A cinco días de que comience el traslado de las pinturas profanas de Sixena del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) hacia Aragón, el director de la institución, Pepe Serra, ha querido diferenciarlo claramente del traslado de los murales. En declaraciones este mediodía, Serra ha remarcado que la posición del MNAC ha sido la misma desde el minuto cero de la sentencia. Un traslado que comenzará el 17 de noviembre y llegará al monasterio de los Monegros, el 2 de diciembre. Una retirada que será «como un quirófano», solo los técnicos y al margen de la derivada política que pueda surgir.

Por un lado, el Museo tiene suficiente «solvencia técnica» para realizar el traslado de estas pinturas profanas que fueron enviadas al MNAC en 1960 a través de la Dirección General de Bellas Artes. Un hecho que, por otro lado, justifica que el MNAC no se atreva a realizar el traslado de las otras pinturas de Sixena. «A día de hoy seguimos sin tener a nadie que diga cómo se debe hacer, que técnicamente se pueda hacer», ha comparado Serra, quien insiste en que el MNAC «no tiene capacidad para hacerlo ni recomienda hacerlo».

Es decir, la predisposición de obedecer a los tribunales se demuestra en el hecho de que el proyecto técnico presentado por el MNAC para trasladar las pinturas profanas muestra que no tienen motivos para no atreverse a hacerlo con los murales. En el caso de las profanas son planas y se pueden retirar porque «no se debe serrar, no se debe alterar su tamaño ni su composición». En el caso de las pinturas «no tiene nada que ver» y lo demuestran los informes que alertan del riesgo de destrucción si se trasladan. «Si alguien desarrolla un proyecto técnico para retirar las pinturas de la sala capitular, cosa que no ha hecho nadie, ni nadie lo ha hecho, no puede desarrollarlo sin saber dónde se expondrá», ha sentenciado Serra como una contundente invectiva contra Aragón.

Una de las pinturas profanas de SIxena/Eli Don/ACN

Es necesario desmontar y montar

Serra resalta que cualquier proyecto de retirada de los murales implica que se debe saber dónde se expondrán. Una característica diametralmente diferente de las pinturas profanas. Una opinión que ve con el apoyo de diferentes informes técnicos y de grandes peritos, e incluso, del ICCROM, la gran institución museística del mundo a quien no se le pueden pedir informes, porque los hace cuando quiere. Como hizo con el caso y que está aportado al Juzgado. Eso sí, Serra ha reclamado que el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) que depende del ministerio de Cultura, que informe sobre el traslado porque es un organismo que siempre ha sido vinculante.

En todo caso, Serra ha pedido que el mismo cuidado que ha tenido el MNAC en proteger, conservar y valorar las pinturas profanas también lo tengan en Aragón. «Hay una responsabilidad sobre un bien cultural que al final tiene valor universal», ha defendido. «Hay también una responsabilidad cultural, pero eso ya no es jurídico, es decir, estaría muy bien que quien las posee las haga accesibles, que no las vean 300 personas un sábado al mes… pero eso ya es otra discusión que no es la mía», ha advertido.

Todo para recordar que al MNAC lo visitan un millón de personas al año. «Estas pinturas, si nos ponemos a calcular desde los años 60, estamos hablando de decenas de millones de personas del mundo que las han visto, que las han entendido, que las han visto en un contexto que les es propio», ha reivindicado el director para exigir la misma diligencia en Aragón.