285 votos. Esa fue la distancia que separó al PP de obtener un diputado en el Congreso por Girona en las elecciones españolas de 2023. Los populares consiguieron 31.341 votos, pero se quedaron sin representación porque Junts obtuvo el segundo escaño con un cociente de 31.625,5 según la fórmula de D’Hondt y 62.809 votos totales. Con 285 papeletas más, el PP habría podido arrebatarles a los de Junts ese último diputado. Una diferencia mínima que ilustra hasta qué punto unos pocos cientos de votos pueden alterar la distribución de la representación de los partidos en unas elecciones.

Como ha sucedido en varias ocasiones, los últimos diputados que se reparten en cada circunscripción pueden acabar en manos de una candidatura u otra por diferencias muy pequeñas. Y todo apunta a que volverá a pasar el 29-N. La proyección del promedio de 35 encuestas elaborada por Capitol, una publicación digital de análisis político y electoral que elabora proyecciones y estudios demoscópicos, señala cuatro escaños especialmente disputados en Cataluña. En Lleida y Tarragona, la distancia entre las candidaturas que se juegan el último representante es inferior a una décima de punto.

El sistema electoral español ayuda a entender la trascendencia de estas disputas. Los 48 diputados que corresponden a Cataluña se adjudican separadamente en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, y en cada demarcación, se aplica la fórmula D’Hondt, que distribuye los escaños entre las candidaturas a partir de los cocientes resultantes de dividir sus votos entre uno, dos, tres y así sucesivamente hasta repartir todos los escaños. Esto hace que el resultado no dependa solo de cuántos votos consigue cada partido, sino también de cómo se distribuyen territorialmente y de la distancia entre los cocientes que compiten por el último diputado. Además, las candidaturas deben superar la barrera electoral del 3% de los votos válidos en cada circunscripción para poder entrar en el reparto. En 2023, la CUP se quedó a las puertas en tres demarcaciones electorales: obtuvo un 2,52% en Barcelona, un 2,95% en Lleida y un 2,36% en Tarragona. Y en Girona, con un 5,64%, se quedó sin escaño justamente por la fórmula de D’Hondt.

Vista general de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / Europa Press

Lleida: el PP se juega el escaño con ERC

La circunscripción de Lleida, que reparte cuatro diputados, presenta la disputa más ajustada de la proyección. El reparto estimado otorga un representante a ERC, uno al PSC, uno a Junts y uno al PP. Pero el escaño popular está amenazado por la posibilidad de que ERC consiga un segundo diputado si acaba siendo la primera fuerza. La diferencia entre las dos candidaturas es de solo 0,03 puntos, el margen más estrecho de las cuatro circunscripciones catalanas. El precedente de las elecciones de 2023 también muestra la dificultad de obtener representación en esta circunscripción. Entonces, el PSC consiguió dos de los cuatro representantes, mientras que Junts y ERC obtuvieron uno cada uno. El PP se quedó sin diputado.

Tarragona: Junts y ERC se disputan el último diputado

En Tarragona, donde se reparten seis escaños, la pugna se sitúa entre Junts y ERC. La proyección de Capitol atribuye dos diputados al PSC y uno a cada uno de los otros cuatro partidos: ERC, PP, Junts y Vox. El sexto representante sería para Junts, pero ERC tiene al alcance el segundo diputado, con una diferencia de solo 0,06 puntos, de modo que el partido de Carles Puigdemont podría perderlo si hay una mínima desviación de la proyección. El resultado de 2023 ya demostró hasta qué punto esta circunscripción puede ser ajustada. Junts consiguió su único escaño con 40.791 votos, mientras que el PSC obtuvo dos representantes. ERC, PP y Sumar también consiguieron un diputado cada uno. La proyección actual dibuja un cambio en el reparto: Vox entraría con un escaño y Sumar perdería el que había conseguido en 2023, además de hacer pender de un hilo el diputado de Junts.

La disputa entre ERC y Junts tiene también una lectura política en clave interna del eje independentista: los republicanos aspiran a ampliar su representación en una demarcación donde el partido obtuvo un diputado en 2023, mientras que los de Junts necesitan defender el único escaño que consiguieron entonces.

Jordi Hereu, Jaume Collboni, Salvador Illa y Raquel Sánchez, en el acto de inicio de campaña del 29-N del PSC, en Barcelona / ACN

Barcelona: el PP amenaza el último escaño socialista

La circunscripción de Barcelona concentra 32 de los 48 diputados catalanes y, por tanto, cualquier variación tiene un impacto muy superior en el conjunto de la representación. La proyección, elaborada el 15 de noviembre, sitúa al PSC como primera fuerza indiscutible, con once diputados, seguido de ERC, con seis, y del PP, con cinco. Vox obtendría cuatro, mientras que Junts y Frente Amplio sumarían tres cada uno.

El escaño frontera barcelonés se sitúa entre el quinto diputado del PP y el duodécimo del PSOE, con una distancia de 0,52 puntos. Los populares podrían consolidar un representante más respecto de 2023, mientras que los socialistas perderían dos en esta circunscripción. Barcelona es, por dimensión demográfica y número de representantes, la demarcación donde una variación de votos puede tener más repercusión en el reparto global de los diputados catalanes.

Girona: ERC defiende el segundo escaño ante Junts

En Girona, la proyección reparte los seis diputados entre el PSC, con dos; ERC, con dos; Junts, con uno, y Vox, con uno. Pero la distancia de ventaja que tiene en las encuestas el partido de Junqueras para sumar el segundo escaño y arrebatarlo al de Carles Puigdemont es de solo 0,86 puntos. Si las encuestas aciertan, el reparto supondría un cambio respecto de 2023, cuando el PSC y Junts obtuvieron dos diputados cada uno, mientras que ERC y Sumar -ahora Frente Amplio- consiguieron uno, que ahora pasaría a manos de la extrema derecha. El recuerdo de los 285 votos que separaron al PP del escaño de Junts en 2023 vuelve a poner de manifiesto la importancia de esta circunscripción. Aquella vez, los populares se quedaron a las puertas de conseguir representación. Ahora, la disputa principal se traslada al espacio independentista, con ERC y Junts compitiendo por un diputado que puede modificar el peso de ambas formaciones en el Congreso.

Los seis candidatos del PP en Girona el 29-N, con Diana Moya al frente

En las elecciones al Parlamento de Cataluña del 12 de mayo de 2024, la ley de Hondt también dejó algunos escaños a punto de cambiar de manos. Uno de los casos más ajustados se produjo en Tarragona, donde la CUP habría necesitado solo 571 votos más para arrebatar un diputado al PSC. En Lleida, Junts habría podido tomar un escaño a los socialistas con 761 votos adicionales, mientras que en Girona Aliança Catalana se habría quedado a 2.161 votos de conseguir un tercer diputado.

Más escaños catalanes, pero menos influencia en Madrid

El posible baile de escaños en las cuatro circunscripciones catalanas se enmarca en un escenario estatal que limita la trascendencia de estos movimientos en términos de gobernabilidad. Buena parte de los sondeos publicados durante las últimas semanas apuntan a una victoria del bloque formado por el PP y Vox, que superaría con creces la mayoría absoluta de 176 diputados. La última simulación de RTVE, actualizada a partir de 34 encuestas de 16 empresas demoscópicas, atribuye 129 escaños a los populares y 64 a Vox, una suma de 193 diputados. El tracking de 40dB para El País y la Cadena SER también sitúa a las dos formaciones por encima de la mayoría absoluta, con 191 representantes. Las proyecciones de IMOP y NC Report se acercan a los 200 escaños. El CIS, en cambio, rompe esta tendencia y sitúa al PSOE como ganador, con una suma de PP y Vox por debajo de los 176 diputados.

En Cataluña, las encuestas territorializadas apuntan que el PSC volvería a ganar las elecciones en el país con 18 escaños, mientras que el bloque de la derecha españolista solo sumaría 12 escaños. El promedio de las últimas ocho encuestas con proyección territorial también dan a ERC 11 diputados y 5 a Junts, mientras que Frente Amplio quedaría con solo dos representantes.

Ahora bien, el crecimiento del independentismo en número de diputados no se traduciría en más poder político en Madrid. Si se confirma la mayoría absoluta de PP y Vox, ERC y Junts perderían la capacidad de condicionar la investidura y la estabilidad del gobierno español que han ejercido durante los últimos años.

Alejandro Fernández, Alberto Núñez Feijóo y Xavier García Albiol, en el mitin de inicio de campaña del PP para el 29-N, en Badalona / ACN

En este contexto, los escaños frontera pueden tener una importancia notable para determinar el peso de cada partido catalán, aunque no sean suficientes para cambiar las mayorías que dibujan los sondeos. Las diferencias entre candidaturas pueden decidir quién gana un diputado más o quién pierde uno, modificar la correlación de fuerzas entre las formaciones catalanas y condicionar su capacidad de interlocución. Todo ello, a menos de seis meses de las elecciones municipales.