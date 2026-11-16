La formació política Alhora ha obert un doble front discursiu per denunciar el que considera una relectura interessada de la història, posant el focus tant en el litigi per les obres de Sixena com en la utilització política del quadre del Guernica, de Pablo Picasso, per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d’una ofensiva a les xarxes socials protagonitzada per Jordi Graupera, el partit presenta així un dels seus arguments per rebutjar qualsevol via de pacte amb l’Estat.
L’eix central de la denúncia s’ha articulat mitjançant un vídeo en què Jordi Graupera replica directament a Pedro Sánchez i l’acusa de fer servir l’obra pictòrica de Picasso amb finalitats partidistes: “Pedro Sánchez ha fet servir el Guernica de Picasso per fer campanya electoral”. “No hi ha res que li agradi més al PSOE que fer servir la Guerra Civil espanyola per mirar d’anul·lar tots els possibles debats i explotar el resultat de la guerra civil en benefici del seu sectarisme”, sentencia Graupera en el vídeo. De fet, la Junta Electoral Central va obligar Sánchez a retirar el vídeo.
Amb Espanya no hi ha res a pactar perquè l’Espanya que somnien és el resultat del Guernica. Que corri. https://t.co/DDSQbMn6b1— Alhora (@alhora_cat) November 15, 2026
Més enllà de la crítica per l’ús electoralista, Graupera aprofundeix en la càrrega simbòlica d’aquest gest i alerta del rerefons coercitiu que, a parer seu, amaga el relat del cap de l’executiu espanyol. “El que no diu ningú és que fa servir els bombardejos de Gernika per fer por a bascos i catalans”, denuncia el líder d’Alhora. “A Espanya no hi ha res a pactar, perquè l’Espanya que somia és el resultat del ‘Guernica’. La independència és la resposta”, sentencia el cap de llista de la formació independentista. Davant d’aquest escenari, la formació aposta per desactivar el que qualifica d’estratègia de la por i insta a abandonar la dinàmica de concessions davant les institucions espanyoles. “Són amenaces buides. Prou cedir. Fora Espanya, Sí a Catalunya”, sentencia Graupera per tancar el seu missatge al vídeo.
De Madrid a Sixena
De Madrid, on Alhora també va projectar el lema de la campanya, “Fora Espanya”, a la façana del Congrés dels Diputats; a Vilanova de Sixena (Osca) perquè, segons denuncia la formació, és un dels casos on es veu més clar com l’Estat “vol esborrar la història de Catalunya per esborrar la nació catalana”. A la façana del monestir de Sixena ha projectat dos missatges: “No esborrareu la història” i “Fora Espanya”. Graupera recorda en un altre vídeo difós per la formació que l’historiador de l’art Josep Gudiol es va jugar la vida l’any 1936 per salvar del foc les pintures murals de la sala capitular i que, des d’aleshores, es conserven al Museu Nacional d’Art de Catalunya. “El que abans era lloat per tots els organismes internacionals com una gran operació de salvament, ara és condemnat com a ‘botín de guerra’ per una justícia que aplica l’article 155, fins i tot, al patrimoni”, sentencia el líder del partit.
Sixena va néixer el 1188 sota el Casal de Barcelona. Va ser panteó de la nostra monarquia i ara és botí de guerra. Fer fora Espanya també és deixar de cedir-hi. #Sixena #FORAESPANYA https://t.co/apnmiHTefy— Alhora (@alhora_cat) November 15, 2026
Així mateix, el cap de llista de la formació independentista assenyala que el conflicte ve de lluny. Concretament, del 1995, quan les parròquies de la Franja es van separar del bisbat de Lleida, que tenia la custòdia de les obres de Sixena. Des d’aleshores, l’Estat ha anat reclamant el patrimoni artístic medieval català, i Alhora denuncia que tots els governs de la Generalitat des del 2016 hi han anat cedint. “Sixena són les nostres arrels. Fer fora Espanya de Catalunya també és deixar de cedir-hi”, conclou Graupera.