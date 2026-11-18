Una treintena de personalidades independientes, entre las que se encuentran figuras destacadas de la cultura, el activismo independentista y el mundo académico, ha hecho público este martes un manifiesto titulado Votaremos Alhora. El texto reclama que la independencia vuelva «al centro de la política catalana» y pide el voto para la candidatura de Fora Espanya-Alhora en las elecciones españolas del próximo 29 de noviembre.

El manifiesto cuenta con la firma de conocidos activistas independentistas como Liz Castro, Roger Español y Elisenda Paluzie. Asimismo, se suman representantes del mundo cultural y universitario como los escritores Carlota Gurt, Màrius Serra, Miquel de Palol y Raül Garrigasait, los filólogos Pau Vidal y Jordi Badia, los actores Anna Sahun y Joel Joan, y los músicos Carles Sanjosé y Joan Magrané, entre otros.

Crítica a la política de pactos y al expolio

Los adheridos al manifiesto denuncian que la política de pactos «bajo chantaje» mantenida por los partidos catalanes durante los últimos años ha dejado al país «sumiso al expolio y desmoralizado». Según el texto, esta situación ha provocado que condiciones básicas como la lengua, la escuela, la vivienda y el transporte se deterioren día a día, dejando a los ciudadanos catalanes «huérfanos de representación». «La lucha por la independencia debe volver al centro de nuestra política», subrayan.

Punto de recogida de avales de Alhora / Alhora

Ante este escenario, los adheridos remarcan la necesidad imperiosa de «nuevas voces y nuevas organizaciones» capaces de recuperar el orgullo para plantar cara «a la ocupación española con determinación y valentía». Los impulsores defienden que será necesario «articular diversas voces, espacios políticos de base e incluso partidos de reciente formación para hacer posible este nuevo independentismo unilateral».

Un paso adelante hacia un nuevo independentismo unilateral

Finalmente, defienden que el embate por la independencia de Cataluña debe recuperar la centralidad en la vida política catalana mediante la presencia en las instituciones. En este sentido, el texto concluye con un apoyo explícito a la candidatura: «Que Fora Espanya-Alhora logre representación en el Congreso será un paso adelante en esta dirección». Por todo ello, las personalidades firmantes hacen un llamado claro a movilizarse y dar apoyo electoral a la formación el próximo 29 de noviembre.

Listado de todos los firmantes del manifiesto para votar Alhora