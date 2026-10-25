Aitana y Plex viven uno de los momentos más dulces de su relación. Desde que comenzaron a salir juntos, en la primavera de 2025, la cantante catalana y el youtuber se han convertido en una de las parejas más mediáticas del panorama actual. Ahora, un año y medio después de iniciar su historia de amor, la artista ha hablado abiertamente de sus sentimientos y ha confesado que le encantaría dar un paso más en su relación. Casarse y formar una familia son algunos de sus deseos de futuro, tal como ha explicado durante una entrevista en el pódcast argentino Aquí nadie dice nada.

La conversación ha comenzado hablando de las relaciones abiertas, un tema que ha dado pie a Aitana a sincerarse. La catalana ha dejado claro que no se imagina compartiendo pareja con otra persona y ha reconocido que, aunque antes era más celosa, con Plex se siente especialmente segura: «No he intentado nunca tener una relación abierta. No lo he hecho porque no me lo imagino, la verdad. Me imagino a mi novio… y me da un infarto», ha dicho con la espontaneidad que la caracteriza. «Antes era un poco celosa, pero con Dani no lo soy porque me da mucha tranquilidad. Es lo mejor del mundo mundial«, ha comentado mostrando lo enamorada que está.

Aitana confiesa que le encantaría casarse y tener hijos con Plex

Para la cantante, esta historia de amor es muy diferente de las experiencias sentimentales que ha vivido anteriormente. Después de su relación con Sebastián Yatra, digna de montaña rusa, Aitana parece haber encontrado en el actual novio la estabilidad que buscaba. De hecho, cuando los colaboradores del pódcast han comenzado a hablar de su vida sentimental, la artista no ha podido evitar bromear sobre una posible boda: «Estoy muy enamorada, chicos, la verdad. La última vez que vine aquí no tenía novio y estaba muy triste; ahora ya no. Ahora me caso y todo«, ha dicho entre risas.

De inmediato, sin embargo, ha querido matizar sus palabras para evitar que se interpretaran como un anuncio inminente de boda: «No me caso… Ojalá sea para toda la vida. Nadie me ha pedido matrimonio ni nada», ha aclarado. Eso sí, ha admitido que le haría una ilusión especial poder pasar por el altar y convertirse en madre algún día: «Me haría mucha ilusión casarme y tener hijos y todo«, ha confesado.

¿Cómo fueron los inicios de su relación?

Aunque la pareja confirmó públicamente su relación durante el verano de 2025, cuando compartieron imágenes juntos en las redes sociales, su historia había comenzado unos meses antes de manera bastante inesperada. El primer contacto entre ambos se produjo en febrero de 2025, durante el estreno del documental Metamorfosis, el proyecto de Netflix en el que Aitana mostraba una parte de su vida personal y profesional.

La cantante ha explicado en el pódcast que fue ella quien dio el primer paso. Cuando preparaba la presentación del documental, le propusieron invitar a creadores de contenido. En ese momento, prácticamente solo conocía a Ibai Llanos y TheGrefg, de manera que comenzó a buscar otros perfiles que le llamaran la atención y fue así como se topó con Plex: «Nadie conoce esta historia. Hice un documental con Netflix y me dijeron que debería invitar a gente, que podía invitar youtubers. Cuando comencé a mirar a quién seguía para ver a quién podía invitar, apareció él. Creo que lo seguía porque me parecía guapísimo», ha revelado.

La coincidencia, sin embargo, se produjo en una etapa complicada para la cantante. Aitana ha recordado que estaba bastante desanimada y que no estaba precisamente pensando en comenzar una nueva relación: «Me acababan de diagnosticar una depresión, no estaba en un momento de ligar con nadie. Le escribí igual que escribí a todos«, ha explicado. Él aceptó la invitación y asistió al estreno acompañado de sus amigos. Según ha relatado la artista, aquel primer encuentro fue breve, pero suficiente para que él le despertara un interés especial: «Hablamos muy poco, pero yo me lo quedé en la cabeza«, ha admitido.

Aitana habla de los inicios de la relación con Plex | Instagram

En ese momento, Aitana aún no conocía muy bien el mundo de Plex. Fue su primo José quien le explicó quién era y a qué se dedicaba en las redes sociales. La cantante también le propuso que se uniera a la fiesta posterior al estreno, pero él rechazó la invitación porque al día siguiente debía comenzar una nueva aventura: la vuelta al mundo que lo mantendría fuera durante tres meses. La noticia fue un jarro de agua fría para Aitana, claro, que ya había comenzado a fijarse en él: «No podía creer que me gustara un chico y se fuera a dar la vuelta al mundo». Ante esto, prefirió actuar antes: «Si me gusta alguien, voy de frente. No estaré haciéndome la interesante», ha asegurado. Por eso, a las tres de la madrugada le envió un mensaje y le dio su número de teléfono, dejándole claro que podía contactarla cuando quisiera.

Él fue muy neutral, no hablaron mucho más. Después, sin embargo, comenzaron a enviarse un mensaje cada día. Aquellos primeros contactos terminaron convirtiéndose en una relación que comenzó a crecer y crecer… a pesar de los miles de kilómetros que los separaban. De hecho, sus primeras citas tuvieron lugar en diferentes puntos del mundo. La primera fue en Japón, donde Aitana se encontraba por motivos profesionales; la segunda, en República Dominicana, y la tercera, en Nueva York. Una manera poco convencional de comenzar una historia que, según ha reconocido la misma artista, le generó muchos nervios: «Fue difícil porque comencé a enamorarme de él y, de repente, estaba dando la vuelta al mundo por ahí«. Una entrevista que sirve para descubrir los inicios de una historia que tiene entusiasmados a sus fans.