Fora Renfe, la plataforma impulsada por Alhora y que ya supera las 45.000 adhesiones, comienza este viernes en Granollers la organización para la recogida de firmas de su iniciativa legislativa popular (ILP) para excluir a la operadora de Rodalies de Cataluña, una propuesta que la Mesa del Parlamento de Cataluña aún debe decidir si admite a trámite. El acto se celebrará a las 19:30 horas en la Nau B1 de Roca Umbert y coincidirá con el acto central de campaña de Alhora para las elecciones españolas del 29-N.

Si, la próxima semana, la cámara catalana da luz verde a la propuesta, será necesario reunir 50.000 firmas validadas, certificadas una a una por fedatarios, ya que las adhesiones digitales en la web no computan como firmas legales. En Granollers, la plataforma estructurará la campaña por municipios, comenzando por aquellos que disponen de estación de Renfe. Se nombrarán responsables locales, se formarán voluntarios y fedatarios y se distribuirá material –como adhesivos y folletos– para una recogida que se iniciará dentro de diez o quince días.

Además, la plataforma para expulsar a Renfe de Cataluña quiere que los mismos trenes de Rodalies pasen a ser el escaparate de la campaña en las próximas semanas. En el acto intervendrán el promotor de la ILP y presidente de Alhora, Jordi Graupera; el concejal en Granollers Joan Ricart; los cabezas de lista de la formación para este 29-N Júlia Ojeda, Miquel Bonet y Cristina Casol, y la exconsejera y fundadora del partido Clara Ponsatí.

Jordi Graupera, Pilar Carracelas y Mariona Bosch han registrado la ILP para expulsar a «Fora Renfe» / Cedida

«No es nuestra guerra»

Para Fora Renfe, el conflicto laboral evidencia las limitaciones del modelo actual, con maquinistas sujetos al convenio de Renfe y una Generalitat que, según la plataforma, solo puede fijar servicios mínimos y pedir expedientes. «Se nos está metiendo en una guerra entre los maquinistas y Renfe que no es nuestra guerra. Queremos fuera a Renfe, queremos fuera a Adif», ha afirmado Jordi Graupera, que considera que la Generalitat está «secuestrada» por este colectivo tras haber firmado hace tres semanas un nuevo contrato con Renfe sin concurso.

Qué plantea la ILP

La proposición de ley modifica la ley ferroviaria para que la única operadora de Rodalies que pueda designar la Generalitat sea una empresa 100% pública catalana, excluyendo tanto a Renfe como a la empresa mixta. «Si el Parlamento aprueba esta ley, a partir del ejercicio siguiente Renfe queda excluida como operadora de Rodalies para siempre», subraya Graupera. Esta fórmula se presenta como alternativa a la empresa mixta pactada entre la Generalitat y el Estado –con un 50,1% en manos de Renfe–, que no será operativa hasta 2027 y mientras infraestructuras como las vías, la señalización y la seguridad continúan bajo control de Adif. Mientras tanto, el Gobierno firmó en octubre, por adjudicación directa, el primer contrato con Renfe en quince años, hasta 2028 y por 1.400 millones de euros.