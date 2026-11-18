Después de años y años de maledicencias de diferentes representantes institucionales y políticos de Aragón contra los catalanes y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), a raíz del caso Sixena, el ministro de Cultura en funciones y candidato de facto por Barcelona de Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha reaccionado. En una entrevista este martes en el programa Aquí Catalunya de la Cadena SER, el número dos de Ada Colau ha pedido al gobierno de Aragón “un poco de respeto por los técnicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña, porque ayer tuvimos a los responsables de Aragón paseándose por el museo con una cierta falta de respeto que creemos que no es tolerable”.

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Esta ha sido su reacción al inicio de la desinstalación de las pinturas profanas de Sixena que se llevó a cabo ayer. De hecho, ahora se ha comenzado el embalaje y preparación para el traslado para poder entregar las pinturas antes del 2 de diciembre. El inicio de la desinstalación contó con la presencia del director general de Cultura del gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. Fiel a su estilo provocador, entró en el MNAC y, en declaraciones a los medios de comunicación, calificó el traslado de las profanas como «un ensayo de los trabajos que llegarían después con las pinturas de la Sala Capitular que podrían acabar dañadas».

Una de las pinturas profanas de SIxena/Eli Don/ACN

Oposición al traslado

Urtasun ha resaltado que se opone al traslado de las pinturas de la Sala Capitular a Sixena. Sobre la posibilidad de que el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), que depende de su ministerio, emita un informe sobre los riesgos del traslado, Urtasun se ha defendido argumentando que el ministerio no puede elaborar un informe contrario a la operación porque el juzgado de Huesca que ejecuta la sentencia «nos considera parte, porque formamos parte del patronato del MNAC». «La jueza siempre ha negado la posibilidad de que nosotros hiciéramos un informe», se ha excusado. Una razón difícil de entender con el entendimiento de que como MNAC puede pedir este informe y aportarlo a la causa.