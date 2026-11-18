Continuen els treballs per al trasllat de part de les obres de Sixena exposades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) cap al monestir dels Monegres arran d’un llarg procés judicial. Si ahir va ser una jornada de desinstal·lació de les pintures profanes i prendre mides per preparar els embalatges, aquest dimecres les tasques han estat d’una altra manera. I més, després, del to i el caire que va mostrar el director general de Cultura de l’Aragó, Pedro Olloqui, que li ha costat fins i tot, una estirada d’orelles del ministre de Cultura en funcions, Ernest Urtasun.
Fonts del MNAC detallen que la segona jornada de treball ha finalitzat amb el programa previst en el projecte presentat i acceptat pel jutjat. Tot i que aquest dimecres era especialment sensible, perquè l’objectiu era documentar l’estat de conservació dels vuit panells, gràficament i textualment, de les pintures profanes.
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En concret, s’han realitzat fotografies d’altíssima resolució dels anversos i reversos dels plafons per donar fe del seu estat de conservació actual i de la manera que han estat exposades al MNAC des de l’any 1960. Les conservadores-restauradores del museu estan documentant l’estat de conservació de cadascun dels panells abans de l’embalatge, que també s’ha de fer a mida i amb unes garanties determinades per suportar el transport fins al monestir de Vilanova de Sixena.
“Aquesta documentació es realitza de forma consensuada amb els tècnics del govern d’Aragó”, ressalten oficialment des de la direcció del MNAC. Una manera de garantir que quan les obres arribin a Sixena, els tècnics aragonesos no surtin amb un ciri trencat i acusin el MNAC de possibles esquerdes o problemes de conservació. Un cop s’hagi inventariat totes les pintures, serà l’hora d’iniciar l’embalatge especial de les obres, que ahir ja va començar amb la presa de mides exactes per començar a fabricar les caixes de transport. El cronograma preveu que les pintures profanes arribin a Sixena el pròxim 2 de desembre.