Junts per Catalunya celebró este domingo el acto central de campaña en Castelldefels con la presencia conjunta de los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y Jordi Pujol, a una semana de las elecciones del 29 de noviembre. La cabeza de lista por Barcelona al Congreso, Míriam Nogueras, reivindicó el encuentro como una respuesta a la trascendencia del momento político y cargó contra ERC y Gabriel Rufián por su estrategia en Madrid. Nogueras defendió que los tres expresidentes comparten la prioridad de «poner a Cataluña primero» por encima del partido, el cargo o los intereses personales, y aseguró que «cuando te plantas por Cataluña, el Estado español no perdona». La candidata afirmó que los comicios del 29-N no responden al eje izquierda-derecha, sino a si Cataluña tiene voz propia en Madrid, y reprochó a Rufián que equipare independentistas con PP y Vox o que no quiera recibir a Puigdemont.

Puigdemont: «Nunca había pasado que solo una fuerza política tuviera a Cataluña como prioridad»

El presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, sostuvo que la campaña no va de Pedro Sánchez ni de Alberto Núñez Feijóo, a quienes acusó de desinteresarse por Cataluña, y afirmó que «la única manera de que Cataluña siga ganando es con Junts». El expresidente advirtió del intento de «españolizar» las elecciones, situó en un mismo plano a Podemos y Vox en materia de inmigración y defendió que solo su formación pone el interés catalán, la lengua, el concierto económico y la independencia en el centro. «A pesar del intento habitual de las fuerzas españolas de españolizar las elecciones, nunca antes había pasado que solo una fuerza política tuviera a Cataluña como prioridad”. Puigdemont cargó contra la deriva de ERC por su vinculación con Podemos, y afirmó que “Podemos y Vox son exactamente lo mismo para Cataluña en términos de inmigración”.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante el acto central de campaña en Castelldefels / Nico Tomás / ACN

Mas llama a pasar a la ofensiva: “No va solo de defenderse”

Artur Mas hizo un llamado a pasar a la ofensiva el 29 de noviembre porque esta cita en las urnas «No va solo de defenderse», en alusión al lema electoral de ERC: Así, defendió la gestión propia de los ingresos como condición para un autogobierno pleno. Mas contrapuso el trabajo y la solvencia de los diputados de Junts a la «provocación y la gesticulación» de otras formaciones: «Cuando quiero ver payasos voy al circo, y cuando quiero ver comediantes voy al teatro”. Por otro lado, Artur Mas combatió el discurso del miedo y manifestó que «si 40 años de franquismo y 200 de monarquía borbónica no acabaron con la identidad catalana, tampoco lo harán cuatro diputados de Vox». Por todo ello, Mas pidió el voto para Junts porque quiere «un partido cuya prioridad sea Cataluña».

Pujol: “Lo más importante es defender Cataluña”

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no asistió presencialmente al acto porque, según explicó Míriam Nogueras, “ha pasado una mala semana” y está muy cansado, pero en un mensaje grabado, Pujol dijo que “lo más importante es defender Cataluña”. En este sentido, reclamó poner en el centro “Cataluña y el interés de los catalanes: el país, la lengua, las competencias, la economía y el dinero de los catalanes”. Asimismo, dijo que no se debe olvidar que “solo nos tenemos a nosotros mismos para defender el país”. “Sea donde sea, en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento Europeo, en los ayuntamientos y también en Madrid”, manifestó, pidiendo el voto para Míriam Nogueras y Junts per Catalunya.

El expresidente Artur Mas y la candidata de Junts, Míriam Nogueras, este domingo en Castelldefels / Nico Tomás / ACN

Turull reivindica a Companys y ataca a ERC

Finalmente, el secretario general, Jordi Turull, comenzó su discurso citando al presidente mártir Lluís Companys, con la frase “todas las causas justas del mundo tienen sus defensores. En cambio, Cataluña solo nos tiene a nosotros”. El dirigente de Junts reivindicó la figura del presidente republicano porque estas elecciones “van de eso y porque el resto de partidos están haciendo esfuerzos para hacer ver que esta campaña no va de Cataluña”. Además, cargó directamente contra Esquerra Republicana porque se llenan la boca defendiendo a los más vulnerables, pero “pasaban el día colgando carteles sobre enfermos de alzhéimer”. También cargó contra Rufián por acusarlos de “colaboracionistas” con PP y Vox, y reivindicó que el voto de Junts es el que más “daña a la derecha y a la extrema derecha española porque su obsesión histórica siempre ha sido la España uniforme y eso pasa por aplastar la nación”.