Continúan los trabajos para el traslado de parte de las obras de Sixena expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) hacia el monasterio de los Monegros a raíz de un largo proceso judicial. Si ayer fue una jornada de desinstalación de las pinturas profanas y tomar medidas para preparar los embalajes, este miércoles las tareas han sido de otra manera. Y más, después, del tono y el carácter que mostró el director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, que le ha costado incluso, una reprimenda del ministro de Cultura en funciones, Ernest Urtasun.

Fuentes del MNAC detallan que la segunda jornada de trabajo ha finalizado con el programa previsto en el proyecto presentado y aceptado por el juzgado. Aunque este miércoles era especialmente sensible, porque el objetivo era documentar el estado de conservación de los ocho paneles, gráficamente y textualmente, de las pinturas profanas.

El director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui,/Gobierno de Aragón/EP

Curarse en salud

En concreto, se han realizado fotografías de altísima resolución de los anversos y reversos de los paneles para dar fe de su estado de conservación actual y de la manera en que han estado expuestas en el MNAC desde el año 1960. Las conservadoras-restauradoras del museo están documentando el estado de conservación de cada uno de los paneles antes del embalaje, que también se debe hacer a medida y con unas garantías determinadas para soportar el transporte hasta el monasterio de Vilanova de Sixena.

«Esta documentación se realiza de forma consensuada con los técnicos del gobierno de Aragón», destacan oficialmente desde la dirección del MNAC. Una manera de garantizar que cuando las obras lleguen a Sixena, los técnicos aragoneses no salgan con un cirio roto y acusen al MNAC de posibles grietas o problemas de conservación. Una vez se haya inventariado todas las pinturas, será el momento de iniciar el embalaje especial de las obras, que ayer ya comenzó con la toma de medidas exactas para empezar a fabricar las cajas de transporte. El cronograma prevé que las pinturas profanas lleguen a Sixena el próximo 2 de diciembre.