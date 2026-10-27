Aitana tanca una gira internacional més que exitosa que l’ha fet tocar el cel en un any boníssim en la seva carrera. No s’atura ni un moment, els fans l’adoren i converteixen en hit cadascuna de les cançons que publica. I quan encara molts estan paint el boom de Superestrella, ella ja anuncia que publicarà disc aviat amb un munt de cançons noves d’un estil més divertit i juganer. No se sent orgullosa de l’ansietat que li genera el calendari mental que s’ha fet per anar publicant més música i encara més música: “Soc una boja de l’organització i, això, hi ha moltes vegades que no em deixa gaudir de la vida”.
En una entrevista summament sincera a la revista GQ, la cantant catalana ha acabat parlant d’uns problemes mentals que l’han portat a medicar-se: “Fa dos anys que em medico, l’any passat vaig intentar rebaixar la medicació i no va sortir bé“. El problema? Que els antidepressius fa que tingui les emocions “anul·lades” i això la frustra a l’hora de compondre: “Sempre li dic al meu nòvio que mai no m’ha conegut sense antidepressius“. Ara ja no plora i, sorprenentment, diu que ho troba a faltar: “La gent pensarà que soc una desagraïda per dir que trobo a faltar les llàgrimes, però és que trobo a faltar tenir les emocions a flor de pell”.
Aitana vol deixar de prendre la medicació, però això no ho decideix ella sinó la seva psiquiatra: “També és veritat que tinc tantes coses que d’aquí a febrer em vull esperar una mica a veure com gestionar-ho”. Si la cantant té depressió diu que és per culpa la manera en què va començar a entendre la vida i tot el que l’envolta: “Això em crea molta angoixa i el que em preocupa també és pensar si realment aquest és el meu món“.
Els plans de futur d’Aitana
Sembla contradictori, però aquesta depressió no està renyida amb el bon moment personal del que gaudeix. L’Aitana està enamoradíssima del Plex, el youtuber que li ha tornat la il·lusió. I si en el passat ella havia intentat mantenir la vida privada lluny de les revistes, ara que parla del seu amor públicament està molt més tranquil·la perquè els paparazzi la deixen més calmada: “Estic superfeliç“. Ara que ha trobat l’equilibri en la parella, comença a pensar en el futur: “Vull ser mare, aquesta és la meva il·lusió… però, abans, vull cremar tots els cartutxos. Amb 27 anys ja he viscut moltes coses i la meva parella també, que ja ha fet tres voltes al món. Encara ens veig joves, per això, encara que a mi m’agradaria ser mare jove. No encara, però ho he d’organitzar en la meva agenda“.
Reconeix que abans no pensava en la idea de ser mare, però cada vegada té més ganes: “No diré quan ho faré, però segurament m’acabaré prenent un any de descans per a mi i per veure què passa amb la meva família“. Encara més sincera, Aitana ha reconegut que la seva psicòloga li diu que li fa por el moment en què s’aturi perquè creu que no sabrà gestionar parar: “És una cosa que has de fer a teràpia, entendre què et passa i què et genera tanta angoixa”.
Les declaracions d’Aitana sobre el problema d’habitatge
L’artista tampoc no s’ha tallat quan li han preguntat sobre el seu posicionament públic davant d’alguns dels problemes actuals. Aitana s’ha mullat sobre els problemes de l’habitatge, per exemple: “No especulo amb l’habitatge i no ho faré mai. Em van dir que era una especuladora pel que vaig explicar a La resistencia sobre el meu patrimoni. No tenia consciència, en aquell moment, del tema de l’habitatge. Una de les cases llogades la vaig vendre i les propietats que tinc són únicament per al meu ús personal. Sí que tinc una casa llogada, però amb unes condicions que no tenen res a veure amb el que està passant al mercat“.
Aitana té clar que no pot ignorar una cosa que ens fa mal a tots: “El meu privilegi no pot ennuvolar la meva empatia. El que també em molesta molt és com s’acusen entre partits polítics. D’acord, sí, però si us plau heu de fer alguna cosa i necessitem que passi alguna cosa”.
L’Aitana va comprar-se una casa a Miami per poder treballar-hi més còmoda, però assegura que sempre ha tributat a Espanya: “Diuen que s’ha de fregir a impostos a les persones que guanyen més diners i estic completament d’acord amb això. La meitat dels meus ingressos són per a Hisenda i això no ho canviaré mai”. Una cantant sincera i sense pèls a la llengua, tal com agrada als seus fans.