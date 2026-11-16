La formación política Alhora ha abierto un doble frente discursivo para denunciar lo que considera una relectura interesada de la historia, poniendo el foco tanto en el litigio por las obras de Sixena como en la utilización política del cuadro del Guernica, de Pablo Picasso, por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A través de una ofensiva en las redes sociales protagonizada por Jordi Graupera, el partido presenta así uno de sus argumentos para rechazar cualquier vía de pacto con el Estado.

El eje central de la denuncia se ha articulado mediante un vídeo en el que Jordi Graupera replica directamente a Pedro Sánchez y lo acusa de usar la obra pictórica de Picasso con fines partidistas: «Pedro Sánchez ha utilizado el Guernica de Picasso para hacer campaña electoral». «No hay nada que le guste más al PSOE que usar la Guerra Civil española para intentar anular todos los posibles debates y explotar el resultado de la guerra civil en beneficio de su sectarismo», sentencia Graupera en el vídeo. De hecho, la Junta Electoral Central obligó a Sánchez a retirar el vídeo.

Con España no hay nada que pactar porque la España que sueñan es el resultado del Guernica. Que corra. https://t.co/DDSQbMn6b1 — Alhora (@alhora_cat) 15 de noviembre de 2026

Más allá de la crítica por el uso electoralista, Graupera profundiza en la carga simbólica de este gesto y alerta del trasfondo coercitivo que, a su parecer, esconde el relato del jefe del ejecutivo español. «Lo que no dice nadie es que usa los bombardeos de Gernika para asustar a vascos y catalanes», denuncia el líder de Alhora. «En España no hay nada que pactar, porque la España que sueña es el resultado del ‘Guernica’. La independencia es la respuesta», sentencia el cabeza de lista de la formación independentista. Ante este escenario, la formación apuesta por desactivar lo que califica de estrategia del miedo e insta a abandonar la dinámica de concesiones ante las instituciones españolas. «Son amenazas vacías. Basta de ceder. Fuera España, Sí a Cataluña», sentencia Graupera para cerrar su mensaje en el vídeo.

De Madrid a Sixena

De Madrid, donde Alhora también proyectó el lema de la campaña, “Fuera España”, en la fachada del Congreso de los Diputados; a Vilanova de Sixena (Huesca) porque, según denuncia la formación, es uno de los casos donde se ve más claro cómo el Estado «quiere borrar la historia de Cataluña para borrar la nación catalana». En la fachada del monasterio de Sixena ha proyectado dos mensajes: “No borraréis la historia” y “Fuera España”. Graupera recuerda en otro vídeo difundido por la formación que el historiador del arte Josep Gudiol se jugó la vida en 1936 para salvar del fuego las pinturas murales de la sala capitular y que, desde entonces, se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. «Lo que antes era alabado por todos los organismos internacionales como una gran operación de salvamento, ahora es condenado como ‘botín de guerra’ por una justicia que aplica el artículo 155, incluso, al patrimonio», sentencia el líder del partido.

Sixena nació en 1188 bajo el Casal de Barcelona. Fue panteón de nuestra monarquía y ahora es botín de guerra. Echar a España también es dejar de ceder. #Sixena #FORAESPANYA https://t.co/apnmiHTefy — Alhora (@alhora_cat) 15 de noviembre de 2026

Así mismo, el cabeza de lista de la formación independentista señala que el conflicto viene de lejos. Concretamente, de 1995, cuando las parroquias de la Franja se separaron del obispado de Lleida, que tenía la custodia de las obras de Sixena. Desde entonces, el Estado ha ido reclamando el patrimonio artístico medieval catalán, y Alhora denuncia que todos los gobiernos de la Generalitat desde 2016 han ido cediendo. “Sixena son nuestras raíces. Echar a España de Cataluña también es dejar de ceder”, concluye Graupera.