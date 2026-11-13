El cabeza de lista de Alhora por Barcelona al Congreso de los Diputados, Jordi Graupera, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones españolas del 29 de noviembre en la estación de Sants, en la entrada de la plaza dels Països Catalans, acompañado de militantes del barrio. Bajo el lema de campaña «Fuera España», el partido ha movilizado cerca de cincuenta grupos descentralizados por toda Cataluña para repartir material y llenar las calles de carteles, replicando la misma fórmula organizativa con la que consiguieron más del doble de los avales necesarios para presentarse a la cita electoral.

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Frente a la estación de Sants, Graupera ha centrado su intervención en la denuncia del modelo económico y territorial del Estado español, justificando el sentido de concurrir a estos comicios estatales. «Nos roban el dinero, lo reinvierten en cosas inútiles mientras mantienen els Països Catalans separados, desconectados y sin ninguna posibilidad de futuro», ha asegurado el líder de Alhora. Ante esta situación, el dirigente independentista ha sentenciado que «es el momento de decir basta».

La elección de la estación de Sants como escenario inaugural tampoco es casual, sino que responde directamente a la propuesta del partido de hacer «Fuera Renfe» de Cataluña. El pasado 4 de noviembre, Alhora registró en el Parlamento una iniciativa legislativa popular –avalada por unas 500 personas– para que Renfe deje de operar Rodalies y el servicio pase a ser gestionado por un operador 100% de la Generalitat. Esta reivindicación se ha visto reforzada estos últimos días con la grabación de vídeos de denuncia en la misma estación sobre los retrasos y cancelaciones continuas de Rodalies, coincidiendo con la huelga de maquinistas.

Primera nit de campanya. Us presentem els nostres cartells. Prop de cinquanta grups de militants encartellen arreu del país. A Barcelona hem començat per Sants, tristament emblemàtica pel caos de Rodalies. #ForaEspanya #29N https://t.co/bQnMYzJ6Kn — Alhora (@alhora_cat) November 12, 2026

Una campaña por todo el territorio

El inicio de la campaña no se ha limitado a Barcelona. Paralelamente al acto de Sants, la noche del jueves se ha empapelado de manera simultánea en Sabadell, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Reus, Tortosa y varios municipios de las comarcas de Lleida. A partir de medianoche, Graupera y el resto de candidatos han recorrido sus respectivos barrios y zonas para apoyar a unos grupos formados por más de 500 voluntarios que mantendrán la presión en la calle de manera continuada hasta el 29 de noviembre.