La carrera por el Senado del 29-N llega marcada por una circunstancia particular en Cataluña: mientras los principales bloques políticos del Estado han optado por coordinar candidaturas para concentrar el voto y ganar representación, las dos principales fuerzas independentistas, ERC y Junts, vuelven a presentarse por separado. La diferencia de estrategia puede tener consecuencias en una cámara donde el sistema electoral favorece las candidaturas capaces de agrupar apoyos y donde unos pocos miles de votos pueden inclinar el último escaño de una demarcación.

Los movimientos de los últimos días han dibujado un mapa de pactos en todo el Estado que también tiene una traducción directa en Cataluña. El PSC y los Comuns han acordado que Frente Amplio retire sus candidaturas al Senado en Girona, Lleida y Tarragona para que los votos del espacio progresista se concentren en los candidatos socialistas. A cambio, el PSC se compromete a facilitar que los Comuns tengan un senador por designación del Parlamento. El acuerdo permite evitar la competencia entre dos candidaturas que comparten una parte del electorado y reforzar las opciones del bloque llamado progresista en estas tres circunscripciones.

En el otro extremo, el PP y Vox también han cerrado un acuerdo de coordinación en 23 provincias españolas. En Cataluña, el pacto se concreta en la retirada de los candidatos populares en Girona y Tarragona, donde la formación de extrema derecha queda como referencia electoral de la derecha españolista. En Barcelona y Lleida, en cambio, PP y Vox mantienen candidaturas diferenciadas y se disputarán los votos de este espacio político.

Miriam Nogueras durante el acto de inicio de campaña electoral de Junts / Europa Press

La clave: cuál de los dos bloques dominará el Senado

La lógica de los acuerdos es esencialmente electoral. A diferencia del Congreso, donde los ciudadanos votan una lista cerrada de partido, en el Senado el voto es de carácter personal: cada elector puede marcar hasta tres candidatos en una papeleta abierta. En Cataluña se eligen cuatro senadores por demarcación, de modo que los partidos no compiten solo por obtener el primer lugar, sino por situar el máximo número de candidatos entre los cuatro más votados. Cuando dos formaciones de un mismo espacio político se presentan por separado, pueden repartirse los apoyos y facilitar que una candidatura rival consiga más escaños.

Es este mecanismo el que explica los acuerdos entre socialistas y Comuns, y entre PP y Vox. La retirada de una candidatura no implica necesariamente que todos sus votantes trasladen el apoyo a la otra formación, pero sí que elimina la competencia directa entre partidos que comparten una parte del electorado y permite concentrar la oferta electoral. En una elección con cuatro escaños por circunscripción, esta concentración puede ser decisiva.

ERC y Junts, rivales en el Senado

En el bloque independentista, en cambio, no ha habido ningún acuerdo entre ERC y Junts para coordinar las candidaturas. Los republicanos concurren de nuevo en coalición con EH Bildu, una alianza que da continuidad a su colaboración con las fuerzas soberanistas vascas, mientras que Junts mantiene una candidatura propia. La decisión deja sin explorar una posible concentración del voto independentista en las cuatro demarcaciones catalanas.

Acto electoral de ERC con el cabeza de lista en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián. Autor: Maria Asmarat / ACN

La distancia entre las dos formaciones no es únicamente una cuestión de estrategia electoral. Responde también a una divergencia política cada vez más explícita sobre las alianzas que debe construir el independentismo y sobre la relación con las fuerzas de ámbito estatal. En este sentido, las declaraciones de Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC por Barcelona, han hecho aún más visible la fractura. El dirigente republicano ha defendido que el futuro de las alianzas de ERC debería pasar por los Comuns, la CUP y el PSC, y no por Junts. Incluso ha planteado la posibilidad de un gobierno de concentración de las izquierdas, con ERC al frente y el apoyo de los socialistas, y ha reclamado que Junts quede en una situación «de ostracismo político» durante un tiempo. A escala española, Rufián también defiende un acuerdo amplio de las fuerzas progresistas para evitar que la fragmentación de la izquierda facilite una mayoría de la derecha. Una iniciativa personal, eso sí, del propio Rufián que ha generado discrepancias dentro de ERC. La dirección del partido no la ha asumido como estrategia oficial y ha marcado distancias con la idea de un frente amplio de las izquierdas.

Unos escaños que se decidieron por pocos votos

Los resultados del 2023 permiten medir qué está en juego. En aquellas elecciones, el PSC logró 12 de los 16 senadores elegidos directamente en Cataluña, mientras que ERC obtuvo 3 y Junts, 1. La representación independentista quedó reducida a cuatro escaños, frente a la hegemonía socialista. Además, la suma de candidaturas separadas no impidió que algunos candidatos republicanos y de Junts quedaran cerca de sus rivales. En Lleida, por ejemplo, la republicana Sara Bailac obtuvo el escaño con 43.919 votos, solo 434 menos que el tercer candidato socialista, Jan Pomés, que fue elegido con 44.353. En Girona, el candidato de Junts Joan Bagué consiguió el último escaño con 73.006 votos, 6.004 más que el republicano Jordi Martí, que obtuvo 67.002. En Tarragona, el republicano Jordi Gaseni fue elegido con 71.440 votos, mientras que su compañera de candidatura Laura Castel se quedó fuera con 66.424.

Salvador Illa, en Girona, sábado 24 de noviembre durante la presentación de los candidatos del PSC el 29-N / ACN-Berta Antiga Fontàs

Estas cifras ilustran la importancia de cada candidatura y de cada voto, pero no permiten calcular de manera automática cuántos senadores habrían conseguido ERC y Junts si se hubieran presentado juntos. El sistema de voto abierto permite que cada elector marque hasta tres nombres y, por tanto, no se puede dar por hecho que todos los votantes de una formación habrían trasladado el apoyo a los candidatos de la otra. Por tanto, una simulación basada en la simple suma de los resultados de los dos partidos no reflejaría necesariamente el comportamiento real del electorado.

Lo que sí evidencia el mapa de pactos de este 29-N es que los otros bloques han priorizado la coordinación para maximizar sus opciones de obtener escaños. El PSC y los Comuns han pactado retirar candidaturas en tres demarcaciones, y el PP y Vox han hecho lo mismo en parte del territorio. ERC y Junts, en cambio, mantienen una competición separada que responde a una distancia política más profunda. A la vez, por su parte, se presenta en el Congreso de los Diputados, pero no ha registrado candidaturas propias en el Senado el 29-N. En una elección en la que la concentración del voto puede ser determinante, esta falta de acuerdo puede acabar condicionando la representación independentista en el Senado.