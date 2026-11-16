El caso Sixena iniciará esta semana una nueva fase que difícilmente tiene marcha atrás. La empresa SIT Proyectos, Diseño y Conservación, con sede en Coslada (Madrid), comienza este martes el traslado de lo que se conoce como las pinturas profanas de Sixena. Unas obras del monasterio de los Monegros sobre las cuales el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) nunca ha puesto problemas técnicos ni de conservación para su traslado, porque, a diferencia de las pinturas murales, no presentan ningún riesgo de destrucción por el simple hecho de cambiarlas de ubicación.

Esta es la primera parte del traslado de las obras del monasterio ordenada por un juzgado de Huesca y que en principio deberían estar entregadas el dos de diciembre. Una facilidad de traslado que contrasta con las pinturas murales, en las que todos los informes técnicos presentados hasta ahora señalan el grave y posible riesgo de destrucción. Tanto es así que el pasado jueves el mismo director del MNAC, Pepe Serra, advertía que hasta ahora, y después de años de litigio, «nadie ha sido capaz de presentar un proyecto técnico para el desmontaje y montaje de las obras».

Pepe Serra, director del MNAC/ACN

¿Dónde está el ministerio de Ernest Urtasun?

Es en este contexto, que a punto de iniciarse el traslado por orden judicial pero con un evidente sustrato político, cabe recordar que el Ministerio de Cultura, en manos de Ernest Urtasun –que estos días está en Cataluña, como número dos de la candidatura de Frente Amplio por la circunscripción de Barcelona–, no ha emitido el dictamen que abriría la puerta a la posibilidad de detener el traslado de las pinturas murales. Concretamente, un informe de el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), que, por ejemplo, ha detenido el traslado del Guernica a Euskadi. Cabe decir que esta cuestión ha surgido en las reuniones del patronato del consorcio del MNAC, donde el ministerio tiene como representante al secretario general de Cultura, Jordi Martí, exgerente del Ayuntamiento de Barcelona y exconcejal del PSC, primero, y de los Comunes, años después, con Ada Colau como alcaldesa. El juzgado nunca ha querido encargar el informe, pero eso no impide al IPCE redactarlo y ver si provoca alguna reacción.

Un dato curioso, porque incluso el ICCROM (International Centre for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property), una entidad internacional que tiene como objetivo proteger el patrimonio cultural y artístico de los estados que lo integran, ha emitido un informe recomendando no tocar las pinturas murales. “Su estado actual alterado y frágil las hace especialmente vulnerables a las perturbaciones físicas y a los cambios ambientales”, indica el informe, que llegó a manos del juzgado de Huesca, que hizo oídos sordos y decidió seguir adelante con el traslado. Al fin y al cabo, la única autoridad que podría frenarlo sería el IPCE, que no ha emitido ninguno.

Dos obras diferentes

A diferencia de las pinturas murales de la sala capitular, las pinturas profanas son planas y se pueden retirar sin tener que serrar, alterar su tamaño o modificar su composición. Llegaron de Sixena en el año 1960, con el aval de la Dirección General de Bellas Artes de la época, en pleno franquismo y no tienen nada que ver con las pinturas murales, que fueron arrancadas en una operación de salvamento y rescate de las pinturas dirigida por Josep Gudiol al inicio de la guerra de los Tres Años, conocida como la Guerra Civil en la historiografía española. Las pinturas profanas tienen un riesgo muy bajo de desperfectos en el traslado, pero, en cambio, las murales, corren un riesgo serio de destrozo.

En todo caso, desde el MNAC insisten en que el traslado que comienza este martes será una retirada que será “como un quirófano”, solo con los técnicos y al margen de la derivada política que se pueda presentar. Además, el proyecto técnico lo ha hecho el mismo MNAC porque presentaba suficientes garantías. Una característica que no tiene el caso de las pinturas murales, un traslado que, hasta ahora, ninguna empresa se ve con ánimo de realizar. “Si alguien desarrolla un proyecto técnico para retirar las pinturas de la sala capitular, cosa que no ha hecho nadie, igualmente no puede desarrollarse sin saber dónde se expondrían”, añadía Pepe Serra en declaraciones el pasado jueves desde el MNAC. En este sentido, recordó que todavía espera del monasterio que garanticen la exposición en las mismas condiciones del MNAC, donde «un millón de personas al año las visitaban».