Siguiendo las instrucciones de la jueza de Huesca que ejecuta la sentencia de las pinturas de Sixena, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha comenzado el trabajo para asegurar las presiones de Aragón. Después de explicar con un informe el estado del estudio del traslado y los riesgos que conlleva, la institución ha trasladado hoy al gobierno de Aragón una propuesta de calendario y plan de trabajo para el traslado de las pinturas profanas. Un plan que contempla el inicio de los trabajos a partir del 17 de noviembre.

El plan de trabajo llega justo después de que el ejecutivo aragonés enviara una nueva carta al director del MNAC, Pepe Serra, para reclamar que informe de la planificación de los trabajos de entrega de las pinturas profanas del Monasterio de Sixena, exhibidas en la sala 17 del museo. Unas obras que a diferencia de las pinturas murales, el MNAC nunca ha visto en riesgo su traslado. En definitiva, la primera semana de diciembre podrían estar en Sixena.

Una imagen del MNAC, esta semana/Quico Sallés

Respuesta del director

Aragón había anunciado a inicios de octubre que el traslado de las pinturas profanas comenzaría el 19 de octubre, pero entonces fuentes del MNAC dijeron que el calendario planteado por Aragón era “provisional” y que partía de un planteamiento “desfasado”. Todo ello por los plazos de la licitación pública del traslado y las garantías de la adjudicación a una empresa que asumiera los riesgos de la mudanza. De hecho, Serra ya advirtió que la decisión de comenzar el traslado era decisión unilateral del MNAC y no del gobierno aragonés.

En todo caso, cuando recibieron la misiva, el director avisó que debían esperar el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de Huesca a quien habían planteado el calendario y el cronograma de los trabajos. Una vez recibieron la respuesta de la Comisión reprogramaron los trabajos “necesarios” para hacer el traslado. Según el MNAC, el traslado ya estaba organizado y listo el pasado julio. Se detuvo a petición del gobierno de Aragón para tener la aprobación de la Comisión de Huesca.