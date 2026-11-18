Després d’anys i panys de maledicències de diferents representants institucionals i polítics de l’Aragó contra els catalans i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), arran del cas Sixena, el ministre de Cultura en funcions i candidat de facto per Barcelona de Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha reaccionat. En una entrevista aquest dimarts al programa Aquí Catalunya de la Cadena SER, el número dos d’Ada Colau ha demanat al govern d’Aragó “una mica de respecte pels tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya, perquè ahir vam tenir els responsables d’Aragó passejant-se pel museu amb una certa falta de respecte que creiem que no és tolerable”.
Aquesta ha estat la seva reacció a l’inici de la desinstal·lació de les pintures profanes de Sixena que ahir es va dur a terme. De fet, ara s’ha començat l’embalatge i preparació pel trasllat per poder lliurar les pintures abans del 2 de desembre. L’inici de la desinstal·lació va comptar amb la presència del director general de Cultura del govern d’Aragó, Pedro Olloqui. Fidel al seu estil provocador va entrar al MNAC i, en declaracions als mitjans de comunicació, va qualificar el trasllat de les profanes com “un assaig dels treballs que arribessin després amb les pintures de la Sala Capitular que podrien acabar danyades”.
Oposició al trasllat
Urtasun ha ressaltat que s’oposa al trasllat de les pintures de la Sala Capitular a Sixena. Sobre la possibilitat que l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), que depèn del seu ministeri, emeti un informe sobre els riscos del trasllat, Urtasun s’ha defensat argumentant que el ministeri no pot elaborar un informe contrari a l’operació perquè el jutjat d’Osca que executa la sentència “ens considera part, perquè formem part del patronat del MNAC”. “La jutgessa sempre ha negat la possibilitat que nosaltres féssim un informe”, s’ha escudat. Una raó difícil d’entendre amb el benentès que com a MNAC pot demanar aquest informe i aportar-lo a la causa.