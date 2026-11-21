El candidato de Alhora en las elecciones españolas del 29-N, Jordi Graupera, se presenta a los comicios con el objetivo de boicotear cualquier pacto entre las fuerzas catalanas y el Estado e impedir la formación de gobierno si entran en el Congreso de los Diputados y sus votos resultan decisivos. En esta entrevista, el dirigente independentista defiende la necesidad de «trasladar la inestabilidad allí donde pertenece» y revertir lo que considera una «privatización» y despolitización del conflicto por parte de los partidos del Proceso. Durante la conversación, Graupera carga contra la gestión de ERC y Junts durante la última legislatura y ha reivindicado un discurso frontal bajo el lema «Fora Espanya», que define como un «putaespanyisme ilustrado» basado en el estudio riguroso de cómo el Estado ahoga a Cataluña. Con la vista puesta en conseguir 100.000 votos al 29-N y 50.000 firmas para la ILP para echar a Renfe del país, el líder de Alhora apuesta por utilizar el atril del Congreso para reactivar las bases independentistas y pactar directamente con los electorados de otras formaciones.

¿Por qué Alhora ha dado el paso de presentarse a las elecciones españolas del 29-N?

Nos presentamos por principios. Nos presentamos porque no hay ninguna opción que se presente a estas elecciones que tenga un discurso netamente independentista. Los catalanes independentistas solo tenían dos opciones: votar a los partidos que han cedido ante Madrid o abstenerse. Valía la pena ofrecer una opción –que no se pudiera decir que no existía en la esfera pública catalana– netamente independentista que fuera a romper los acuerdos con España.

Pero una corriente del independentismo defiende que a Madrid no se debe ir a hacer nada.

Es cierto que existe una tradición independentista que dice que no se debe ir a Madrid, y me parece muy respetable, pero creo que no es acertada. No quiere decir que se deba ir siempre; puede haber circunstancias en las que tal vez no se deba ir. En Madrid se ejerce el poder contra Cataluña. Eso es así. Pero no ir no hace que se ejerza menos el poder contra Cataluña, sino que hace que se ejerza más. Por lo tanto, el espacio de poder que tú cedes es un espacio de poder que se lo queda otro. Aunque sea para ir a hacer lo que querrían hacer los Escaños Blancos, que ya sería mejor que no ir, porque el espacio de aquel escaño no desaparece: se lo queda el PP, Vox, el PSOE o quien sea. Eso es un primer elemento. En segundo lugar, en los últimos diez años lo que ha pasado en Madrid es que las fuerzas llamadas independentistas han negociado con los votos de los independentistas una rendición ante el Estado español. Por tanto, debe haber un espacio independentista que vaya allí a romper esos acuerdos, a hacer imposibles esos acuerdos, a señalar esos acuerdos para que no puedan seguir utilizando el altavoz político, institucional y mediático para seguir repitiendo que ellos van allí a sacar cosas para Cataluña cuando lo que están haciendo es ir allí a rendirse por intereses personales.

¿Van allí a intentar cambiar las reglas del juego?

Las reglas del juego son las que son, están en las leyes.

Las reglas del juego del independentismo.

Eso por supuesto. Nuestra mera existencia ya está causando eso, ya está arrastrando el sistema político de otra manera. Pero lo que vamos a hacer en Madrid es, primero, boicotear los acuerdos entre las fuerzas catalanas –Esquerra y Junts– y las fuerzas del Estado. En el caso de que hubiera esta posibilidad, que seguramente no la habrá, pero si la hubiera, ir a boicotearlos. Y segundo, si de un voto depende, y es nuestro voto o de nuestros escaños, entonces impedir que pueda haber gobierno.

Jordi Graupera i Garcia-Milà. 20.11.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Volver a nuevas elecciones.

Sí. Esto es muy importante porque la utilidad de esto es mucho más alta de lo que puede llegar a parecer.

¿Por qué?

Un gobierno en funciones no tiene las capacidades que tiene un gobierno investido. Si tú evitas que haya una investidura de Feijóo o de Pedro Sánchez y haces que no pueda haber gobierno, lo que ocurre es un gobierno interino que no puede nombrar ministerios, que no puede nombrar cargos de confianza, que no puede repartir contratos públicos entre sus amigos, que no puede ir a la subasta del palco del Bernabéu a repartir las influencias, que no puede hacer el capitalismo de amiguetes habitual del Estado español y que no puede seguir haciendo que los partidos políticos españoles, que son empresas de colocación, continúen. Sería una crisis internacional de primera categoría que España no pudiera formar gobierno porque los independentistas indican que no hay gobierno.



Se trata de trasladar la inestabilidad allí donde pertenece. El conflicto entre Cataluña y España genera una inestabilidad por razones objetivas. Ahora mismo, los partidos del Proceso, después de pasarse quince años construyendo entre todos un espacio de revuelta contra el conflicto con España, han tomado este conflicto, lo han despolitizado y lo han enviado a la vida privada de la gente. Esto pasa cada vez que vas a los juzgados y el abogado te dice que declares en castellano porque si no el juez hará una sentencia en tu contra, o vas a urgencias y el médico no te atiende en catalán, o tomas un Rodalies y pierdes la vida, o tus hijos vuelven de la escuela hablando en castellano… Esto es el conflicto con España vivido de manera privada; es la privatización del conflicto. Nuestra misión es tomar esto, politizarlo y llevarlo al Congreso de Madrid.

Entiendo que su objetivo es que el expediente de Cataluña vuelva a salir del cajón.

Con esas metáforas no me acabo de sentir identificado. Básicamente, para mí lo importante es que en la sociedad catalana la pregunta por la independencia ha desaparecido de la vida pública de una manera deliberada. En las tertulias, los tertulianos que eran más acérrimos con la pregunta de la independencia han desaparecido silenciosamente. Los columnistas de los diarios principales han desaparecido. En la televisión pública se han despolitizado muchos programas justamente para evitar la pregunta por la independencia. Los partidos han dejado de hablar de ello. Todos están interesados en la pregunta derecha-izquierda. Todos tienen un gran interés en colocar otra pregunta. Por tanto, nosotros necesitamos que la pregunta por la libertad del país vuelva a ser la pregunta de la política, porque es la única pregunta. Si miras todas las otras preguntas, son derivadas de esta. ¿Quieres hablar de Rodalies? Solo puedes hablar del conflicto con España. ¿Quieres hablar de la escuela? Tienes que hablar del conflicto con España. Esta ocultación es un problema grave para quien vive en el país.

¿Y por qué hay esta ocultación?

Es deliberada. Los partidos del Proceso llegaron a la conclusión de que les convenía la pacificación: seguramente personal y políticamente. Creían que podían volver al mundo anterior, el mundo en el que ellos gobernaban el país como intermediarios, como brokers de las relaciones entre Cataluña y España. Este mundo se ha acabado y no volverá nunca más, pero ellos están obsesionados con hacer que vuelva. Entonces han hecho un esfuerzo muy grande para pacificar y han hecho creer al país que lo que le convenía es la paz social, y es al revés. No porque no amemos la paz, sino porque el conflicto no desaparece. Lo único que se hace es despolitizarlo, y cuando lo despolitizas, España avanza en todos los frentes de nuestra vida. En los últimos diez años no ha habido ningún frente en el que España no haya avanzado, y eso es responsabilidad de los políticos. Debe haber una rearticulación del independentismo, y esta rearticulación pasa por volver a coser todo el espacio.

«Los partidos del Proceso, después de pasarse quince años construyendo entre todos un espacio de revuelta contra el conflicto con España, han tomado este conflicto, lo han despolitizado y lo han enviado a la vida privada de la gente»

Pero ¿cómo se hace esto en un momento en que los dos principales partidos, Junts y ERC, lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza?

Hay muchas maneras de hacer y muchas cosas que se tienen que hacer. Hay que empezar por muchos lugares. Pero presentar una opción netamente independentista a unas elecciones como estas –para obtener un escaño en el mercado de Calaf, que es la relación entre Cataluña y España, el Congreso español– ya rompe la dinámica. Esto ya permite colocar una primera pata que hace de paraviento para que detrás se pueda reconstruir un independentismo. Eso, primero. Segundo, la gente, después del Primero de Octubre, se ha desmembrado por un proceso de desconfianza con la política en general, con los políticos del Proceso en particular, pero también entre grupos. Hay una sensación que se asemeja a lo que pasa cuando te rompen el corazón: entonces no quieres volver a confiar en nadie porque has estado dispuesto a soñar, a ambicionar, a querer una cosa, y te han humillado. Te han hecho sentir idiota, te han dicho que eras un iluso, que te lo habías creído.



Ahora se escuchan políticos de Esquerra Republicana diciendo que la gente pensaba que esto sería coser y cantar. No, ellos construyeron un estado de opinión para que la gente les votara haciendo creer que sería coser y cantar. Ahora la gente, para ser madura e inteligente, lo que hace es desconfiar de entrada. Deshacer la confianza cuesta un segundo; reconstruirla cuesta muchísimo. Nosotros empezamos en 2024. Cuando fundamos Alhora, sabíamos que no entraríamos en las elecciones porque convocaron elecciones seis días después –que se celebraron seis semanas después–. Pero lo hicimos porque hicimos un compromiso el primer día de campaña: pase lo que pase el día de las elecciones, al día siguiente seguiremos trabajando. Porque lo que le falta a este país es alguien que haga el trabajo de reconstruir las piezas del independentismo.

¿Y qué han hecho?

Hemos pasado dos años recorriendo todo el país. Hemos pisado todas las comarcas, hemos hecho cenas con cinco o siete personas, hemos ido a CDRs que aún se reúnen, a asambleas de la ANC que aún se reúnen, a grupos locales de Òmnium, a parejas lingüísticas, a grupos de AFAs, de docentes, asociaciones, folclore y cultura popular. Y poco a poco hemos visto a la gente que no se ha rendido: que saben perfectamente que su espacio de militancia no acaba de funcionar o que ya no es lo que era, pero no se han rendido. Esperan que haya alguien que rearticule. Hay otros movimientos políticos, hay Dempeus, hay espacios de la CUP disidentes de lo que hace la dirección de Barcelona, hay espacios de Esquerra Republicana que están organizados porque no están de acuerdo con la deriva del rufianismo, y hay espacios que estaban en Junts o en el Consejo de la República y que ahora no se pueden articular con lo que está haciendo Junts con el retorno al martapascalisme. Todo esto existe y lo hemos visto durante dos años. Y nosotros estamos intentando articularlo. Ofrecernos para tratar de construir este espacio.

¿Crear sinergias nuevas entre todos los independentistas?

Reconectar, reconocernos, volver a confiar, trabajar juntos. Un día terminas un acto en una sala alquilada en Vilanova, con sesenta personas, y cuando termina el acto todos nos ponemos a recoger las sillas. Este acto es el momento en el que ves al del CDR, le preguntas dónde estaba el Primero de Octubre y se van estableciendo espacios de confianza que te permiten repolitizar a la gente. Esto es un proceso que tiene una dimensión lenta cuando no hay elecciones, pero cuando hay elecciones te vienen cien o ciento cincuenta. En este proceso de reconstrucción es donde vas encontrando las ideas que la gente te da, escuchas cuáles son sus preocupaciones, comentas las discrepancias de fondo, en qué podemos estar de acuerdo y en qué no. Y poco a poco va reapareciendo un independentismo político que será muy importante, que lo necesitaremos en las instituciones pero también fuera de las instituciones. Porque cuando gobierne PP y Vox —que es lo que pasará con mucha probabilidad—, será necesario que estemos organizados en las AFAs, en las asambleas de docentes, en todos los lugares donde la política catalana ha desaparecido y ha dejado a la gente a la intemperie.

Jordi Graupera i Garcia-Milà. 20.11.2026, Barcelona foto: Jordi Play

¿Y por esta razón el lema de ‘Fora Espanya’, pero por qué no ‘Puta Espanya’?

Primero, porque el objetivo de decir Fora Espanya es cambiar una mentalidad que también se instaló durante el Proceso, que se decía «tenemos que irnos de España», «es la hora de los adioses», «tenemos que irnos de España». Un poco como si tú te estuvieras divorciando y te fueras tú de casa. Y es al revés: nosotros estamos en casa, son ellos los que tienen que irse. Fora Espanya es una manera de autocentrar el discurso independentista y también de ver la debilidad de España. Porque si tú dices que tienes que irte, es como si dijeras que ellos son los propietarios y que te toca irte. Y si dices «fuera», lo que dices es que ellos son los invasores y que tienen que irse. Cuando tú ves la realidad así, ves muchos lugares donde puedes echar a España.



Por ejemplo, puedes tener un ayuntamiento mediano del país que de repente decida que no firmará contratos con ninguna empresa que no tenga una política lingüística de país libre. Esto por sí solo ya es comenzar a echar a España del país. Cuando nosotros presentamos una ILP en el Parlamento de Cataluña que hará fuera a Renfe de Cataluña, si se aprueba, esto es echar a una de las empresas más importantes de España de Cataluña. Es echar a España de Cataluña. Este es el motivo de fondo. Ahora, nosotros somos putaespanyistes ilustrados. Es una manera de decir que nuestro rechazo frontal hacia España no admite negociaciones: cuando tú insultas a alguien, es una manera de decirle «no quiero entrar en una negociación contigo». Y decimos que es ilustrado porque hacemos el trabajo de estudiar de qué manera exacta el Estado nos está ahogando y asfixiando a cada paso. Pero nuestro lema es Fora Espanya y tenemos que darle a la gente el coraje, que lo que tenemos que hacer es echar a España de nuestras vidas.

¿Su propuesta es no a todo lo que venga de España?

Salvo si deciden irse, sí. Entonces les aplaudiremos.

Pero en el Congreso también hay políticas, por ejemplo, vivienda. ¿Cómo se pone en la balanza todo esto?

Es muy buena pregunta. Tiene dos respuestas. La primera es que si depende de nuestro voto, no hay gobierno. Y, por tanto, todas estas leyes no existen. Hay elecciones anticipadas, volvemos, volvemos, volvemos siempre hasta que acepten que están gobernándonos sin nuestro consentimiento. Si no depende de nuestro voto, tampoco hay ese dilema. Si hay una mayoría absoluta de PP y Vox, es una mayoría absoluta que da igual que votemos a favor o en contra de un decreto, porque es una mayoría absoluta. Por tanto, en este escenario nuestra tarea no será la de votar en contra o a favor de un decreto. Nuestra tarea será utilizar el atril del Congreso para activar y hablar con las bases del independentismo. Porque en la política hay una dimensión que es la autoridad y otra dimensión que es la coordinación colectiva, la coordinación de la gente. Estas dos cosas están en tensión. La autoridad es creerte que te pueden dar órdenes y las tienes que obedecer, y el echar a España también quiere eso, romper con esa ficción de autoridad.



Y hay otra parte de la política que es coordinar a la gente para hacer cosas. Si tú tienes las AFAs coordinadas, da igual lo que digan los tribunales sobre la lengua en la escuela. Coordinar a la gente cuesta mucho. Cuesta mucho llegar, cuesta mucho explicarnos, conocernos, escucharnos. El Congreso de los Diputados es el lugar que las leyes prevén para que tú puedas hablar con la ciudadanía y explicarle qué tiene que pasar y qué está pasando, informarla de aquello que el sistema no quiere que sepa. Por tanto, en un escenario, si depende de nosotros, vamos a la inestabilidad de España. En el otro escenario, que vamos a un escenario de lucha contra el Estado, de atacar al Estado, necesitamos todo el armamento posible y poderlo articular desde el Congreso de los Diputados. La pregunta que les estamos haciendo a los catalanes independentistas es: en caso de que haya una mayoría absoluta de PP y Vox, ¿quién quieres que les plante cara desde el atril? ¿Míriam Nogueras? ¿Gabriel Rufián en castellano? ¿O nosotros, que somos el independentismo duro y putaespanyista?

¿Usted cree que puede hacerlo mejor que Miriam Nogueras y Gabriel Rufián?

No es porque yo sea mejor que ellos, sino porque ellos han renunciado a las ideas que la gente quiere: que la gente ha defendido en su vida, en sus espacios de asociación, durante el Primero de Octubre, durante quince años. Han decidido dejar de defenderlas. Si ellos las defendieran, tal vez lo harían mejor que nosotros; quizás son más hábiles, más simpáticos, más articulados, tal vez saben hacer mejores videos en TikTok. Pero da igual, porque no lo están haciendo.

«A este país le falta alguien que haga el trabajo de reconstruir las piezas del independentismo»

Alhora no existiría si lo estuvieran haciendo bien?

Si ellos lo estuvieran haciendo bien, no tendríamos ningún problema en colaborar con quien fuera, como hicimos cuando pensábamos que el país se estaba articulando para hacer la independencia. Somos cero sectarios. Somos nacionalistas pragmáticos. Si eres más de centroizquierda, pero crees que una política de centroderecha en un tema muy concreto ayuda a la liberación del país, te lo comes. Y si eres más bien de centroderecha y hay una política aterrizada que es más bien de centroizquierda que beneficia la libertad del país, también te la comes. Somos esa gente. Por tanto, igual que antes del Proceso, yo personalmente y mucha de la gente que hay en Alhora –que hemos sido politizados durante muchos años en las bases–, ayudamos a la gente de Junts –del PDECat y de Convergència–, ayudamos a la gente de Esquerra Republicana, ayudamos a la CUP. Estuvimos presentes siempre que se nos pidió.



Tú no eliges el lugar que el país te da para librar la batalla. Eso no lo eliges tú, eso lo elige el país. A mí, si me hubieran dejado elegir, yo ya sé qué lugar querría en la batalla, pero el país me ha dado un lugar, nos ha dado un lugar fuera del Parlamento. Somos extraparlamentarios. Tú solo puedes elegir si quieres servir o no quieres servir. Y nosotros hemos dicho: queremos servir. El país nos ha colocado fuera del Parlamento. ¿Qué trabajo se debe hacer fuera del Parlamento? Se debe hacer el trabajo que estamos haciendo: ir a todas partes, hablar con la gente, poner en contacto a la gente, parir ideas nuevas, decir las cosas que no se pueden decir cuando estás atrapado por los bancos, por los medios, por el sistema o por el miedo a perder la silla.

¿Recuperar la autoestima?

También. Ahora me obligas a hacer de filósofo y eso es electoralmente tóxico, pero una de las cosas del discurso de la autoestima que yo creo que es problemática es que está cambiada la dirección causal. Mucha gente cree o quiere hacer creer que si mejoras la autoestima, mejorarán las cosas que haces. Hay una parte que eso es cierto si tienes una idea tóxica de ti mismo, pero en realidad la autoestima es fruto de las cosas que haces, y no al revés. Si empezamos a hacer las cosas bien, es fácil sentirse orgulloso de alguien que hace las cosas bien. Da igual que el equipo sea pequeño, da igual: si tú haces las cosas bien, la gente se ama las cosas que hace y el país que hay detrás.

¿Y volver al carril de 2017?

Aquel carril era un carril que no llevaba a ninguna parte, o sea que no. Debe ser un carril mejor.

¿Reformular ese carril?

No lo sé, las metáforas las tengo que pensar porque no sé si tienen trampa. No sé, hacer la independencia. No hace falta tampoco hacer muchas metáforas: queremos hacer la independencia. La independencia es algo que se puede hacer. La otra gran cosa que durante diez años nos han metido en la cabeza es que no se puede hacer, que es imposible. Si incluso es imposible el traspaso de Rodalies, ¿cómo no va a ser imposible la independencia? Y nosotros creemos que es posible, que se debe hacer y que debemos colocar todas las piezas las institucionales y las extrainstitucionales encaminadas a hacer la independencia.

¿Y se debe hacer con Junts, Esquerra, la CUP e incluso, Aliança?

Se debe hacer. Nosotros siempre decimos lo mismo: con quienes queremos pactar es con los electorados de toda esta gente. Queremos pactar con el electorado de Aliança, queremos pactar con el electorado de Junts, queremos pactar con el electorado de Esquerra, queremos pactar con el electorado de la CUP. Pactar con ellos puede querer decir que vengan a hacer política con nosotros, que militen en nuestros espacios o que se articulen en sus propios espacios y luego busquemos la manera de entendernos, o que arrastren sus espacios políticos a ser partidos independentistas que prioricen la libertad del país por delante de otras cosas que hacen todos esos espacios políticos que perjudican el país.

Jordi Graupera i Garcia-Milà. 20.11.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Estamos casi a la mitad de la campaña. ¿Por qué han apostado por una campaña centrada en redes sociales?

Porque queremos hablar con la gente. Y la gente estamos pendientes de las redes sociales, consumimos videos, nos los pasamos por WhatsApp, y es una campaña que funciona, que estamos llegando a la gente. Y durante dos años hemos hecho la campaña de picar piedra pueblo a pueblo, municipio a municipio, ciudad a ciudad, y ahora hemos puesto a toda esa gente al servicio de expandir el mensaje. Ahora la gente está mirando la política. La política es un mercado que existe durante las elecciones, y entre elecciones todo el mundo está pendiente de otras cosas de su vida, menos la gente que milita mucho. Pues tú tienes que aprovechar los momentos que no hay elecciones para construir los cimientos de lo que querrás hacer, de lo que quieres decir, para escuchar, para reunirte con expertos, con asociaciones, con afectados. Y entonces, cuando vienen las elecciones, es el momento en que tienes que coger todo eso que has aprendido y tienes que coger un gran megáfono y tienes que hablar bien fuerte. Pues ahora mismo el megáfono más barato, efectivo y accesible son las redes sociales. Y además creo que lo hemos hecho bien. Un chico que venía de las Terres de l’Ebre en un mitin en Reus me dijo: «Me ha gustado mucho escucharos porque decís lo que yo pienso, pero de una manera ampliada. Lo decís con otras palabras, con otros ejemplos, y eso a mí me da esperanza, porque quiere decir que mis intuiciones se pueden aterrizar en otras cosas». Pues esa es la idea de la campaña.

Durante esta campaña, sacaron un video hecho con inteligencia artificial, donde estaba Lluís Maria Xirinacs. ¿Entiende la crítica que ha habido?

No es exactamente un video hecho con inteligencia artificial, es un meme. Es un meme que existe desde hace muchos años y que es muy conocido, que lo ha usado mucha gente, y que expresa una relación de discípulo a maestro: el maestro enseña a bailar al discípulo. Y lo que se intenta decir es que el maestro enseña al discípulo a soltarse, a no tener miedo. Y la gente de una cierta generación para abajo lo descodifica, conoce el meme y lo descodifica muy rápidamente, pero mucha de esta gente no sabe quién es Xirinacs. Y queríamos que la gente que conoce el meme, pero no conoce a Xirinacs conociera a Xirinacs. Y entonces, las críticas… hubo muchos elogios también, lo que pasa es que depende de la red social. En Twitter, que es una red muy verbal y donde los partidos están muy organizados para generar falsas indignaciones, hubo un punto de excitación de eso. En cambio, en Instagram o en TikTok fue un meme muy bien acogido y muy celebrado. Pero por supuesto que se entiende, porque Xirinacs es una persona muy importante de este país. Es una persona que, además…

¿Es una persona olvidada?

Es una persona que la política olvidó en vida, ignoró en vida y ha olvidado en su muerte, claramente. Pero la gente de una determinada generación lo recuerda, lo venera, porque representa una forma de no ceder que para nosotros es inspiradora. Xirinacs es el autor de La traición de los líderes, un libro importantísimo que todo el que quiera hacer activismo en este país o política y tenga treinta años debería leer. Es un libro que te explica exactamente el tipo de traición que hemos vivido nosotros en 2017, con otros actores. Y es alguien que se enfrentó a todos desde la profundidad y la serenidad. Queríamos explicar eso. Queríamos que la gente, sobre todo la gente joven, descubriera a Xirinacs. Entonces, este meme nos sirvió para que hubiera un montón de gente mirándonos, y cuando nos estaban mirando pudimos enseñar quién era Xirinacs. Y entonces, la gente que sintió que era una falta de decoro respecto a Xirinacs, lo entiendo perfectamente y simpatizo cien por cien. Esperamos que después de ver los otros videos que hemos hecho –que creo que no hay ningún otro político o partido político en Cataluña que haya hecho un homenaje tan sentido a lo que significa Xirinacs para el país— lo entiendan. Y creo que eso nos ha llegado: gente que la primera vez dijo «¿qué es esto?» y en la segunda dijo «gracias», porque ahora pues mi sobrino o mi nieto… Estuvimos discutiendo sobre si el meme era o no era no sé qué, y ahora resulta que has presentado a alguien que el país necesitaba.

¿Y qué les ha llevado a reivindicar la figura de Xirinacs?

Poniéndome más personal, más individual. El meme quería decir que a mí me gustaría aprender cosas de Xirinacs. Xirinacs se dedicaba a lo mismo que yo: era filósofo, era doctor en filosofía. Creo que su tesis doctoral la dirigió Jordi Sales, que es el sobrino de Joan Sales. Y cuando se dejó morir, yo entonces era un jovencísimo columnista en el diario Avui. Y ahí es cuando lo descubrí. En casa se había hablado siempre, porque era de su tradición, pero hice una columna en la que cuestionaba una parte de su nota de despedida. Cuando él decía «hoy la nación se convierte en soberana absoluta en mí», que es el cierre de la carta. Yo entonces tenía dieciocho o veinte años, y me enervó.

¿Por qué?

Porque yo quería celebrar la vida. Y la idea de que un dejarse morir pudiera ser un acto de soberanía me revolvía. Me parecía que era lo contrario de lo que yo quería que el independentismo…

Son momentos vitales muy diferentes.

Claro, yo tenía diecinueve años y él tenía setenta y cinco. Ahora lo entiendo perfectamente, pero en aquel momento sabes cuando escribes algo y hasta que no lo publicas no te das cuenta de que no estás de acuerdo? Pues yo hice un artículo que ahora lo he revisitado a raíz de hacer este meme, y es un artículo que es súper explícito: «los que no queremos ser españoles…». O sea, que parece lo mismo que estoy diciendo. Es muy muy independentista, es muy reverencial con Xirinacs, y hay un punto de duelo enfadado. Hay un punto de «no puedo defender la bandera de dejarse morir como un acto de soberanía».

«Xirinacs es una persona que la política olvidó en vida, ignoró en vida y ha olvidado en su muerte»

¿Por qué? ¿Le pareció una rendición?

No lo digo en el artículo como tal, y creo que en aquel momento hice expresamente de no decirlo. Era un cuestionamiento de fondo de decir: debemos apostar por la vida, incluso si es sucia, si es acomodaticia, si a veces es menos pura. Debemos apostar por la vida: Cataluña debe apostar por la vida. Pero han pasado los años y he retornado mucho yo a esto de Xirinacs. He vuelto a leer sus libros, he hablado con gente que lo ha tratado, le tengo mucha admiración. Y entonces, para mí ha sido una especie de reconciliación con Xirinacs. Ir al monolito a grabar el video para mí es decir: «Te entiendo, entiendo qué querías decir, entiendo que tú dominabas tu vida de principio a fin». Y eso es muy personal, pero yo creo que forma parte de lo que queríamos hacer.

En esta campaña, otra de las cosas que han hecho es un video que transformó el lema del cartel de Gabriel Rufián del Defiéndete a Ataca. ¿No es dar un enfoque al candidato de Esquerra?

No creo que nosotros seamos la causa de su enfoque. Hay una parte de la campaña, y eso también lo puedes ver en el video que hicimos del Reina Sofía en respuesta al video de Pedro Sánchez sobre el Guernica, que nosotros somos partidarios de la conversación abierta, del debate abierto. España es uno de los estados donde hay una anomalía más grande en cuanto al tratamiento de los extraparlamentarios. No hay ningún otro país del mundo de las democracias liberales en el que haya una dificultad de acceso tan grande al espacio público y político de las fuerzas que se organizan para montar nuevos proyectos políticos. Cuando nos presentamos en 2019 a las elecciones municipales, a un debate que me invitaron en el Colegio de Arquitectos, yo estaba frente a una terraza estudiándome la lección antes de entrar y pasó Manuel Valls. Y se sentó frente a mí y me dijo: «Te pondré en mis memorias, porque no entiendo por qué no estás en los debates en la tele. En Francia estarías en los debates en la tele. ¿Por qué no puedes estar ahí? Has ganado el derecho a formar parte de esta conversación, has demostrado que tienes algo que decir y que tienes gente detrás que quiere que lo digas».

¿Y por qué eso?

Y aquí hay esta paranoia de que los extraparlamentarios no pueden participar de la vida periodística o pública, incluso se extiende a la sociedad civil. Hay un grupo, una asociación de no sé dónde que monta un debate y no te invita porque eres extraparlamentario, como si estuvieran ligados por una ley. Y esta ley es una ley fruto del franquismo. Los franquistas crearon unas leyes electorales que hacen muy difícil entrar y que hacen muy difícil participar en la conversación. Entonces nosotros queremos debatir con los demás porque creemos que es en beneficio de todos. Entonces hemos entrado en conversación con Pedro Sánchez con este video, y hemos entrado en conversación con la campaña de Rufián con este otro, donde fuimos a grabar un video en la calle de Junqueras para explicar una anécdota de la guerra de Sucesión en la que la gente, en lugar de tener una actitud defensiva, tuvo una actitud ofensiva.



Es muy importante entender esto, porque la actitud ofensiva engendra cosas en el futuro. Tú puedes llegar a la final de la Champions y la puedes perder. Eso pasa. Pero tú no puedes salir a defender. Tienes que salir a atacar, porque cuando sales a atacar, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, trescientos años después, todavía están hablando de ti, todavía estás existiendo en la memoria colectiva, en la capacidad de hacer política. Rufián se equivoca. Esquerra Republicana se equivoca. Están rindiendo el país. Este Defiéndete, esta actitud defensiva, es una forma de rendición. Y alguien se lo tiene que decir, y como no se lo dice nadie, pues lo decimos nosotros.

Dice que Esquerra se equivoca, ¿y Junts?

Mucho. Ambos. Nosotros no hacemos diferencias en esto. Queda una semana de campaña y tenemos argumentos de sobra para cuestionar lo que ha hecho Junts en esta legislatura. Esta legislatura es una legislatura en la que en Cataluña ha desaparecido no ya la independencia, sino que Cataluña ha desaparecido de todas las prioridades del Estado. No han conseguido ni siquiera estar en la conversación. Ahora hace nada han echado al presidente de Renfe y de Adif. En su despedida, el presidente de Renfe no mencionó nada de Rodalies en Cataluña. En su informe de gestión no existimos. Este ha sido el peor año de Rodalies de toda la historia. Y entonces, Junts es corresponsable con Esquerra Republicana de la investidura de Pedro Sánchez. La relación entre los políticos catalanes y los políticos españoles es tan tóxica que cuando los políticos españoles engañan a los políticos catalanes, si es que se puede decir engaño, son los mismos partidos catalanes los que tienen motivos para venir al electorado a explicarle que en realidad sí que han cumplido. O sea, la mentira, quien la traslada a la población es el propio engañado. Es imposible hacer política así.

Jordi Graupera i Garcia-Milà. 20.11.2026, Barcelona foto: Jordi Play

¿La amnistía es una derrota del Estado español?

La amnistía es algo que el Estado español necesitaba. Esto que digo ahora y que ahora desarrollaré, quiero dejar claro que lo dijimos en aquel momento. El Estado español se había metido en un problema, que era la represión de los políticos catalanes y la sensación de que tenían una policía dentro del Estado que se había dejado ir de una manera impropia de un país de la Unión Europea. No era un problema muy grande en el sentido de que augurara el fin del Estado, pero cuando tú trabajas en las relaciones internacionales, todo el mundo explota tus debilidades. Tú quieres colocar un juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tú quieres colocar a tu comisario de policía en la coordinación de Europol, tú quieres colocar un ministro para que sea de la Comisión Europea, y en estas negociaciones todas las cosas que tú haces y eres entran dentro de la balanza. Y España había perdido mucho margen en sus relaciones internacionales, contratos internacionales, multinacionales, etcétera. Necesitaba solucionar este problema: era un problema de imagen grave.



La manera de hacer esto era enviar la señal de que la situación en Cataluña se había pacificado de una manera conciliada. Este era el objetivo que tenía Pedro Sánchez, y a fe de Dios que lo ha conseguido. Y para hacerlo necesitaba dos cosas: una, amnistiar a los políticos catalanes, y la otra, amnistiar a los policías. Tenía un problema grave de policías encausados en España. Tenía un problema de un sistema judicial que se había ido por la vía salvaje. Era el Estado el que necesitaba la amnistía. Somos nosotros quienes hemos amnistiado al Estado, y no el Estado a nosotros. Ya dijimos en aquel momento, que el incentivo del PSOE es aprobar la amnistía ahora y no aplicarla a los políticos catalanes hasta el último minuto de la legislatura. Y lo han hecho cuando ya está la situación pacificada, cuando ya Salvador Illa gobierna Cataluña, ya han echado a Pere Aragonès, ya no sé qué, ya todos están tranquilos, entonces amnistían a la supuesta bestia gorda del conflicto internacional, que ahora ya su impacto en los medios internacionales ha ido de bajada porque ya no se vive como un conflicto que sea un problema de nadie. Por tanto, Esquerra y Junts han amnistiado a Pedro Sánchez, han amnistiado al Pegasus, han amnistiado a los policías del 1 de Octubre, han amnistiado a los jueces que los habían condenado, han amnistiado a los políticos que aplicaron el 155.

¿Habrían votado en contra?

No se habría producido nunca esta circunstancia. No se habría producido nunca. En el caso de ceder, habríamos ido a elecciones anticipadas.

¿Y si no hubiera dependido de ustedes?

Da igual, no tiene ninguna relevancia. Pero fíjate en nombres como los encausados en el caso Judas, uno de los cuales cierra nuestra lista en Barcelona, Xevi, muy importante. O Roger Español, que ha firmado el manifiesto pidiendo el voto para nosotros. O Josep Costa. Estas tres personas no han aceptado nunca el marco de la amnistía. Siempre han combatido retóricamente, en sus acciones, el marco de la amnistía. Josep Costa se niega a aceptar la amnistía porque no admite que se haya cometido un crimen en su entorno. Roger Español es el único de los 1.066 heridos del Primero de Octubre que continúa con una causa abierta y todavía ahora corre el riesgo de que, según cómo acabe esa sentencia, sea una sentencia amnistiable, y está haciendo lo imposible para que los policías que le quitaron un ojo no puedan ser amnistiados. La gente que no se ha rendido es la gente que rechaza la amnistía.

«Esquerra y Junts han amnistiado a Pedro Sánchez, han amnistiado al Pegasus, han amnistiado a los policías del 1 de Octubre, han amnistiado a los jueces que los habían condenado, han amnistiado a los políticos que aplicaron el 155»

Queda una semana para el 29-N. ¿Ve posibilidades de conseguir ese escaño?

Cincuenta mil firmas, cien mil votos. Este es nuestro objetivo para la segunda semana. Presentamos una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Cataluña para echar a Renfe de Cataluña. No hay ningún impedimento legal para hacerlo; solo se tiene que aprobar. Valga decir que ahora que otros partidos se han sumado a esto, estamos muy contentos de que lo hayan hecho…

¿Lo dice por Junts?

Estamos muy agradecidos a Junts que se haya sumado a la campaña de Fora Renfe, porque necesitamos que los partidos se sumen y quiere decir que están cambiando de mentalidad. Podrían haberlo hecho en cualquier momento de los últimos quince años, porque los partidos políticos, cuando quieren hacer una modificación legal, no tienen que hacer una ILP: solo hace falta que la hagan. Han gobernado el departamento de infraestructuras durante muchos años. Muy bien, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Han cambiado de opinión, nos dan la razón, bienvenidos, estamos muy agradecidos. Sobre todo estamos agradecidos a toda la otra gente del mundo asociativo, del mundo del activismo, que nos han apoyado durante muchos meses, en los últimos diez meses, y han hecho posible que esto pase.

¿Y qué pasa?

Ahora, en la web de Fora Renfe hay aproximadamente unas 46.000 o 47.000 personas que han dado su apoyo explícito, que se comprometen a firmar esta ILP. Hay siete mil voluntarios que se han presentado para recoger físicamente estas cincuenta mil firmas. Nuestro objetivo para esta semana es llegar a los cincuenta mil apoyos, que son los mínimos que se necesitarán para presentar la ILP. Queremos muchos más, porque no será suficiente: habrá que presionar mucho. Vale, cincuenta mil firmas, cien mil votos. Esto es lo que nosotros queremos para esta segunda semana.

¿Y lo ven factible?

Lo que ha pasado hasta ahora, la primera semana, nos ha colocado en el mejor de los escenarios posibles. Las métricas que nosotros movemos para intentar saber si nuestro mensaje está penetrando, todas son del escenario optimista: había el escenario optimista, el escenario moderado y el escenario pesimista, y están todas en el escenario optimista. Por tanto, quiere decir que sigue siendo difícil porque el sistema está diseñado para que sea difícil, pero es posible. Y es posible de una manera que no había sido posible en ninguna de las elecciones anteriores. Yo creo que esto quiere decir que hay algo que está pasando en la mentalidad de la gente. ¿Cuál es nuestro principal amigo o enemigo? No es Junts, no es Esquerra, no es el PP; nuestro principal enemigo es la visibilidad. Que la gente no sepa que existimos, porque a nosotros sí que nos han hecho un cordón sanitario, y no el escenario con focos y brillantina que han hecho a otros.

Por lo tanto, entiendo que esta segunda semana de campaña será una combinación de preparar la recogida de firmas con el sprint final para la campaña.

La recogida de firmas no puede comenzar hasta que el Parlamento no apruebe el texto. Pero logísticamente esto es algo muy complicado porque se tienen que recoger cincuenta mil firmas de una manera que se tienen que cumplir requisitos legales, y por lo tanto se tiene que organizar a mucha gente. Somos gente muy buena, somos activistas que estamos muy curtidos en organizar cosas con mucha gente. Entonces, esta segunda semana de campaña, que tenemos a toda la gente movilizada porque es campaña electoral, es el momento de aprovechar este momento para organizar a la gente, organizar a las tropas para recoger las firmas. La recogida física dependerá del Parlamento, porque a veces los tiempos no son tan rápidos como deberían ser. Pero si es rápido, la semana después de las elecciones ya podremos empezar.