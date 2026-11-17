ERC y Junts han convertido su actividad política en Madrid en una pugna interna del independentismo. Las dos formaciones han competido para capitalizar la influencia del independentismo en el Congreso, pero también han defendido maneras diferentes de ejercerla. Los republicanos han apostado por la negociación y el acuerdo con el gobierno español como vía para obtener concesiones y avances políticos, mientras que Junts ha reivindicado una estrategia de presión, basada en la fuerza de sus votos y en la capacidad de condicionar la estabilidad del ejecutivo. Tras años de reproches cruzados y de disputas por la autoría de los resultados obtenidos, las elecciones españolas del 29-N se presentan como una prueba de fuego para medir cuál de las dos estrategias recibe más confianza de los electores.

Si nos fijamos en los sondeos, el promedio de las últimas ocho encuestas que incluyen proyección territorial sitúa a ERC como primera fuerza independentista, con 11 diputados, mientras que Junts obtendría 5. Si se confirmara esta fotografía, los republicanos recuperarían claramente el terreno perdido en 2023 y duplicarían la representación de Junts. El PSC, sin embargo, continuaría siendo de forma indiscutible la primera sigla en Cataluña con 18 de los 48 diputados que se eligen en el país, prácticamente el mismo resultado que en 2023, cuando consiguió 19.

Las encuestas apuntan que la recuperación republicana sería uno de los principales cambios respecto a los últimos comicios. ERC pasaría de los siete diputados de 2023 a 11, mientras que Junts bajaría de 7 a 5. Ahora bien, en conjunto, el independentismo ganaría fuerza en Madrid: las dos formaciones independentistas suman 16 escaños, dos más que los 14 que obtuvieron hace tres años. Para ERC, un resultado de estas características reforzaría su apuesta por la negociación política y le permitiría reivindicar que el electorado avala su manera de entender la influencia parlamentaria. Para Junts, en cambio, una pérdida de representación dificultaría la defensa de la estrategia de presión sobre el gobierno español y de su exigencia de resultados tangibles a cambio del apoyo parlamentario.

Promedio de las últimas ocho encuestas territorializadas del 29-N EL MÓN

Vox se dispara, caída del Frente Amplio

La otra tendencia destacada de las proyecciones catalanas es el avance de la derecha españolista. El PP obtendría 6 diputados, los mismos que en 2023, pero la ultraderecha de Vox pasaría de 2 a 6 representantes. Las dos formaciones sumarían 12 escaños, cuatro más que en las últimas elecciones españolas.

Por su parte, el Frente Amplio que lidera Ada Colau quedaría con 2 diputados, una caída en picado respecto de los 7 que obtuvo Sumar en 2023 en el país. Si bien este 29-N las candidaturas y las marcas no son exactamente las mismas, la proyección apunta a una pérdida global de representación de este espacio político.

Más allá de la victoria del PSC o del avance de PP y Vox, el resultado catalán tendrá una lectura política especialmente relevante para el independentismo. ERC y Junts no solo compiten por obtener más diputados: se juegan la legitimidad para reivindicar qué modelo de negociación con el Estado es más eficaz y cuál debe marcar el futuro del independentismo en el Congreso.

La candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras, en un acto de campaña en Arenys de Mar. Autor: Enric Sitjà Rusiñol / ACN

PP y Vox, a las puertas de la mayoría absoluta

En cualquier caso, la disputa catalana se desarrolla en un contexto estatal marcado por la posibilidad de un cambio de mayoría en el Congreso. Buena parte de los sondeos publicados durante las últimas semanas sitúan al PP como primera fuerza y proyectan que, con Vox, superaría con creces los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta. A modo de ejemplo, la simulación de RTVE, elaborada a partir de 34 encuestas de 16 empresas demoscópicas y actualizada el 16 de noviembre, atribuye 129 escaños al PP y 64 a Vox. En conjunto, 193 diputados, diecisiete más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Otros sondeos también sitúan la suma de las dos formaciones claramente por encima del umbral. Las proyecciones de las encuestas de IMOP y NC Report publicadas el 16 de noviembre se acercan a los 200 diputados. El tracking de 40dB para El País y la Cadena SER, publicado este martes, 17 de noviembre, rebaja ligeramente esta suma hasta los 191 escaños, pero también mantiene a PP y Vox por encima de la mayoría absoluta.

Este escenario es mayoritario en las encuestas, pero no unánime. El CIS se ha desmarcado de la tendencia mayoritaria y otorga la victoria al PSOE, con un rango de entre 134 y 143 diputados, frente a los 98-106 del PP. Según el macrosondeo, Vox obtendría entre 57 y 65 escaños, de modo que la suma de la derecha quedaría entre 155 y 171 diputados, por debajo de la mayoría absoluta incluso en el mejor de los escenarios previstos para las dos formaciones. El contraste entre el CIS y el resto de encuestas es una de las grandes incógnitas de la campaña y evidencia la distancia entre los modelos demoscópicos sobre el comportamiento electoral a escala estatal.

Acto electoral de ERC con el cabeza de lista en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián; y el presidente del partido, Oriol Junqueras. Autor: Maria Asmarat / ACN

La posibilidad de que PP y Vox sumen mayoría absoluta también condiciona la lectura política de los 48 diputados catalanes. Si se confirma el escenario que dibuja la mayoría de sondeos, la capacidad de los partidos catalanes para influir en la investidura y en la agenda legislativa del Congreso podría desaparecer completamente. En cambio, si el bloque de la derecha no llega a los 176 escaños, los partidos que queden en disposición de facilitar una mayoría alternativa podrían volver a tener un papel determinante.

Es en este contexto que la pugna entre ERC y Junts adquiere una dimensión que va más allá de la competición electoral catalana. Las dos formaciones no solo se disputan el liderazgo del independentismo en Madrid, sino también la capacidad de intervenir en una legislatura que podría tener una aritmética parlamentaria muy diferente de la actual.