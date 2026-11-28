La carrera para las elecciones españolas de este domingo ha quedado marcada por la presión del debate español sobre el escenario político catalán, situando al electorado ante la disyuntiva de elegir entre los dos bloques estatales en detrimento de una agenda propia del país. A lo largo de esta campaña electoral tan polarizada, la batalla por el voto útil entre las dos Españas ha condicionado el discurso de los partidos y ha dejado a Cataluña en segundo plano. Esto se ha evidenciado en los mítines de los partidos y también en los debates electorales, donde ha habido continuas llamadas a la movilización y al voto útil en la batalla entre la derecha y la izquierda españolas, y muy pocas referencias a Cataluña.

En el bloque progresista estatal, el presidente del gobierno español y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado complicidad con Frente Amplio para retener una mayoría progresista y frenar lo que define como “los de la motosierra”. En el otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha apelado al voto útil de socialistas desencantados para lograr no solo ganar sino gobernar, mientras que Vox y Santiago Abascal buscan sumar votos de los indecisos de cara a un eventual ejecutivo conjunto y en un contexto en el que varios seguimientos internos de partidos señalan que pierde fuerza dentro del bloque de la derecha. Ante esta presión de los bloques estatales, las fuerzas independentistas llegan al final de la carrera con estrategias divergentes para condicionar el escenario postelectoral. Esquerra Republicana pide más apoyo para poder ser más fuerte en Madrid, mientras que Junts apela al voto catalanista para romper el bloque izquierda-derecha y evitar que la polarización española diluya el peso político del país. Y aún hay que añadir a Alhora, que se presenta como la fuerza auténticamente independentista y sin servidumbres.

Esta dinámica de polarización estatal se ha trasladado a Cataluña, y ha dejado al país como un simple decorado del debate político en estas dos semanas. Por ejemplo, la confrontación entre las dos Españas en el debate de TV3 terminó convirtiendo a Cataluña en una auténtica invitada de piedra completamente desdibujada del centro de la discusión política. La campaña ha evidenciado la sintonía y el pacto de no agresión entre PP y Vox y una alineación de PSC, Frente Amplio y Esquerra Republicana en el campo de batalla de la izquierda contra la derecha, mientras que Junts per Catalunya ha intentado marcar distancias a derecha e izquierda y poner a Cataluña «en el centro» del debate político.

Los candidatos Juanjo Aizcorbe (Vox), Miriam Nogueras (Junts), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Jordi Hereu (PSC), Gabriel Rufián (ERC) y Xavier García Albiol (PP), con la presentadora Ariadna Oltra en el centro, en el debate electoral de 3Cat / Jordi Play

Junts se reivindica como el «voto refugio» independentista

Ante este escenario de polarización, Junts per Catalunya ha articulado su campaña reivindicándose como el «voto refugio para el independentismo» y la opción netamente soberanista de cara al 29-N, intentando así abrirse paso entre el electorado independentista indeciso y aquel votante tradicional de ERC que rechaza el acuerdo de colaboración con Podemos y la priorización del eje ideológico por delante del nacional. Tanto el presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont, como la cabeza de lista al Congreso, Míriam Nogueras, han insistido estos últimos días de campaña en concentrar el voto soberanista en su formación para romper el eje ideológico español y no diluir el peso del país ante los partidos estatales, dejando claro que no hay ninguna diferencia entre la izquierda y la derecha española en cuanto al trato a Cataluña.

En los actos de final de campaña en Girona, Tarragona y el cierre en Barcelona, Junts ha lanzado una ofensiva directa hacia el electorado republicano e indeciso, sosteniendo que ERC y Gabriel Rufián se han casado con la «izquierda española» en estos comicios y reivindicando el papel de los siete diputados juntaires en la negociación de la amnistía para defender que “no se cierra ninguna carpeta ni se gira ninguna página”. Bajo consignas como “mientras ellos dudan, España no duda nunca”, la formación ha situado a Cataluña, el catalán y la prosperidad como eje para evitar que el voto independentista se pierda en la disputa entre bloques españoles y en la lucha que ha abierto ERC para disputar la hegemonía al PSC. Los juntaires llegan a las urnas con la voluntad de representar «a toda aquella gente que tiene a Cataluña en la cabeza y en el corazón, que la pone como prioridad, en el centro de todo, sin complejos, y con esperanza, para llegar a una Cataluña independiente».

ERC prioriza el eje ideológico y el asalto al área metropolitana

En el otro lado del soberanismo, Esquerra Republicana ha centrado su esfuerzo en priorizar el eje izquierda-derecha y en disputar directamente el espacio progresista y competir con el PSC en el área metropolitana de Barcelona para ganar fuerza negociadora en Madrid. Gabriel Rufián ha resumido esta apuesta en el tramo final con el mensaje “somos independentistas, pero queremos ser útiles”, buscando convertirse en segunda fuerza de izquierdas en el Congreso por delante de Frente Amplio –algunas encuestas le conceden esta opción– y en situación de condicionar y «tutelar» un eventual gobierno del PSOE.

Esta estrategia ha tomado forma en una pugna abierta con el cabeza de lista del PSC y ministro de Industria, Jordi Hereu, alrededor de la utilidad del voto metropolitano y de políticas como la vivienda o el aumento de impuestos: «El PSC no merece vuestro voto», ha dicho a los vecinos de estas poblaciones. De hecho, Rufián ha evidenciado esta disputa por la hegemonía social y territorial a los socialistas pidiendo hasta el último momento un cara a cara con el candidato socialista con el objetivo de confrontar las dos propuestas, pero no lo ha conseguido.

Jordi Graupera, durante el acto central de Alhora en Granollers / J.M.B

Alhora, el ‘outsider’ independentista

La candidatura encabezada por Jordi Graupera, Alhora, ha irrumpido en esta campaña como el outsider independentista a la caza del voto desencantado con los partidos tradicionales, con el lema Fora Espanya y una propuesta centrada en boicotear la lógica de pactos en el Estado –sin entrar ni en el bloque de izquierdas ni en el de derechas–, para trasladar el conflicto a Madrid y devolver la independencia al centro del debate político. Aprovechando la coyuntura de la ILP ya admitida a trámite en el Parlamento de Cataluña para sacar a Renfe de Cataluña, Alhora se ha fijado el horizonte de obtener 100.000 votos para intentar abrir una brecha en el Congreso y reactivar las bases soberanistas.