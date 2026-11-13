La sentència del cas Sixena és política. Ho demostra l’ús que en fa el govern de l’Aragó, que no perd oportunitat d’embolicar la seva catalanofòbia amb la reivindicació de les pintures salvades, protegides i conservades pels catalans del monestir dels Monegres. Després que el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, expliqués aquest dijous que de la mateixa no hi havia problemes tècnics pel trasllat immediat de les pintures profanes, sí que en veu i molts en el cas dels murals de la sala capitular la resposta del govern aragonès no s’ha fet esperar.
Si bé la torna de l’Aragó no ha estat mancada el seu estil habitual, sí que hi ha hagut una diferència ostentosa. En concret que, en aquesta ocasió, la rèplica no provés del director general de Cultura de l’Aragó, Pedro Olloqui, a qui la delicadesa política no acompanya, sinó de la vicepresidenta del govern de l’Aragó i consellera de Presidència, Justícia, Cultura i Esports, Mar Vaquero, mà dreta del president Jorge Azcón, que fa un mes visitava Poblet, en homenatge a la Corona d’Aragó, acompanyat del rei espanyol, Felip de Borbó, així com els presidents de Catalunya, Salvador Illa, de les Illes i del País Valencià, Marga Prohens i Juanfran Pérez Llorca.
“El govern d’Aragó no permetrà el desafiament, la rebel·lia i la provocació permanent del Govern de Catalunya i del MNAC per impedir la tornada de les pintures a la sala capitular de Sixena”, ha exclamat la vicepresidenta aragonesa. Així ho ha dit en declaracions abans de participar en un conclave a Terol sobre Justicia i Empresa. Vaquero ha recordat que, al desembre, amb el retorn de les pintures profanes al monestir, Aragó “per fi complirà una reivindicació històrica, que té molt a veure amb la identitat, amb la història, però també amb la dignitat de tots els aragonesos”. Un trasllat que el MNAC mai ha posat en dubte.
“Declaracions impresentables”
La vicepresidenta aragonesa ha carregat amb força contra Serra perquè va afirmar que el MNAC no té prou solvència per garantir el trasllat dels murals ni tampoc sabien com l’Aragó volia reinstal·lar-les. “Són unes declaracions impresentables, una provocació permanent i un desafiament a l’estat de dret i al compliment de la llei”, ha advertit, per recordar que la sentència que determina la devolució dels béns va ser ratificada pel Tribunal Suprem i la viabilitat del trasllat de les obres “és cosa jutjada”. Una perversió de les paraules de Serra que mai s’ha negat al trasllat, però que dubta que es pugui dur a terme, com així ho avalen els informes tècnics, sense danyar profundament les pintures.
En referència, al retorn de les profanes, Vaquero ha assegurat que “passarà el mateix amb les pintures de la Sala Capitular”. “Sí o sí aquestes pintures que ara són a la sala 16 del MNAC tornaran al Monestir de Sixena” ha advertit per acusar el museu català de tenir unes pintures “d’una manera totalment artificiosa i fora de lloc”. Així mateix, “de l’estat d’aquestes pintures, que posen en dubte permanentment, hauran de ser responsables i donar-ne compte”. “No hi ha cap excusa ni cap dilació possible”, ha afegit. En aquesta línia, emmarca les declaracions de Serra en la postura que manté permanentment el Govern de Catalunya amb el compliment de la llei, amb l’estat de dret i amb una cosa tan important com és la dignitat de tots els aragonesos”. “Des del govern d’Aragó hem treballat, hem reivindicat permanentment la tornada d’aquestes pintures i no permetrem el desafiament, la rebel·lia i la provocació permanent del Govern de Catalunya i del MNAC per impedir la tornada de les pintures”, ha conclòs.