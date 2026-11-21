El presidente en el exilio y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha destacado su irrupción en la campaña electoral tras la entrevista realizada en El Mundo en la que se jactaba de que el PSOE había negociado tal como quería Junts. Puigdemont se ha reivindicado y ha destacado que se autoinvitó al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado jueves y asegura que «nos hemos puesto en el medio, nos hemos colocado en el centro». En un acto de la formación juntaire en la plaza de Lleida, y recogido por la ACN, el presidente en el exilio también ha denunciado que existe una estrategia para «arrinconar» e «invisibilizar» a Junts durante la campaña para que su partido no tenga visibilidad y acusa al PSC y a «la Esquerra Rufiana de Catalunya» de «agachar la cabeza» y no hablar de Cataluña ni reivindicar las necesidades del país.

Puigdemont ha sacado pecho del impacto de sus entrevistas en El Mundo y asegura que han roto con los esquemas y los pronósticos. «Nos hemos puesto en el medio, nos hemos colocado en el centro. Si es necesario, nos hemos autoinvitado a los debates», ha espetado un Puigdemont que ha cargado contra TVE a quien acusa de que «no los quiere» pero, en cambio, sí han invitado a Rufián y Ada Colau. «A pesar de eso, todo el mundo sabe que ayer estuvimos presentes en ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo», ha concluido.

Míting de Junts a Lleida, amb intervenció de Carles Puigdemont, a mitja campanya per a les eleccions del 29-N al Congrés / Cedida

Una campaña contra Junts

Según Puigdemont, la decisión de TVE de que Junts no participe en los debates corresponde a la existencia de una campaña que ha sido hecha para que Junts esté «calladito», ya que el único interés que tiene el estado español por escuchar la palabra de Junts es para que lo haga con una «actitud de buenos chicos, de obedientes» a lo que «España entiende como políticamente correcto». El presidente en el exilio ha evitado referirse a nadie en concreto aunque ha asegurado que esta intención de mantener a Junts en el ostracismo público «vale para las derechas y vale para las izquierdas».