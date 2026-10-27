Aitana cierra una gira internacional más que exitosa que la ha llevado a tocar el cielo en un año buenísimo en su carrera. No se detiene ni un momento, los fans la adoran y convierten en hit cada una de las canciones que publica. Y cuando muchos todavía están digiriendo el boom de Superestrella, ella ya anuncia que publicará disco pronto con un montón de canciones nuevas de un estilo más divertido y juguetón. No se siente orgullosa de la ansiedad que le genera el calendario mental que se ha hecho para ir publicando más música y aún más música: «Soy una loca de la organización y, eso, muchas veces no me deja disfrutar de la vida».

En una entrevista sumamente sincera en la revista GQ, la cantante catalana ha terminado hablando de unos problemas mentales que la han llevado a medicarse: «Llevo dos años tomando medicación, el año pasado intenté reducir la medicación y no salió bien«. ¿El problema? Que los antidepresivos hacen que tenga las emociones «anuladas» y eso la frustra a la hora de componer: «Siempre le digo a mi novio que nunca me ha conocido sin antidepresivos«. Ahora ya no llora y, sorprendentemente, dice que lo echa de menos: «La gente pensará que soy una desagradecida por decir que echo de menos las lágrimas, pero es que echo de menos tener las emociones a flor de piel».

Aitana quiere dejar de tomar la medicación, pero eso no lo decide ella sino su psiquiatra: «También es verdad que tengo tantas cosas que de aquí a febrero me quiero esperar un poco a ver cómo gestionarlo». Si la cantante tiene depresión dice que es por culpa de la manera en que comenzó a entender la vida y todo lo que la rodea: «Eso me crea mucha angustia y lo que me preocupa también es pensar si realmente este es mi mundo«.

Los planes de futuro de Aitana

Parece contradictorio, pero esta depresión no está reñida con el buen momento personal que disfruta. Aitana está muy enamorada de Plex, el youtuber que le ha devuelto la ilusión. Y si en el pasado ella había intentado mantener la vida privada lejos de las revistas, ahora que habla de su amor públicamente está mucho más tranquila porque los paparazzi la dejan más calmada: «Estoy superfeli«. Ahora que ha encontrado el equilibrio en la pareja, comienza a pensar en el futuro: «Quiero ser madre, esa es mi ilusión… pero, antes, quiero quemar todos los cartuchos. Con 27 años ya he vivido muchas cosas y mi pareja también, que ya ha dado tres vueltas al mundo. Todavía nos veo jóvenes, por eso, aunque a mí me gustaría ser madre joven. No todavía, pero debo organizarlo en mi agenda«.

Reconoce que antes no pensaba en la idea de ser madre, pero cada vez tiene más ganas: «No diré cuándo lo haré, pero seguramente me acabaré tomando un año de descanso para mí y para ver qué pasa con mi familia«. Aún más sincera, Aitana ha reconocido que su psicóloga le dice que le da miedo el momento en que se detenga porque cree que no sabrá gestionar parar: «Es algo que tienes que hacer en terapia, entender qué te pasa y qué te genera tanta angustia».

Aitana habla del futuro en la revista GQ | Cedida, Jeremy Soma

La cantante catalana, portada de la revista | Cedida, Jeremy Soma

Las declaraciones de Aitana sobre el problema de vivienda

La artista tampoco se ha cortado cuando le han preguntado sobre su posicionamiento público ante algunos de los problemas actuales. Aitana se ha pronunciado sobre los problemas de la vivienda, por ejemplo: «No especulo con la vivienda y no lo haré nunca. Me dijeron que era una especuladora por lo que expliqué en La resistencia sobre mi patrimonio. No tenía conciencia, en aquel momento, del tema de la vivienda. Una de las casas alquiladas la vendí y las propiedades que tengo son únicamente para mi uso personal. Sí que tengo una casa alquilada, pero con unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mercado«.

Aitana tiene claro que no puede ignorar algo que nos hace daño a todos: «Mi privilegio no puede nublar mi empatía. Lo que también me molesta mucho es cómo se acusan entre partidos políticos. De acuerdo, sí, pero por favor tienen que hacer algo y necesitamos que pase algo».

Aitana se compró una casa en Miami para poder trabajar allí más cómoda, pero asegura que siempre ha tributado en España: «Dicen que se debe freír a impuestos a las personas que ganan más dinero y estoy completamente de acuerdo con eso. La mitad de mis ingresos son para Hacienda y eso no lo cambiaré nunca». Una cantante sincera y sin pelos en la lengua, tal como gusta a sus fans.