barcelona para evitar que se rompa su rutina en Estados Unidos con tanta frecuencia«.

De esta manera, dice, los niños podrán mantener durante más tiempo su rutina «escolar, social y familiar» que es importante para su bienestar «emocional, físico y académico». Para el verano, que sí pasan más tiempo con él, tal vez no pase nada si son los menores quienes se trasladen porque el viaje estaría más justificado.

Shakira y Gerard Piqué vuelven a encontrarse en los juzgados de Barcelona | Europa Press

¿Cómo era el acuerdo de custodia al que llegaron Shakira y Gerard Piqué en 2022?

La situación actual tiene su origen en el acuerdo al que Shakira y Piqué llegaron en noviembre de 2022. Después de meses de negociaciones tras su separación, ambos acordaron que la cantante se trasladaría a Miami con sus hijos y establecieron las condiciones para que Gerard Piqué pudiera seguir viéndolos: «Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección», aseguraron conjuntamente.

Ahora, casi cuatro años después, es precisamente la organización de este tiempo con su padre lo que ha provocado una nueva batalla en los tribunales. Según las informaciones publicadas, Shakira y Gerard Piqué intentaron encontrar una solución antes de llegar al juicio pero finalmente no lograron cerrar un acuerdo. Los abogados concluyen el texto con una petición dirigida a los medios y a la opinión pública, poniendo nuevamente a los menores en el centro: reclaman «respeto a la intimidad de los menores» y la «máxima consideración» a la hora de tratar este nuevo episodio judicial. Habrá que esperar para saber cómo termina la situación.