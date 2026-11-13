La sentencia del caso Sixena es política. Lo demuestra el uso que hace el gobierno de Aragón, que no pierde oportunidad de envolver su catalanofobia con la reivindicación de las pinturas salvadas, protegidas y conservadas por los catalanes del monasterio de los Monegros. Después de que el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, explicara este jueves que de la misma no había problemas técnicos para el traslado inmediato de las pinturas profanas, sí que los hay, y muchos, en el caso de los murales de la sala capitular, la respuesta del gobierno aragonés no se ha hecho esperar.

Si bien la réplica de Aragón no ha estado falta de su estilo habitual, sí ha habido una diferencia ostentosa. En concreto, que en esta ocasión, la réplica no provino del director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, a quien la delicadeza política no acompaña, sino de la vicepresidenta del gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deportes, Mar Vaquero, mano derecha del presidente Jorge Azcón, que hace un mes visitaba Poblet, en homenaje a la Corona de Aragón, acompañado del rey español, Felipe de Borbón, así como los presidentes de Cataluña, Salvador Illa, de las Islas y del País Valenciano, Marga Prohens y Juanfran Pérez Llorca.

«El gobierno de Aragón no permitirá el desafío, la rebeldía y la provocación permanente del Gobierno de Cataluña y del MNAC para impedir la vuelta de las pinturas a la sala capitular de Sixena», ha exclamado la vicepresidenta aragonesa. Así lo ha dicho en declaraciones antes de participar en un cónclave en Teruel sobre Justicia y Empresa. Vaquero ha recordado que, en diciembre, con el retorno de las pinturas profanas al monasterio, Aragón «por fin cumplirá una reivindicación histórica, que tiene mucho que ver con la identidad, con la historia, pero también con la dignidad de todos los aragoneses». Un traslado que el MNAC nunca ha puesto en duda.

Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sixena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) / Kike Rincón/Europa Press

«Declaraciones inaceptables»

La vicepresidenta aragonesa ha cargado con fuerza contra Serra porque afirmó que el MNAC no tiene suficiente solvencia para garantizar el traslado de los murales ni tampoco sabían cómo Aragón quería reinstalarlas. «Son unas declaraciones inaceptables, una provocación permanente y un desafío al estado de derecho y al cumplimiento de la ley», ha advertido, para recordar que la sentencia que determina la devolución de los bienes fue ratificada por el Tribunal Supremo y la viabilidad del traslado de las obras «es cosa juzgada». Una perversión de las palabras de Serra que nunca se ha negado al traslado, pero que duda que se pueda llevar a cabo, como así lo avalan los informes técnicos, sin dañar profundamente las pinturas.

En referencia al retorno de las profanas, Vaquero ha asegurado que «pasará lo mismo con las pinturas de la Sala Capitular». «Sí o sí, estas pinturas que ahora están en la sala 16 del MNAC volverán al Monasterio de Sixena» ha advertido para acusar al museo catalán de tener unas pinturas «de una manera totalmente artificiosa y fuera de lugar». Asimismo, «del estado de estas pinturas, que ponen en duda permanentemente, deberán ser responsables y dar cuenta». «No hay excusa ni dilación posible», ha añadido. En esta línea, enmarca las declaraciones de Serra en la postura que mantiene permanentemente el Gobierno de Cataluña con el cumplimiento de la ley, con el estado de derecho y con algo tan importante como es la dignidad de todos los aragoneses». «Desde el gobierno de Aragón hemos trabajado, hemos reivindicado permanentemente la vuelta de estas pinturas y no permitiremos el desafío, la rebeldía y la provocación permanente del Gobierno de Cataluña y del MNAC para impedir la vuelta de las pinturas», ha concluido.