El exsenador por Girona entre 2004 y 2011 elegido por Esquerra Republicana –dentro de l’Entesa Catalana de Progrés–, Miquel Bofill i Abelló (Santiago de Chile, 1950), ha pedido el voto para Alhora de cara a las elecciones españolas del próximo 29 de noviembre. Lo ha expresado en una conversación con la cabeza de lista de Alhora por Girona, Júlia Ojeda, grabada en su casa, en el Baix Empordà. Ojeda, por su parte, le ha agradecido su apoyo. «Te estamos especialmente agradecidos, porque lo que necesitamos sobre todo es tener presente la memoria viva del país y el trabajo realizado, precisamente para no tener que empezar de nuevo en cada generación”, ha expuesto.

Bofill, que militó en ERC hasta 2015 y ha dedicado su trayectoria a la lengua y la cultura catalanas, justifica su giro electoral por la voluntad de romper con la dinámica actual y hacer sentir una voz propia. “Me ilusiona que, en lugar de abstenerme, pueda votar”, afirma el exparlamentario. Preguntado por el interés hacia la propuesta Fora Espanya, el exsenador es contundente en su diagnóstico. “Catalunya parece que no levantará cabeza mientras esté ligada a España”, señala Bofill, que vincula esta situación al déficit fiscal y a una “relación colonial” con el Estado. “Y esto se tiene que acabar”, sentencia.

En su análisis del ciclo político, el hijo de la poeta Montserrat Abelló sostiene que “las relaciones con España están rotas”, especialmente a partir del Primero de Octubre, y alerta de que el país continúa “igual, repitiendo las mismas historias”. También recuerda que votó no al Estatut e hizo campaña en contra en 2006 bajo la premisa de que, para el independentismo, “un estatuto siempre será demasiado poco” y representa “una vía muerta”.

Crítica a la estrategia de ERC y Junts en Madrid

El exsenador advierte sobre las promesas de Esquerra y Junts, asegurando que “en parte nunca se las habían creído”. En cuanto a un diputado independentista que se presente en Madrid con un programa de boicot, el consejo del exsenador republicano es claro: «Que sea muy firme y que no se deje engañar por posibles negociaciones que no llevan a ninguna parte”. En clave parlamentaria, recuerda que en el Senado intervino en catalán en todas sus participaciones, aunque “en general, me cortaban la palabra”. En este sentido, explica que invirtió un año en reformar el reglamento para permitir su uso en la cámara –sin incluir el control al gobierno– y critica que posteriormente muchos senadores de ERC y Convergència de la época no aprovecharan esta vía: “Si queremos que nos acepten como un país normal, debemos comportarnos como somos”.