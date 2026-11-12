El PSOE seria la força més votada a les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre i obtindria entre 134 i 143 escons, segons el macrosondeig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) publicat aquest dijous. L’estudi, publicat a les portes de l’inici de la campanya electoral, situa el PP en segona posició, amb entre 98 i 106 diputats, i Vox tercer, amb una forquilla de 57 a 65 escons. La suma de les dues formacions de la dreta no arribaria, per tant, a la majoria absoluta. En el millor dels casos es quedaria en 171 diputats, cinc per sota dels 176 necessaris, segons les prediccions del baròmetre.
L’enquesta de l’entitat presidida per José Félix Tezanos —antic membre de l’executiva federal del PSOE—, estima un suport del 33,3% per als socialistes, davant del 25,5% del PP i el 18,4% de Vox. La distància entre els dos primers partits seria, per tant, de 7,8 punts percentuals. En comparació amb les eleccions del 2023, el PSOE faria un salt respecte als 121 escons actuals, mentre que la patacada del PP podria fer perdre al partit fins a 38 escons. Vox, per la seva part, gairebé doblaria els seus 33 diputats actuals.
ERC creix, Junts retrocedeix
A l’esquerra del PSOE, el Frente Amplio obtindria entre 7 i 11 escons, molt per sota dels 31 que va aconseguir Sumar el 2023. Podem, directament, podria o bé no obtenir cap diputat, o aconseguir-ne un com a màxim. Pel que fa als partits catalans, ERC pujaria dels set escons actuals fins a una forquilla de 10 a 14, mentre que Junts cau dels set actuals a entre dos i quatre diputats.
La resta de formacions amb representació al Congrés serien EH Bildu (entre 7 i 10 escons), el PNB (entre 2 i 4), el BNG (entre 2 i 3) Compromís (entre 4 i 6), Adelante Andalucía (entre 3 i 4) i Se Acabó la Fiesta, entre zero i un. El sondeig dibuixa, per tant, un escenari en què el PSOE necessitaria el suport de les formacions de l’esquerra i dels partits territorials per articular una majoria parlamentària.
Una mostra de més de 45.000 entrevistes
El macrosondeig s’ha elaborat a partir de 45.074 entrevistes telefòniques fetes en 4.190 municipis de tot l’Estat. Es tracta d’una mostra molt superior a l’habitual en els baròmetres del CIS, que inclou també una estimació de vot i una projecció del repartiment d’escons. El treball de camp es va dur a terme entre el 7 i el 30 d’octubre, per tant, durant els últims dos dies ja s’havia produït l’accident ferroviari d’Urda (Toledo). Segons el CIS, l’estudi recull les primeres reaccions i percepcions sobre la tragèdia. En canvi, la recollida de dades va acabar abans de la dimissió d’Óscar Puente com a ministre de Transports.