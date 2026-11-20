Fora Renfe, la plataforma impulsada per Alhora i que ja supera les 45.000 adhesions, comença aquest divendres a Granollers l’organització per a la recollida de signatures de la seva iniciativa legislativa popular (ILP) per excloure l’operadora de Rodalies de Catalunya, una proposta que la Mesa del Parlament de Catalunya ha de decidir encara si l’admet a tràmit. L’acte se celebrarà a les 19.30 hores a la Nau B1 de Roca Umbert i coincidirà amb l’acte central de campanya d’Alhora per a les eleccions espanyoles del 29-N.
Si, la pròxima setmana, la cambra catalana dona llum verda a la proposta, caldrà reunir 50.000 signatures validades, certificades una a una per fedataris, ja que les adhesions digitals al web no computen com a signatures legals. A Granollers, la plataforma estructurarà la campanya per municipis, començant per aquells que disposen d’estació de Renfe. Es nomenaran responsables locals, es formaran voluntaris i fedataris i es distribuirà material –com adhesius i fulletons– per a una recollida que s’iniciarà d’aquí a deu o quinze dies.
A més, la plataforma per fer fora Renfe de Catalunya vol que els mateixos combois de Rodalies passaran a ser l’aparador de la campanya en les pròximes setmanes. A l’acte hi intervindran el promotor de la ILP i president d’Alhora, Jordi Graupera; el regidor a Granollers Joan Ricart; els caps de llista de la formació per a aquest 29-N Júlia Ojeda, Miquel Bonet i Cristina Casol, i l’exconsellera i fundadora del partit Clara Ponsatí.
“No és la nostra guerra”
Per a Fora Renfe, el conflicte laboral evidencia les limitacions del model actual, amb maquinistes subjectes al conveni de Renfe i una Generalitat que, segons la plataforma, només pot fixar serveis mínims i demanar expedients. “Se’ns està ficant una guerra entre els maquinistes i Renfe que no és la nostra guerra. Volem fora Renfe, volem fora Adif”, ha afirmat Jordi Graupera, que considera que la Generalitat està “segrestada” per aquest col·lectiu després d’haver signat fa tres setmanes un nou contracte amb Renfe sense concurs.
Què planteja la ILP
La proposició de llei modifica la llei ferroviària perquè l’única operadora de Rodalies que pugui designar la Generalitat sigui una empresa 100% pública catalana, excloent tant Renfe com l’empresa mixta. “Si el Parlament aprova aquesta llei, a partir de l’exercici següent Renfe queda exclosa com a operadora de Rodalies per sempre”, subratlla Graupera. Aquesta fórmula es presenta com a alternativa a l’empresa mixta pactada entre la Generalitat i l’Estat –amb un 50,1% en mans de Renfe–, que no serà operativa fins al 2027 i mentre infraestructures com les vies, la senyalització i la seguretat continuen sota control d’Adif. Mentrestant, el Govern va signar a l’octubre, per adjudicació directa, el primer contracte amb Renfe en quinze anys, fins al 2028 i per 1.400 milions d’euros.