El PSOE sería la fuerza más votada en las elecciones españolas del próximo 29 de noviembre y obtendría entre 134 y 143 escaños, según la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves. El estudio, publicado a las puertas del inicio de la campaña electoral, sitúa al PP en segunda posición, con entre 98 y 106 diputados, y Vox tercero, con un rango de 57 a 65 escaños. La suma de las dos formaciones de la derecha no alcanzaría, por tanto, la mayoría absoluta. En el mejor de los casos se quedaría en 171 diputados, cinco por debajo de los 176 necesarios, según las predicciones del barómetro.

La encuesta de la entidad presidida por José Félix Tezanos —antiguo miembro de la ejecutiva federal del PSOE—, estima un apoyo del 33,3% para los socialistas, frente al 25,5% del PP y el 18,4% de Vox. La distancia entre los dos primeros partidos sería, por tanto, de 7,8 puntos porcentuales. En comparación con las elecciones de 2023, el PSOE daría un salto respecto a los 121 escaños actuales, mientras que el tropiezo del PP podría hacer perder al partido hasta 38 escaños. Vox, por su parte, casi duplicaría sus 33 diputados actuales.

Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en actos de precampaña / EP

ERC crece, Junts retrocede

A la izquierda del PSOE, el Frente Amplio obtendría entre 7 y 11 escaños, muy por debajo de los 31 que consiguió Sumar en 2023. Podemos, directamente, podría o bien no obtener ningún diputado, o conseguir uno como máximo. En cuanto a los partidos catalanes, ERC subiría de los siete escaños actuales hasta un rango de 10 a 14, mientras que Junts cae de los siete actuales a entre dos y cuatro diputados.

El resto de formaciones con representación en el Congreso serían EH Bildu (entre 7 y 10 escaños), el PNB (entre 2 y 4), el BNG (entre 2 y 3) Compromís (entre 4 y 6), Adelante Andalucía (entre 3 y 4) y Se Acabó la Fiesta, entre cero y uno. La encuesta dibuja, por tanto, un escenario en el que el PSOE necesitaría el apoyo de las formaciones de la izquierda y de los partidos territoriales para articular una mayoría parlamentaria.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados / Eduardo Parra / Europa Press

Una muestra de más de 45.000 entrevistas

El macrosondeo se ha elaborado a partir de 45.074 entrevistas telefónicas realizadas en 4.190 municipios de todo el Estado. Se trata de una muestra muy superior a la habitual en los barómetros del CIS, que incluye también una estimación de voto y una proyección del reparto de escaños. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 7 y el 30 de octubre, por tanto, durante los últimos dos días ya se había producido el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Según el CIS, el estudio recoge las primeras reacciones y percepciones sobre la tragedia. En cambio, la recolección de datos terminó antes de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.