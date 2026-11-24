A seis días de las elecciones al Congreso y al Senado del 29 de noviembre, la Audiencia Nacional vuelve a pisar el acelerador en uno de los casos que más hurgan en la herida del PSOE, el caso Leire, sobre las supuestas cloacas socialistas para entorpecer investigaciones al partido y a Pedro Sánchez y su entorno. El titular del Tribunal Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado requerir nuevamente a la formación que aporte la documentación sobre los abogados contratados por el partido y que aún no ha sido presentada.

Además, por otra parte, ha elevado el listón deduciendo testimonio a los juzgados de Madrid -petición de investigación de un posible delito- por si, a la vista de la documentación aportada por la letrada Leticia de la Hoz, hay un delito de frustración en la ejecución de las responsabilidades civiles y fianzas derivadas de la sentencia del caso Mascarillas, por el cual fueron condenados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Una conducta penada en el artículo 257.1 del Código Penal vinculable al hecho de que aún no ha aclarado quién pagó sus honorarios en la defensa de Koldo García y que, según una noticia publicada, habría sido el PSOE quien le habría abonado el precio de la defensa.

El juez Santiago Pedraz entra en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid/EP

El juez quiere aclaraciones

En la diligencia, a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado argumenta que la documentación que el PSOE ha aportado respecto a la contratación de abogados es escasa y, pide que aporte las «notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y se contrataron los servicios jurídicos». El juez, sin embargo, alerta que se comprobará que las notas de encargo no infrinjan la normativa del Consejo General de la Abogacía Española sobre la protección del secreto profesional. El magistrado también ordena que el PSOE aporte quién autorizó las contrataciones de los letrados y los asesores.