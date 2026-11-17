Joan Amades recogió un refrán que dice «los martes no tomes barco, no tomes estado ni des consejo». Pero la cultura de la política y la justicia no hace caso de la cultura popular. Así lo apunta, la decisión obligada del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de iniciar este martes el desmantelamiento de las pinturas profanas del monasterio de Sixena. Un trabajo que ejecuta una empresa de Coslada, (Madrid), SIT Proyectos, Diseño y Conservación, siguiendo los criterios de solvencia técnica del proyecto elaborado por el mismo museo. De hecho, las pinturas profanas son aquellas con las cuales, desde el minuto cero, el MNAC no ha puesto ningún tipo de problema para su traslado, porque no hay un riesgo evidente de destrucción o deterioro, a diferencia de las de temática religiosa.

La empresa ha ido por trabajo. Al fin y al cabo, según fuentes del Museo, la estructura horizontal de las obras, así como su disposición, facilitan muchísimo las tareas de desinstalación. Así, este mediodía los técnicos han completado la desinstalación y bajada de los ocho paneles que integran el conjunto. Ahora las obras permanecerán en una sala especialmente acondicionada para llevar a cabo los trabajos necesarios previos a su traslado. Se ha comenzado a pesar y medir cada uno de los paneles. A partir de estas medidas y datos, se adoptarán las decisiones técnicas precisas para fabricar las cajas a medida. Esta tarde, los técnicos continuarán preparando el traslado.

Una de las pinturas profanas de SIxena, la Dama y el León, que hoy se ha desinstalado para enviar al monasterio, con el recordatorio del MNAC de que esperan que Aragón las trate igual de bien/MNAC

Una clara indirecta a Aragón

Por su parte, el MNAC aprovecha para recordar que las pinturas profanas fueron arrancadas en el año 1960, bajo la tutela de la Dirección General de Bellas Artes y trasladadas al Museo. Desde 1995, se exponen en la sala 17 de la colección de Arte Medieval del Museo. Los ocho paneles están instalados sobre soportes diseñados específicamente para este conjunto, que «han garantizado la correcta exhibición y conservación durante las últimas décadas».

«El Museo no se ha limitado a conservar estas pinturas: ha garantizado la accesibilidad universal, de manera que han podido ser visitadas por millones de personas, y ha promovido e impulsado activamente el estudio y la difusión a escala internacional, favoreciendo la participación de especialistas procedentes del ámbito académico de todo el mundo y facilitando su presencia en importantes foros de debate y conocimiento», remarca la institución, una referencia velada a lo que esperan que haga Aragón con las pinturas que hasta ahora deleitaban a más de un millón de visitantes que pasan por el MNAC cada año.