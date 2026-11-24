Quim Masferrer no ha podido ser líder de audiencia con El Foraster este lunes y la culpa la tiene la política. El programa que mostraba todo lo que había pasado en su visita a Salomó ha tenido la mala suerte de coincidir con el debate a ocho que emitía, a la misma hora, TVE. En la semana de las elecciones, cobran mucha importancia -y, por tanto, generan mucha curiosidad- los debates en los que podemos conocer las propuestas de unos y otros candidatos. Y más aún, teniendo en cuenta que, en este, podríamos escuchar a los representantes de las ocho formaciones mayoritarias en el Congreso. La cadena pública española ha hecho más audiencia, sí, pero la diferencia tampoco ha sido exagerada.

Los telespectadores más politizados han sintonizado TVE, lo que les ha permitido obtener un 20% de share que supone la cifra más alta del prime time. Con 349.000 telespectadores, la cadena ha sido la más vista de la noche por delante de las aventuras de Quim Masferrer en el Tarragonès. Él se queda con el 17,5% y 320.000 personas detrás de la pantalla, que no son números malos ni mucho menos.

En tercera posición, los que prefirieron curiosear qué decía Jordi Wild en su entrevista en El Hormiguero. Sin embargo, estos solo obtuvieron un 6% de cuota de pantalla que los deja muy atrás. De hecho, prácticamente hicieron lo mismo que las citas alocadas de First Dates (5%).

Quim Masferrer se encuentra con vecinos muy divertidos en Salomó | TV3

¿Qué ha pasado en El Foraster este lunes?

La audiencia de TV3 que ha querido mantenerse fiel a Quim Masferrer se ha encontrado con un programa muy emotivo. Las historias de superación se han encadenado una tras otra, con testimonios que también han impactado al presentador: «Ni milagros ni intervenciones divinas, el secreto es la Buena Gente de Salomó«. «Ayer, 544.000 espectadores conectasteis en algún momento con el programa. Gracias por seguir confiando en El Foraster«, ha escrito él mismo en su perfil de Instagram.

¿Los comentarios que ha hecho la gente después de conectar con sus aventuras? Todos positivos: «Otra noche disfrutando de tu compañía. ¡Gracias, gracias y gracias! Esperando el próximo lunes«, «Creo que no eres consciente del bien que haces en casa de muchos, Quim» o «Es un placer acompañarte a cada pueblo, eres inmejorable» son algunos de los mensajes que le han dedicado.

Entre las historias que hemos conocido, destaca la de Juanan. Este joven se ha abierto en canal cuando le ha explicado al presentador que vivió una etapa muy complicada cuando era más pequeño porque sufrió acoso escolar: «En el instituto, por a o por b, por mi manera de ser, por el tema de la música que también ayudó… Me empujaban o se reían de mí«.

«Como ellos están cómodos y quieren quedar bien y de guais, pues se reían del que se expone. Cuando saqué mi primera canción, salía al patio y todos a perseguirme. Yo me preguntaba qué estaba pasando. 500 personas en el instituto diciéndome que cantara como si fuera un circo. Se reían de mí», ha lamentado. Cuando pasas por todo esto te sientes muy pequeño y muy vulnerable, lamenta, pero ha proseguido con un alegato: «Aquí lo que vale es el valor que tengas de ti mismo y lo que hagas por ti. Si haces las cosas con bondad y con el corazón, no tienen por qué reírse. Quedan mal ellos«.

Un programa muy tierno que no habrá sido el más visto, pero sí uno de los más aplaudidos.