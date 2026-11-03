Seguint les instruccions de la jutgessa d’Osca que executa la sentència de les pintures de Sixena, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha començat la feina per assegurar les presses de l’Aragó. Després d’explicar amb un informe l’estat de l’estudi del trasllat i dels riscos que comporta, la institució ha traslladat avui al govern de l’Aragó una proposta de calendari i de pla de treball per al trasllat de les pintures profanes. Un pla que contempla l’inici dels treballs a partir del 17 de novembre.
El pla de treball arriba tot just després que l’executiu aragonès enviés una nova carta al director del MNAC, Pepe Serra, per reclamar que informi de la planificació dels treballs de lliurament de les pintures profanes del Monestir de Sixena, exhibides a la sala 17 del museu. Unes obres que a diferència que les pintures murals, el MNAC mai ha vist en risc el seu trasllat. Comptat i debatut, la primera setmana de desembre podrien ser a Sixena.
Resposta de director
L’Aragó havia anunciat a inicis d’octubre que el trasllat de les pintures profanes començarien el 19 d’octubre, per aleshores fonts del MNAC van dir que el calendari plantejat per l’Aragó era “provisional” i que partia d’un plantejament “desfasat”. Tot plegat pels terminis de la licitació pública del trasllat i les garanties de l’adjudicació a una empresa que assumís els riscos de la mudança. De fet, Serra ja va advertir que la decisió de començar el trasllat era decisió unilateral del MNAC i no pas del govern aragonès.
En tot cas, quan van rebre la missiva, el director va avisar que havien d’esperar el vistiplau de la Comissió de Patrimoni d’Osca a qui havien plantejat el calendari i el cronograma dels treballs. Un cop van rebre la resposta de la Comissió van reprogramar els treballs “necessaris” per a fer el trasllat. Segons el MNAC, el trasllat ja estava organitzat i a punt el passat juliol. Es va aturar a petició del govern d’Aragó per tenir l’aprovació de la Comissió d’Osca.