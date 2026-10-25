Aitana i Plex viuen un dels moments més dolços de la seva relació. Des que van començar a sortir junts, a la primavera del 2025, la cantant catalana i el youtuber s’han convertit en una de les parelles més mediàtiques del panorama actual. Ara, un any i mig després d’iniciar la seva història d’amor, l’artista ha parlat obertament dels seus sentiments i ha confessat que li encantaria fer un pas més en la seva relació. Casar-se i formar una família són alguns dels seus desitjos de futur, tal com ha explicat durant una entrevista al pòdcast argentí Aquí nadie dice nada.
La conversa ha començat parlant de les relacions obertes, un tema que ha donat peu a Aitana a sincerar-se. La catalana ha deixat clar que no s’imagina compartint parella amb una altra persona i ha reconegut que, tot i que abans era més gelosa, amb Plex se sent especialment segura: “No he intentat mai tenir una relació oberta. No ho he fet perquè no m’ho imagino, la veritat. M’imagino el meu nòvio… i em dona un infart”, ha dit amb l’espontaneïtat que la caracteritza. “Abans era una mica gelosa, però amb el Dani no ho soc perquè em dona molta tranquil·litat. És el millor del món mundial“, ha deixat anar en una mostra més de com n’està d’enamorada.
Aitana confessa que li encantaria casar-se i tenir fills amb Plex
Per a la cantant, aquesta història d’amor és molt diferent de les experiències sentimentals que ha viscut anteriorment. Després de la seva relació amb Sebastián Yatra, digna de muntanya russa, Aitana sembla haver trobat en l’actual xicot l’estabilitat que buscava. De fet, quan els col·laboradors del pòdcast han començat a parlar de la seva vida sentimental, l’artista no ha pogut evitar fer broma sobre un possible casament: “Estic molt enamorada, nois, la veritat. L’última vegada que vaig venir aquí no tenia nòvio i estava molt trista; ara ja no. Ara em caso i tot“, ha dit entre rialles.
De seguida, però, ha volgut matisar les seves paraules per evitar que s’interpretessin com un anunci imminent de boda: “No em caso… Tant de bo sigui per a tota la vida. Ningú m’ha demanat matrimoni ni res”, ha aclarit. Això sí, ha admès que li faria una il·lusió especial poder passar per l’altar i convertir-se en mare algun dia: “Em faria molta il·lusió casar-me i tenir fills i tot“, ha confessat.
Com van ser els inicis de la seva relació?
Tot i que la parella va confirmar públicament la seva relació durant l’estiu del 2025, quan van compartir imatges junts a les xarxes socials, la seva història havia començat uns mesos abans de manera força inesperada. El primer contacte entre tots dos es va produir el febrer del 2025, durant l’estrena del documental Metamorfosis, el projecte de Netflix en què Aitana mostrava una part de la seva vida personal i professional.
La cantant ha explicat al pòdcast que va ser ella qui va fer el primer pas. Quan preparava la presentació del documental, li van proposar convidar-hi creadors de contingut. En aquell moment, pràcticament només coneixia Ibai Llanos i TheGrefg, de manera que va començar a buscar altres perfils que li cridessin l’atenció i va ser així com va topar amb Plex: “Ningú no coneix aquesta història. Vaig fer un documental amb Netflix i em van dir que hauria de convidar gent, que podia convidar youtubers. Quan vaig començar a mirar a qui seguia per veure qui podia convidar, va aparèixer ell. Crec que el seguia perquè em semblava guapíssim”, ha revelat.
La coincidència, però, es va produir en una etapa complicada per a la cantant. Aitana ha recordat que estava bastant desanimada i que no estava precisament pensant a començar una nova relació: “M’acabaven de diagnosticar una depressió, no estava en un moment de lligar amb ningú. Li vaig escriure igual que vaig escriure a tothom“, ha explicat. Ell va acceptar la invitació i va assistir a l’estrena acompanyat dels seus amics. Segons ha relatat l’artista, aquell primer encontre va ser breu, però suficient perquè ell li despertés un interès especial: “Vam parlar molt poc, però jo me’l vaig quedar al cap“, ha admès.
En aquell moment, Aitana encara no coneixia gaire bé el món de Plex. Va ser el seu cosí José qui li va explicar qui era i a què es dedicava a les xarxes socials. La cantant també li va proposar que s’afegís a la festa posterior a l’estrena, però ell va rebutjar la invitació perquè l’endemà havia de començar una nova aventura: la volta al món que el mantindria fora durant tres mesos. La notícia va ser una gerra d’aigua freda per a Aitana, és clar, que ja havia començat a fixar-se en ell: “No em podia creure que m’agradés un noi i se n’anés a fer la volta al món”. Davant d’això, va preferir actuar abans: “Si m’agrada algú, hi vaig de cara. No estaré fent-me la interessant”, ha assegurat. Per això, a les tres de la matinada li va enviar un missatge i li va donar el seu número de telèfon, deixant-li clar que podia contactar-hi quan volgués.
Ell va ser molt neutre, no van parlar gaire més. Després, però, van començar a enviar-se un missatge cada dia. Aquells primers contactes van acabar convertint-se en una relació que va començar a créixer i créixer… malgrat els milers de quilòmetres que els separaven. De fet, les seves primeres cites van tenir lloc en diferents punts del món. La primera va ser al Japó, on Aitana es trobava per motius professionals; la segona, a la República Dominicana, i la tercera, a Nova York. Una manera ben poc convencional de començar una història que, segons ha reconegut la mateixa artista, li va generar molts nervis: “Va ser difícil perquè vaig començar a enamorar-me d’ell i, de sobte, estava fent la volta al món per allà“. Una entrevista que serveix per descobrir els inicis d’una història que té entusiasmats els seus fans.